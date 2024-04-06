«Вашингтону» не помогает даже дубль Овечкина! У «Кэпиталз» уже пять поражений подряд

«Вашингтон» уступил «Каролине».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0. 2:1, 1:1)

Голы: Овечкин — 28 (Строум, ван Римсдайк), 3:31 — 0:1. Овечкин — 29 (Карлсон, Строум), 19:15 — 0:2. Гюнцель — 27 (Слэвин, Фаст), 34:30 — 1:2. Нечас — 24 (бол., Шей, Кузнецов), 51:40 — 2:2. Ахо — 34 (бол., Бернс, Гюнцель), 58:09 — 3:2. Гюнцель — 28 (п.в., Слэвин), 59:55 — 4:2.

Вратари: Кочетков — Кемпер (59:21 — 59:55).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 45 (18+14+13) — 16 (6+4+6).

Наши: Кузнецов (13.47/2/0), Орлов (17.44/3/0) — Алексеев (9.57/1/+1), Мирошниченко (11.30/1/0), Овечкин (19.37/4/+1).

6 апреля. Роли. PNC Arena. 18724 зрителя.

Битва за попадание в плей-офф в Восточной конференции продолжается. Сейчас на две вакантные позиции претендует пять команд. И шансы «Вашингтона» попасть в топ-8 на Востоке как минимум не хуже, чем у конкурентов. Вероятно, этот вопрос был бы окончательно решен для «Кэпиталз», если бы не серия из четырех поражений подряд, с которой команда подошла к сегодняшнему матчу с «Каролиной». У Овечкина, который во второй части сезона приучил нас к тому, что может забрасывать как в старые добрые, в этих четырех играх был лишь один гол.

Зато во встрече с «Каролиной» Овечкин напомнил о себе уже на четвертой минуте. Защитник «Харрикейнс» Джейкоб Славин упустил россиянина на своем пятаке и дал тому беспрепятственно добить шайбу в ворота Петра Кочеткова.

После первого гола «Кэпиталз» инициативой завладела «Каролина». И не отпускала ее до конца игры. Однако длительное время игровое преимущество вообще не помогало «Харрикейнс». Так, на последней минуте первого периода «Вашингтон» забросил вторую шайбу в матче.

Гол получился очень схожим с первым. Вновь «Кэпс» выигрывают вбрасывание в зоне «Каролины», вновь Овечкин едет на пятак и вновь наброс защитника с синей линии превращается в заброшенную шайбу. Только если в первом случае Александр здорово сработал на добивании, то во втором — подставил клюшку. 29-я шайба Овечкина в сезоне и 851-я в карьере. До Гретцки осталось 43 гола.

На первый перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу «Вашингтону» и со статистикой бросков в створ 18:6 в пользу «Каролины».

Во втором периоде голкиперу «Кэпиталс» Дарси Кемперу было отнюдь не легче. Периодически «Каролина» закрывала соперника в зоне, а вратарь «Вашингтона» буквально стоял на голове, пытаясь помочь своей команде. Не проще было и Петру Кочеткову: он мог подолгу стоять без работы, а затем ему приходилось вытаскивать команду после опасной контратаки.

В концовке второго периода «Каролина» все же смогла размочить счет. Постарался Джейк Генцел, который после обмена из «Питтсбурга» выглядит потрясающе — 20 очков (5+15) в 13 матчах.

В третьем периоде случилось то, что должно было случиться: «Каролина» отыгралась. Глупейшее удаление Сонни Милано за блокировку, когда «Вашингтон» вообще играл в большинстве, привело к голу Мартина Нечаса. Результативной передачей в этом голе отметился и Евгений Кузнецов: в 15 матчах за «Харрикейнс» он набрал 7 (2+5) очков.

За 6 минут до конца основного времени матча Овечкин получил шикарную возможность вывести свою команду вперед. Оказавшись в ситуации «2 в 1», Александр решил бросать и попал в щиток Кочеткову. Пас на Дилана Строума, открытого под пустой угол, кажется, был бы более верным решением.

Но вскоре «Вашингтону» прилетела ответочка. Расмусу Сандину пришлось фолить, чтобы сорвать опасный момент «Каролины», а «Харрикейнс» реализовали большинство: Себастьян Ахо добил шайбу после броска Брента Бернса.

У «Вашингтона» не хватило сил даже на финальный штурм. Даже в зону «Каролины» войти удавалось с огромным трудом. Точку в матче поставил тот же Генцел, забросивший шайбу в пустые ворота за шесть секунд до конца матча. Иронично, что экс-игрок «Питтсбурга» продолжает помогать «пингвинз» бороться за плей-офф, хоть уже и в другом клубе.

У «Вашингтона» уже пять поражений подряд, а отставание от зоны плей-офф лишь однр очко. Впереди у «Кэпиталз» 5 матчей подряд с командами из Атлантического дивизиона.