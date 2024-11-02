«Лучший игрок в лиге прямо сейчас». Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард идет на результативной серии и приводит в восторг.

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«Миннесота» победила «Тампу» в Сент-Поле (5:3), Кирилл Капризов отметился голевой передачей и оформил дубль. Накануне россиянин был назван НХЛ третьей звездой октября, теперь начал ноябрь на вершине списка лучших бомбардиров лиги — 21 (7+14) очко в 10 играх.

«Уайлд» вернулись на свою арену после трехнедельной паузы и семи матчей на выезде. За это время команда Капризова в том числе победила оба клуба из штата Флорида — чемпионов из «Пантерз» и «Лайтнинг». Кирилл сначала эффектно ассистировал партнерам против Сергея Бобровского, затем забил сам и снова делился передачами в противостоянии с Андреем Василевским и Никитой Кучеровым. Под конец турне «Дикари» взяли верх над «Питтсбургом» и заиграли единственное поражение в основное время на старте сезона — от другого аутсайдера Восточной конференции «Филадельфии».

Капризов набирал не менее двух очков за вечер в шести подряд выездных встречах с клубами других российских звезд. Теперь форвард продлил серию до семи матчей и установил рекорд франшизы по ее длительности — 17 (6+11) очков на этом отрезке. «Миннесоте» потребовалось время после возвращения на свой лед, после чего она переиграла мощную атаку «Тампы» с Кучеровым и создала достаточно угроз воротам Василевского. Голкипер «Лайтнинг» пока остается в шаге от 300 побед за карьеру в НХЛ.

Капризов в своем стиле генерировал моменты для себя и партнеров. Несколько эффектных комбинаций остались без завершения, после чего россиянин при участии Матса Зуккарелло в прорыве ассистировал Юэлю Эрикссону Эку. Еще один опасный эпизод с участием Кирилла привел к курьезной ситуации. Форвард атаковал Василевского почти в упор, шайба отскочила вверх и незаметно для судей и игроков упала за ворота. Через полминуты Марко Росси в новой атаке под давлением Эмиля Мартинсена Лиллеберга бросил мимо и завернул за ворота, подобрал «запасную» шайбу и завел ее под следившим за «настоящей» голкипером. Такой гол не мог быть засчитан, зато вошел в хайлайты.

Капризов оформил дубль в развязке матча. Сначала форвард вместе с Росси выиграл борьбу за подбор на пятачке после наброса Зуккарелло, затем провел вторую шайбу своей команды в пустые ворота гостей при помощи Фредерика Годро, накрывшего Кучерова у борта на своей синей линии. В число лучших игроков «Уайлд» в этот вечер вошел вратарь «Уайлд» Филип Густавссон (27 отраженных бросков), первой звездой привычно назвали Кирилла.

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«Это делает его особенным»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс ценит Капризова не только за яркую игру в атаке. Специалист отмечает то, чем выделяется форвард среди многих других звезд.

«Вот так он играет и соревнуется, такая у него готовность играть с шайбой и без. Он выходит в формате «пять на шесть», верно, поэтому забил несколько таких голов. Но вы выпускаете его в такие моменты не просто потому, что хотите дать возможность забить в пустые ворота. Он доказал, что умеет играть по обе стороны шайбы в «пять на пять», он очень хорош в таких ситуациях. Думаю, именно это делает его особенным. Мы говорим о пони с одной уловкой, он [Кирилл] - не такой пони с одной уловкой. Очевидно, это результативный игрок, очень талантливый, но его приверженность игре на команду, стремление делать все необходимое, когда у него нет шайбы, — вот что меня действительно впечатляет», — сказал Хайнс.

Эрикссон Эк после матча оценил отменный пас Кирилла. Хотя его завершение тоже было на уровне, о чем шведский форвард пошутил с журналистами.

«Великолепный пас. Ребята, вы тоже видите это каждый вечер, насколько он особенный, умный. Просто стараюсь открыться, когда он с шайбой. Он разыгрывает и притягивает к себе много внимания, так что появляется пространство и возможность оказаться перед открытыми воротами», — сказал Эрикссон Эк.

О том, вышел ли Капризов на еще более высокий уровень в этом сезоне, Юэль добавил: «Не знаю даже. Думаю, у него так было и раньше. Порой шайба заходит, порой нет, а он всегда работает с высочайшей отдачей, разыгрывает эти моменты. Так что я не сильно удивлен».

Защитник Брок Фэйбер оценил лидерство Капризова в списке бомбардиров НХЛ. Перечислять достижения россиянина на старте сезона долго не пришлось.

«Да, я из «Миннесоты», знаете ли. Ребята, вы все тоже видите, как хорош он на льду, как хорошо он играет в том числе в таких сложных матчах. Знаете, он постоянно и неистово работает день за днем. И то, какой он вне льда, это самое клевое для меня и, думаю, для всей команды. Он очень хороший партнер по команде, лидер, человек. Знаете, он лучший игрок в лиге прямо сейчас. А вообще, вырежьте это, не хочу шутить с ним. Нет-нет, он заслужил все это. Все, что он сейчас делает, — он лидер нашей команды, без сомнения», — сказал Фэйбер.

Защитник Джейкоб Миддлтон тоже в восторге от играющего в свой лучший хоккей Капризова. И отмечает важный момент — глубину состава «Миннесоты» c форвардами Якубом Лауко, Маратом Хуснутдиновым и другими (среди новичков не был назван Яков Тренин).

«Глубина команды стала намного сильнее. У нас появились парни вроде Ло, который был в «Бостоне» и до появления здесь играл в часто побеждающей команде. Или парни вроде Хузи, который был в КХЛ и играл в хоккей на большом уровне. Теперь никто в такие [сложные в матче] моменты не нервничает, не дергается. Глубина [состава] — важная причина, почему это происходит. И конечно же, Кирилл и Зуки творят свою магию. Могу продолжать, но все играют великолепно», — сказал Миддлтон.

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«Когда выигрываешь, всем хорошо»

Капризов второй год общается с североамериканскими журналистами на английском языке. Может, из-за этого пропадает яркость в формулировках, но пресса ценит старательность хоккеиста за пределами льда.

«Да, приятная победа, но чувствую, что мы не играли в свой хоккей в первом периоде. Может, это из-за длинной поездки или чего-то такого, но впечатление, что второй и третий период мы провели лучше. Гас делал важные спасения, мы заблокировали несколько бросков и забили свои голы. Да, мы просто поговорили после первого периода, что следует действовать интенсивнее, начали играть в свой хоккей, создавать больше шансов», — сказал Кирилл.

Россиянин в своем стиле отшутился от вопросов про роль в голе с активной игрой при подправлении и подборе: «Не знаю, не думаю так, может, немного. Зуки порой хорошо бросает, просто подправляй, Марко здорово поборолся за подбор».

«Это мои руки», — улыбнулся форвард после напоминания о двух бросках выше в большинстве.

Бомбардир также не стал выбирать, что его больше радует — свой гол или крутой пас вроде передачи на Эрикссона Эка.

«Я не знаю, просто смотрел, есть ли шанс бросить. Чувствовал, что выхожу один в ноль, но также видел, что Эки остался один. Просто постарался отпасовать на него, он долгое время был в отличной позиции», — сказал нападающий.

Капризов не избежал темы с потерянной шайбой за воротами Василевского и после уточнений журналистов вышел на правильный ответ.

«Не знаю, откуда взялась эта шайба. Да, может, после моего броска. Да, хах», — с улыбкой отреагировал Кирилл на слова, что это было его умное игровое решение.

Серия из семи матчей с двумя и более очками, лидерство в гонке бомбардиров — ведущий форвард одного из лидеров Западной конференции явно чувствует себя замечательно. Впрочем, не слишком обращает внимания на свою статистику.

«Чувствую себя хорошо. Когда выигрываешь матчи, всегда хорошие ощущения. Думаю, у всех в раздевалке так», — сказал лидер «Уайлд».