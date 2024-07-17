Кузнецов мог добиться в НХЛ гораздо большего. Но ему это было и не нужно

«Каролина» собирается расторгнуть контракт с российским форвардом — подводим итоги его карьеры за океаном, куда он вряд ли когда-нибудь вернется.

В ряду больших российских талантов Евгений Кузнецов всегда стоял особняком. Его очень сложно сравнить с кем-то из предшественников хоть по хоккейным качествам, хоть по активностям вне льда. Его невозможно категоризировать и поместить в какие-то простые рамки, которые определяют наследие после окончания карьеры.

Конечно, Кузнецову еще играть и играть, но с НХЛ после расторжения с «Каролиной» он наверняка закончил — для камбэка а-ля Ковальчук предпосылок нет. А добавит ли что-то к его достижениям новый кахаэловскй период — большой вопрос.

Кузнецов ближе всего к Павлу Дацюку — неслучайно, что он также получил прозвище волшебника, только уже не абстрактного, а самого знаменитого в мире. И их двоих среди российских хоккейных звезд роднит чародейское умение сотворить на льду что-то особенное. Оно не всегда связано с голом или с победой — просто магия за пределами возможностей всех остальных.

Но если Дацюк, неожиданно раскрывшись после 20, стал образцом эффективности и универсальности, Кузнецов всей своей карьерой от юниора до взрослого мужика сознательно и несознательно пытался показать и доказать, что хоккей — это прежде всего игра, а не труд или работа.

Евгений Кузнецов. Фото ХК «Каролина», USA Today Sports

Его путь в спорте — американские горки. Не настолько жесткие, как у другого челябинца Валерия Ничушкина, но тоже со множеством взлетов и падений. От главной надежды российского хоккея в 20 лет до непопадания на Олимпиаду. От очень трудного старта в «Вашингтоне» до контракта жизни и Кубка Стэнли в роли лучшего бомбардира. Кокаиновые истории, к сожалению, вписались в этот цикл без большим проблем.

Десять лет назад было невозможно представить, что другие таланты поколения Кузнецова, Артемий Панарин и Никита Кучеров, в итоге сильно превзойдут его по индивидуальным достижениям в НХЛ. Но для них хоккей оказался на первом месте. Они работали и работали над собой и только добавляли и добавляли, что привело к историческим сезонам по результативности для обоих в возрасте старше 30.

Кузнецову же хоккей словно перестал быть интересен, как раньше, еще несколько лет назад. Мотивация иногда возвращалась, как в сезоне-2021/22, но на длинной дистанции ее было уже не поймать. Кучеров готов расшибиться, чтобы в каждой игре показать, что он лучший — а Кузнецову это банально не нужно. Хотя он мог бы — данные для этого были.

Но при этом и «нереализованный талант» — это не про него. Его плей-офф-2018 с 32 очками и Овечкиным, который был примой лишь эмоционально, но не смог затмить Кузнецова на льду, войдет в историю. Кузнецов успеть сделать в НХЛ слишком много, чтобы чересчур сожалеть о несделанном. Для «Вашингтона» он легенда клуба, для лиги — один из самых эстетичных и неординарных форвардов своего времени. Его катание, его буллиты, его «птичку» вряд ли забудут в Северной Америке. А теперь мы снова на них посмотрим и в России.