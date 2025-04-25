«Молодчик!» Капризов оформил второй дубль подряд и ведет «Миннесоту» за собой

Форвард «Уайлд» лидирует среди бомбардиров и снайперов Кубка Стэнли-2025.

«Это задает стандарт для всей команды»

«Миннесота» победила «Вегас» в домашнем третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (5:2, 2-1). Кирилл Капризов оформил дубль во второй игре подряд и дважды отличился при реализации большинства.

Капризов открыл счет после виража за чужими воротами, выкатил назад с правой стороны и точно бросил через трафик перед Эдином Хиллом. Дальше Марко Росси при участии Якова Тренина воспользовался неудачным выбросом вратаря гостей, а Алекс Пьетранджело в ответ пробил не лучшим образом сыгравшего в этом эпизоде Филипа Густавссона.

Во втором периоде ведущее звено «Уайлд» организовало еще две шайбы. Мэтт Болди поймал «Голден Найтс» на новой ошибке в обороне, Капризов переправил шайбу в ворота после наброса Райана Хартмана за две секунды до сирены. В третьей 20-минутке Кирилл заходил на хет-трик, но вместо этого с партнерами пропустил в большинстве — Райан Смит завершил контрвыпад с Вильямом Карлссоном. Хозяева закрыли игру голом Маркуса Фолиньо в меньшинстве в пустые ворота.

Капризов отметился результативными действиями в каждом из трех матчей первого раунда и делит лидерство среди самых результативных хоккеистов Кубка Стэнли-2025 — 4 гола и 7 очков. Болди забил в трех играх подряд и тоже входит в число лучших снайперов — 4 гола и 6 очков.

После матча Кирилл пришел на пресс-конференцию с центрфорвардом своего звена Юэлем Эрикссоном Эком. Россиянин в плей-офф реагирует на вопросы более сдержанно по сравнению с регулярным чемпионатом, но не обходится без фирменной улыбки и шуток.

Когда Эрикссон Эк рассуждал о здорово выполняющих черновую работу Капризове и Болди, Кирилл начал показывать на центрфорварда и заметил: «Это он». Швед высоко оценил игру партнеров не только с учетом голов и передач.

«Очень весело. Имею в виду — то, как они усердно отрабатывают, на самом деле задает стандарт для всей команды. Вероятно, эти два парня наиболее усердно отрабатывают каждый вечер, разыгрывают и разбираются со всеми этими шайбами. Это весело, совершенно точно», — сказал Эрикссон Эк.

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«Немного порадоваться, а завтра — новый матч»

Капризов снова подчеркнул ключевое значение результата команды. Для форварда вторая победа «Миннесоты» в серии с «Вегасом» важнее голов и очков.

«Всегда хорошее чувство, когда выигрываешь матчи. Мы сейчас не переживаем, кто забивает, у кого сколько очков, всякое такое. Просто хочешь побеждать и наслаждаться игрой команды», — сказал Кирилл.

Лидер «Уайлд» согласился с оценкой умного решения Хартмана в ситуации со своим вторым голом на последних секундах второго периода.

«Да-да, это было умно с его стороны. То же самое сказал ему. Умное решение», — сказал форвард.

Капризов взял инициативу на себя после вопроса о важной роли вратаря Густавссона при всей результативности нападения и ответил вместо Эрикссона Эка.

«Он играет здорово. Он весь сезон играл великолепно, особенно сегодня, в концовке сделал много важных спасений. Так же говорил после предыдущего матча, сейчас 2-1 в серии, дальше нужно готовиться к следующей игре. Немного порадоваться сегодня, а завтра — новый день, знаете ли», — сказал россиянин.

Кирилл оценил значение гола Росси, который в регулярном чемпионате немало времени провел в ведущем звене и теперь выходит в четвертой тройке.

«Да, наверное, это нелегко. Немного снижается игровое время. Он отлично делает свою работу, особенно сегодня, как вы сказали, забил важный гол. Потом вроде бы стал играть больше. Он сделал великолепную работу, сыграл хорошо», — сказал нападающий.

Капризов с улыбкой отреагировал на напоминание о своих словах про возвращение в Миннесоту и разделил мнение об оправдавшихся ожиданиях от первой игры в этом плей-офф на домашней арене.

«Да, да. Отличные болельщики. Это хорошо», — сказал россиянин.

Кирилл следом ответил на вопрос, обсуждали ли в «Миннесоте» изменение стиля игры с необходимостью отрабатывать в защите и блокировать броски для достижения успеха в плей-офф.

«Ах, я не думаю, что мы играем так только в плей-офф. Как чувствую, мы делаем весь год такие вещи — блокируем броски, стараемся помогать друг другу. Потому что, если кто-то может допустить ошибку в зоне обороны, другой парень может заблокировать бросок и принять его на себя. Особенно в плей-офф, да. Если есть шанс, каждый, любой игрок старается встать под бросок. Не имеет значения, кто именно», — сказал форвард.

Капризов в конце разговора оценил значение центрфорварда в слаженной игре своей тройки: он вместе с Болди набирает очки, Эрикссон Эк в этом здорово помогает.

«Ах, он делает многое, особенно на вбрасываниях, перед воротами, много грязной [работы] с шайбой, всегда выигрывает борьбу и усердно отрабатывает. Он просто играет здорово. Он многое делает», — сказал крайний нападающий.

Все это россиянин произнес с серьезным выражением лица, а потом в очередной раз повернулся к шведу, начал снова улыбаться, похлопал центрфорварда по плечу и сказал на русском «Молодчик!» под общий смех.

«Я не знаю, мне тяжело такое [обсуждать]. Вы, ребята, все видите, а я просто не хочу наговорить слишком много, всякого такого хорошего. Ведь сейчас он придет домой, может, не уснет и будет слишком много думать об этом. Но он сыграл великолепно, да», — сказал Кирилл.

Четвертый матч серии «Миннесоты» и «Вегаса» пройдет вечером субботы, 26 апреля (по московскому времени).