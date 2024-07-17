Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:00

Кузнецов мог добиться в НХЛ гораздо большего. Но ему это было и не нужно

«Каролина» собирается расторгнуть контракт с Евгением Кузнецовым
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Каролина» собирается расторгнуть контракт с российским форвардом — подводим итоги его карьеры за океаном, куда он вряд ли когда-нибудь вернется.

В ряду больших российских талантов Евгений Кузнецов всегда стоял особняком. Его очень сложно сравнить с кем-то из предшественников хоть по хоккейным качествам, хоть по активностям вне льда. Его невозможно категоризировать и поместить в какие-то простые рамки, которые определяют наследие после окончания карьеры.

Конечно, Кузнецову еще играть и играть, но с НХЛ после расторжения с «Каролиной» он наверняка закончил — для камбэка а-ля Ковальчук предпосылок нет. А добавит ли что-то к его достижениям новый кахаэловскй период — большой вопрос.

Евгений Кузнецов. СКА нужен Кубок Гагарина как воздух. Подписывая Кузнецова, петербургский клуб идет ва-банк

Кузнецов ближе всего к Павлу Дацюку — неслучайно, что он также получил прозвище волшебника, только уже не абстрактного, а самого знаменитого в мире. И их двоих среди российских хоккейных звезд роднит чародейское умение сотворить на льду что-то особенное. Оно не всегда связано с голом или с победой — просто магия за пределами возможностей всех остальных.

Но если Дацюк, неожиданно раскрывшись после 20, стал образцом эффективности и универсальности, Кузнецов всей своей карьерой от юниора до взрослого мужика сознательно и несознательно пытался показать и доказать, что хоккей — это прежде всего игра, а не труд или работа.

Евгений Кузнецов.
Фото ХК «Каролина», USA Today Sports

Его путь в спорте — американские горки. Не настолько жесткие, как у другого челябинца Валерия Ничушкина, но тоже со множеством взлетов и падений. От главной надежды российского хоккея в 20 лет до непопадания на Олимпиаду. От очень трудного старта в «Вашингтоне» до контракта жизни и Кубка Стэнли в роли лучшего бомбардира. Кокаиновые истории, к сожалению, вписались в этот цикл без большим проблем.

Десять лет назад было невозможно представить, что другие таланты поколения Кузнецова, Артемий Панарин и Никита Кучеров, в итоге сильно превзойдут его по индивидуальным достижениям в НХЛ. Но для них хоккей оказался на первом месте. Они работали и работали над собой и только добавляли и добавляли, что привело к историческим сезонам по результативности для обоих в возрасте старше 30.

Евгений Кузнецов. Главная бомба межсезонья: Кузнецов возвращается в КХЛ! Но не в «Трактор», а в СКА

Кузнецову же хоккей словно перестал быть интересен, как раньше, еще несколько лет назад. Мотивация иногда возвращалась, как в сезоне-2021/22, но на длинной дистанции ее было уже не поймать. Кучеров готов расшибиться, чтобы в каждой игре показать, что он лучший — а Кузнецову это банально не нужно. Хотя он мог бы — данные для этого были.

Но при этом и «нереализованный талант» — это не про него. Его плей-офф-2018 с 32 очками и Овечкиным, который был примой лишь эмоционально, но не смог затмить Кузнецова на льду, войдет в историю. Кузнецов успеть сделать в НХЛ слишком много, чтобы чересчур сожалеть о несделанном. Для «Вашингтона» он легенда клуба, для лиги — один из самых эстетичных и неординарных форвардов своего времени. Его катание, его буллиты, его «птичку» вряд ли забудут в Северной Америке. А теперь мы снова на них посмотрим и в России.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
10
Обсудить
Читайте также
Стало известно, что Хабиб говорил Конору во время и после боя
Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Пытавшегося угнать самолет ВКС России экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО
Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Не выиграл Кубок, но стал легендой. Американский форвард завершил карьеру в 40 лет