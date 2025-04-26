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Сегодня, 23:15

«Каролина» все-таки подписала контракт с Никишиным. Но дадут ли ему сыграть уже в этом плей-офф НХЛ?

«Каролина» подписала контракт с Никишиным
Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Никишин.
Фото Федор Успенский
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История обошлась без скандала.

Эпопея с контрактом Александра Никишина и «Каролины» официально завершена. НХЛ зарегистрировала соглашение экс-защитника СКА с «Харрикейнз». Теперь россиянин может дебютировать хоть в ближайшем матче серии с «Нью-Джерси».

Но не будем торопить события. Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор — приверженец стабильности и системного подхода, особенно это касается пар защитников. Они давно сформированы и едва ли требуют экстренных корректировок в разгар плей-офф. Зайти в основу Александру могут помочь травмы конкурентов либо снисхождение тренера, который решится на перестановки в обороне.

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«Каролина» по неведомым причинам промедлила с регистрацией контракта Никишина и только навредила сама себе в имиджевом смысле. Изначально казалось, что «Харрикейнз» попросту не хотели, чтобы Александр сжег год соглашения ради пары матчей в фарм-клубе и туманных перспектив выйти в Кубке Стэнли. Почему — объяснение выше.

Финансовый мотив понятен. Держа в уме потолок зарплат, клуб заинтересован, чтобы Александр на год дольше отыграл на контракте новичка. А теперь новое соглашение предстоит подписывать уже после сезона-2025/26. При этом после завершения плей-офф КХЛ Никишин отправился в расположение «Каролины», получив рабочую визу, познакомился с тренером и уже был на льду с командой. Но без официального контракта!

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пока с регистрацией соглашения взяли паузу, в России резко высказывался агент защитника Александр Черных. Он назвал «Каролину» одной из самых сложных команд с точки зрения работы руководства, а еще заявил, что действия клуба не поддаются здравому смыслу. Вряд ли давление из России повлияло на офис «Харрикейнз». Никишин — большая звезда для КХЛ, но не настолько влиятельный и статусный игрок, чтобы разжигать конфликт из-за задержки по контракту. Вся эта история не красит менеджмент «Каролины» и может аукнуться в будущем. Скоро Эрику Тулски предстоит обсуждать с Александром новое соглашение. Авторитет генерального менеджера в глазах игрока и агента, вероятно, испорчен.

Благо ситуация разрешилась в пользу защитника. Никишин сожжет год контракта новичка, а при удачном раскладе успеет дебютировать в плей-офф. Если закрыть глаза на принципы Бриндамора, то Александр объективно не помешал бы обороне «Каролины».

В паре c Джейкобом Слэвиным заигран ветеран Брент Бернс, который в силу возраста серьезно сдал и допускает много помарок в своей зоне. На его фоне Никишин без североамериканского опыта смотрелся бы надежнее или как минимум не хуже. Возможно, Род Бриндамор осознает это в будущем, если серия с «Нью-Джерси» не уйдет на 2-2. В пятом матче, ведя 3-1, можно с легкостью проверить новичка из КХЛ, который не должен сильно растерять игровой тонус.

Александр Никишин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
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