«Немного повеселились». Капризов стал плеймейкером, оформил дубль и забрал победу в Вегасе

Форвард результативно открыл Кубок Стэнли-2025.

«Это лучший пас, который видел»

«Миннесота» обменялась победами с «Вегасом» в двух гостевых матчах на старте серии первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2 после 2:4. Кирилл Капризов отметился двумя передачами в первой игре, теперь добавил еще один результативный пас и оформил дубль.

Лидер «Уайлд» в третий раз за два дня ассистировал Мэтту Болди и при его участии сам впервые забил в этом противостоянии с «Голден Найтс». В обоих эпизодах гости отрабатывали в обороне и убегали в атаку: в первом периоде Капризов выверенным забросом из-за своей синей линии отправил партнера по звену в отрыв, в начале второго сам вышел на завершение и с добивания переиграл Эдина Хилла.

«Миннесота» пережила непростые минуты после стартового вбрасывания и повела 3:0 к первому перерыву. После Болди отличились Маркус Фолиньо и Матс Зуккарелло, а затем Капризов оформил дубль. Вторую шайбу Кирилл провел в концовке броском через всю площадку в пустые ворота.

В число звезд «Уайлд» в этот вечер на арене в Парадайсе также вошли голкипер Филип Густавссон (30 отраженных бросков) и форвард Райан Хартман, которые выручили в стартовые минуты матча и помогли внести перелом в игру. «Дикари» добились победы общими стараниями и возвращаются домой с равенством в серии.

Капризов после матча оценил вклад в игру Густавссона и Хартмана, а также свое взаимодействие с Болди в тройке с Юэлем Эрикссоном Эком. Журналисты спросили, насколько здорово главная звезда «Миннесоты» чувствует себя в роли плеймейкера, когда больше ассистирует партнеру, чем получает его передачи.

«Это нормально. Не имеет значения, кто забивает», — улыбнулся Кирилл.

О своем эффектном пасе на Болди форвард следом заметил: «Не знаю, просто пытался отдать Болдсу». «А вот там уже просто хотел бросить», — добавил россиянин про попадание из-за своих ворот в чужие при снятом вратаре соперника.

Болди остался под впечатлением от голевой передачи Капризова. Многие зрители разделили восторг 24-летнего американского форварда.

«Возможно, это лучший пас, который я когда-либо видел. Вроде как мне не пришлось много чего делать. Очевидно, он особенный игрок. Вы видите все его решения в игре, как усердно он работает, а то, как он сохранил баланс и сделал этот пас на меня, было невероятно», — сказал нападающий.

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«Не имеет значения, кто с тобой в звене»

«Вегас» располагает сбалансированным составом, забивать могут игроки всех четырех звеньев. «Миннесота» больше зависима от ведущей тройки, особенную ценность приобретает ее поддержка от других линий. Капризов испытал определенные затруднения при ответе на вопрос о таком противопоставлении. И вместе с тем нашел решение, как это получается на льду.

«Ха, даже не знаю. Чувствую, что все играют хорошо, и в предыдущем матче все тоже хорошо сыграли. Порой может забить кто угодно. Может быть, в следующей игре у нас не получится, а другие ребята проведут голы, знаете ли. Сегодня вроде как все забивали. Не знаю, это тяжелый вопрос. Это просто плей-офф. Тут такое не имеет значения», — сказал Кирилл.

Об изменении игры с Болди вместо Зуккарелло на другом фланге своей тройки Капризов заметил с фирменной улыбкой: «Не знаю, Зуки пасовал на меня больше. Ха-ха, я просто шучу. Уже говорил много раз: не имеет значения, кто с тобой в звене, ты просто стараешься играть, вообще можешь сыграть с любым. И Болдс с Зуки тоже могут играть вместе, знаете ли. Ты просто стараешься помочь команде, стремишься играть в наш лучший хоккей. И — нет, просто шучу. [Не только Зуки здорово ассистирует.] Болдс тоже может сделать хорошую передачу».

«Да, Болдс хорошо играл в этом сезоне и раньше, а теперь особенно. Он выигрывает борьбу, идет на ворота, держит шайбу, в том числе создает шансы для меня. Он здорово играет. Но это просто два матча, ребята, знаете ли. Я не люблю слишком много говорить, особенно по ходу серии. Просто играем, знаете ли», — сказал также россиянин на вопрос о связке с американцем.

Капризов оценил значение победы в Парадайсе перед возвращением домой. Своя публика на родной арене должна помочь команде в продолжении серии.

«Это всегда, всегда весело. Особенно приятно, что мы забрали этот матч и возвращаемся на свою арену. Немного повеселились здесь, надеюсь, все болельщики в Миннесоте в восторге. Мы просто должны продолжать двигаться дальше и немного веселиться», — сказал Кирилл.

Серия «Уайлд» с обладателем Кубка Стэнли-2023 продолжится домашними матчами в ночь на 25 апреля и вечером 26 апреля по московскому времени.