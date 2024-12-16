«Теперь вся НХЛ видит это». Капризов зажигает, босс «Миннесоты» обещает большой контракт

Форвард «Миннесоты» провел яркие выходные.

Кирилл Капризов оформил два дубля за два дня в домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1) и «Вегасом» (2:3). Россиянин остается одним из лидеров лиги по результативности и показателю «плюс/минус», теперь поднялся на первое место гонки снайперов — 47 очков (22 гола и 25 передач) при «плюс 23» в 30 играх. В списке бомбардиров форвард «Уайлд» обошел Никиту Кучерова и уступает только Нэйтану Маккиннону (звезда «Колорадо» первым в сезоне набрал 50 очков), среди снайперов сравнялся с Леоном Драйзайтлем.

«Кирилл стал похож на ребенка рождественским утром»

В матче «Миннесоты» с «Филадельфией» на лед после месячного отсутствия вышел привычный партнер Капризова по звену — Матс Зуккарелло. 37-летний норвежец в ноябре перенес операцию после попадания шайбы в пах и пропустил месяц. Теперь нападающий пошутил, что за два выезда к чужим воротам получил по голове и между ногами, а потому старается больше не подставляться под броски своих же и оставляет грязную работу другим. Вместе с Зуккарелло в состав вернулся защитник Юнас Бродин. «Уайлд» снова сталкиваются с потерями лидеров, что в этом сезоне не мешает команде лидировать в Западной конференции.

«Миннесота» отреагировала на провал в матче с «Эдмонтоном» (1:7), Капризов открыл счет в игре с «Филадельфией» броском с острого угла. Форвард поймал отскок от борта после заброса и классно попал справа в небольшое пространство между крестовиной и шлемом вратаря Самуэля Эрссона. В концовке россиянин отметился шайбой в пустые ворота после выброса в падении из своей зоны Маркуса Фолиньо.

Игра «Уайлд» с «Флайерз» также запомнилась невероятным спасением Марка-Андре Флери и моментом с участием Матвея Мичкова. Оба раза без гола остался Трэвис Конекны, который сначала не переиграл голкипера-ветерана из слота и позже с близкого расстояния попал в поставленную на ленточку клюшку одноклубника. После матча Флери с широкой улыбкой шутил о двух запоминающихся сейвах и отметил счастливое участие в эпизоде «этого парня» Мичкова.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс снова и снова выделяет умение Капризова создавать и работать на команду по всей площадке в любом формате. Теперь специалист отдельно оценил точность и стремление форварда к совершенству.

«Он отрабатывает подобное где-то 30-40 минут после тренировок, потом выходит на игру и делает это. Это своего рода ловушка [с замкнутым кругом]. «Кирилл, мог бы ты пойти и отдохнуть перед игрой?» Но потом он делает такое», — сказал Хайнс о первом голе россиянина.

Фолиньо заметил, что возвращение Зуккарелло в первую очередь обрадовало Капризова.

«Да, большое дело. Не буду вратарь, он не выглядел самым счастливым. А потом услышал, что Зуки катается, и стал похож на шумного ребенка рождественским утром», — сказал Маркус. Форвард также отметил: «Зуки довольно динамичный [игрок], верно? Он хорошо находит открытого Кирилла. Кирилл больше принимает [передачи], ему нет необходимости много разыгрывать, и это добавляет динамики нашей атаке. Здорово, что важные фигуры снова в составе».

Взаимодействие Капризова и Зуккарелло вызывает восторг, причем норвежцу нет необходимости жертвовать собой в игре перед воротами.

«Зуки хорошо разыгрывает, и когда он это делает, то может держаться подальше, а Кирилл — идти на ворота. Они — нечто. Просто посмотрите на их розыгрыши. Для них это похоже на соккер. Имею в виду, что с этими двумя парнями просто нереальная игра во владение. И нам не нужно, чтобы Зуки лез туда. Мы подбираем шайбу и находим с другой стороны у ворот Кирилла или Марко [Росси]. Они проводят классные перепасовки. С Зуки у нас другая динамика», — сказал Фолиньо.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Просто стараемся играть в свой хоккей»

В матче «Миннесоты» с «Вегасом» Капризов оформил второй дубль за два дня, а Зуккарелло записал два балла за результативность. При этом «Уайлд» не только возвращают в состав лидеров, но и продолжают нести потери. Из-за травмы основного вратаря Филипа Густавссона впервые в сезоне сыграл его соотечественник — Йеспер Валльстедт. Швед отразил 24 броска и сделал несколько важных спасений, но остался без победы.

Капризов дважды пробивал своего старого знакомого Илью Самсонова, причем некоторые зрители теряли шайбу из вида и после дубля россиянина не сразу отреагировали на взятие ворот. Кирилл провел первый гол вечера после скидки Зуккарелло от борта на пятачок, во втором случае сравнял счет в конце второго периода — выловил шайбу после атаки защитника Брока Фэйбера и отскока от соперника, мощно бросил из правого круга в ближний угол под перекладину.

«Да просто стараемся играть в свой хоккей, вот и все. Радостно за Зуки. Он не играл месяц или около того, а сейчас все равно выглядит очень хорошо, отлично делает свою работу. Я рад за него», — сказал Капризов о «химии» и особом взаимопонимании с Зуккарелло.

Кирилл отреагировал на вопросы о Самсонове, который в этот вечер при двух голах не дал ему зайти на хет-трик.

«Да, мы хорошие друзья. Нет, я ничего ему не говорил. Мы очень долго играли вместе за сборную год за годом. Мы дружны», — сказал россиянин.

Капризов согласился, что «Миннесота» создала достаточно моментов против жесткой обороны «Вегаса».

«Да, да. Чувствую, сегодня было много моментов. Даже не знаю, что ответить. Это нормально. Это хоккей, знаете ли. Ты хочешь побеждать все время, но такое порой случается — ты можешь проиграть. Да, да. Это хоккей. Никогда не знаешь, что случится», — сказал форвард.

Кирилл также ответил на вопросы о пропадавшей после его бросков в воротах шайбе.

«Первый гол? Оба? Второй? Да, шайба попала куда-то внутри. Не знаю, просто не знаю, как [реагировал и был ли шокирован Самсонов]. Я видел, что шайба зашла. И видел, что болельщики не вскочили. И я такой: «Вот же, поехали», — сказал нападающий.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Он важная часть нашего стратегического плана»

Яркая игра «Миннесоты» и Капризова делает сильнее интригу с новым контрактом главной звезды команды. Владелец «Уайлд» Крейг Леопольд ранее обещал подготовить россиянину наилучшее предложение на всем рынке. В начале прошлой недели он подтвердил это желание в интервью во время собрания руководителей клубов НХЛ.

Леопольд входит в число владельцев клубов НХЛ уже 26 лет — с 1997-го по 2007-й ему принадлежал «Нэшвилл», с 2008-го — «Миннесота». Сейчас босс ценит атмосферу в «Уайлд», которые с начала регулярного чемпионата идут в числе лидеров Западной конференции и всей лиги.

«Никогда не видел команду с таким весельем на льду, как у этих ребят, так что забавно быть частью этого», — сказал Леопольд. Он обратил внимание на празднование пятого гола в матче с «Анахаймом» в позапрошлую пятницу (5:1) в исполнении забившего впервые за 25 игр новичка клуба Якова Тренина: «Можно было подумать, что кто-то только что забил гол в овертайме матча № 7. Вся скамейка вскочила, стучала клюшками по борту, поднимала руки. Они были так счастливы за него, это просто часть веселья на льду».

Владелец «Миннесоты» выделил несколько факторов успешного старта команды в сезоне. Среди них игра голкиперов и главной звезды.

«Вратари играют эффектно, очень стабильно. Вне зависимости, [Марк-Андре Флери] в воротах или у нас [Филип] Густавссон в воротах, это потрясающе. Кирилл Капризов проводит сумасшедший год, и я думаю, что теперь все в НХЛ видят то, что мы видели все это время. И звенья поддержки очень хороши. И наша защита хороша. Так что, если честно, вроде как все сошлось вместе, на команду приятно смотреть. Наши болельщики реально увлечены ее игрой», — сказал Леопольд.

Капризов демонстрирует наивысшую результативность за пять сезонов в Северной Америке и держится среди лидеров гонки бомбардиров и снайперов. Все больше экспертов называют форварда первым кандидатом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки.

«Я не знаю, буду ли выбирать его, потому что цена возрастет. (Смеется.) Это юмор. И он потрясающий игрок. Играет так, словно в нем 6-4 [при росте 5 футов и 10 дюймов]. Он может зайти в угол и выйти с шайбой. У него такие навыки владения клюшкой, которые вы нечасто увидите в этой лиге. И он делает других хоккеистов лучше. Так что дело не только в том, что он на льду и набирает много очков. Когда вы на льду с ним в одном звене, лучше держать глаза открытыми, потому что шайба может прийти вам через четырех человек», — сказал Леопольд.

Капризов проводит четвертый сезон по пятилетнему контракту, который подписал 21 сентября 2021 года на сумму 45 миллионов долларов (средняя зарплата — 9 миллионов). С 1 июля 2025-го россиянин будет вправе заключить новый восьмилетний договор со своим клубом, а если станет неограниченно свободным агентом — то на семь лет с любым другим. Владелец «Уайлд» не собирается отпускать звезду.

«Что ж, это приоритет. Нет никаких сомнений. Мы хотим [сохранить] Кирилла. Он большая часть нашего будущего. Мы знаем это. Билли [Герин, генменеджер клуба] уже думал об этом. Как мы собираемся это сделать? Мы должны точно выяснить, каким будет потолок [зарплат]. Это важная часть нашего стратегического плана — подписать его на как можно более долгий срок», — сказал Леопольд.