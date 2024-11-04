34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл

Ови забивает четыре матча подряд, но в этот раз его шайба не помогла «Кэпиталз» победить.

Яркий старт «Каролины» не давал свободы «Кэпс»: в первые десять минут Александра Овечкина на было видно на льду — «Харрикейнз» перекрывали любую попытку атаки. И совершенно закономерно счет открыли именно хозяева. С большим знаком плюс получился матч для Дмитрия Орлова матч. Защитник никогда не забивал много, да и этот сезон до этой игры был не особо результативным — всего 4 (1+3) очка.

Но в дни матчей против бывшей команды Орлов иногда перерождается в голеадора. Вряд ли дело в спортивной злости — как истинный джентльмен, Дмитрий голы в ворота «Кэпиталз» не празднует. Ничего не поменялось и в этом матче. Разве что сама шайба Орлова получилась красивой. Как заправский снайпер, он из левого круга вбрасывания кистевым броском вогнал шайбу под перекладину.

Подставили «Каролину», удалившись одновременно в конце периода, Шейн Гостисбеер и Мартин Нечас. «Кэпс» в большинстве посредственны, но игра «пять на три» стала подарком. Может, старт получился не очень качественным, но забил-таки Овечкин — привычным щелчком из офиса.

Александр не уходит со льда без голов уже четыре матча подряд. Это 33-я подобная серия россиянина — второй показатель в истории НХЛ. Рекорд пока у Марио Лемье — у него 34. И столько голов теперь Овечкину осталось до Уэйна Гретцки. Сегодняшняя шайба стала 860-й в НХЛ.

Через 30 секунд «Кэпиталз» смогли выйти вперед. «Каролина», весь период вытворявшая в зоне гостей любые комбинации и репризы, попалась на неудачной попытке вывести шайбу из зоны и ошибке Кочеткова — и за десять секунд до конца периода отличился Брэндон Духайм. Однако на старте второго отрезка «Харрикейнз» вернулись в игру благодаря сравнявшему счет Мартину Нечасу. И еще через три минут вернули себе преимущество. В этот момент вновь забил Дмитрий Орлов — на этот раз из правого круга вбрасывания. Дубль при игре в равных составах — отличный результат для защитника.

Не так везло в атаке Андрею Свечникову — он числе самых бросающих в команде (5 попаданий в створ), но в ворота шайба не шла. Однако в концовке он получил награду за старание. «Кэпиталз», которые все еще проигрывали 2:3, сняли вратаря и отправились на финальный штурм. И в один из раскатов шайбу перехватил выскочивший на смену Свечников, отправив ее в пустые ворота и поставив точку в матче. «Каролина» продлила победную серию до шести матчей и догнала «Вашингтон» по очкам (16), при этом имея игру в запасе.