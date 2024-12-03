«Не делаю ничего сумасшедшего». Капризов доминирует в НХЛ

Российский форвард приводит в восторг болельщиков, одноклубников и соперников.

«Этот год немного лучше»

Кирилл Капризов и «Миннесота» мощно начали сезон и здорово провели полтора месяца осени. «Уайлд» лидируют в Западной конференции, главная звезда команды — в списке бомбардиров. Нападающий вошел в декабрь с 38 (15+23) очками в 23 матчах.

У «Миннесоты» и лучшего новичка НХЛ-2021 были хорошие совместные старты, но настолько убедительные — все же нет. Капризов переписал все сезонные рекорды клуба для снайперов, ассистентов и бомбардиров в первом полноценном регулярном чемпионате-2021/22 (47 голов, 61 передача, 108 очков в 81 матче). В двух следующих регулярках на пути к новой сотне баллов за результативность нападающего тормозили повреждения. В этой россиянин идет в потрясающем темпе и является одним из самых заметных игроков лиги.

27-летний Капризов остается главной звездой «Миннесоты» пятый сезон. Прошлой весной форвард впервые пропустил плей-офф, до этого трижды останавливался в первом раунде Кубка Стэнли. Теперь Кирилл вместе с командой рассчитывают на большее не только в регулярном чемпионате и не хотят переживать из-за слишком раннего отпуска.

«Этот год [начался] немного лучше. Не знаю даже [по какой причине]. Просто стараюсь играть в хоккей. Я не делаю ничего сумасшедшего. Просто наслаждаюсь каждым днем, выскакиваю на лед и получаю удовольствие», — сказал Капризов в интервью сайту НХЛ в начале ноября.

Кирилл также заметил: «Обычно, когда ты играешь каждый год в плей-офф, а потом — бум, ничего не происходит после регулярки, у тебя много месяцев отдыха, это совсем не весело. Ты видишь, как другие команды играют в плей-офф, а сам уже сидишь на диване и смотришь телевизор. Это очень невесело. Ты хочешь попасть в плей-офф и попытаться что-то выиграть».

Партнеры по звену и все хоккеисты «Миннесоты» ценят вклад Капризова в игру и результаты команды. Они вроде как разделяют мнение о возможном выходе нападающего на новый уровень, но вместе с тем не удивлены его хоккеем. Из сезона в сезон одноклубники отмечают усердие и выкладку главной звезды на любой тренировке и в каждом матче. В восторге болельщики, под впечатлением соперники. После одного из матчей в ноябре блеск россиянина оценили в «Чикаго».

«Это определенно невероятно. Я не знаю, сколько у него очков, но он точно уже давно один из лучших парней в лиге. Такое ощущение, что каждый год он делает еще один шаг. Он один из самых сложных соперников в игре», — сказал главный талант «Чикаго», форвард Коннор Бедард.

Защитник «Блэкхокс» Коннор Мерфи заметил: «Он на одном уровне с любой суперзвездой в лиге, это точно. Кажется, он в состоянии делать все. Его способность вести игру и забивать — не единственное измерение для него. Действительно хороший игрок. Он крепкий, рабочая лошадка, и не кажется, что его смущает физическая форма или что-то в этом роде».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Элитный хоккеист, который помогает команде побеждать»

Капризов является одним из самых продуктивных нападающих лиги со своего дебютного сезона-2020/21, очень опасным и ярким игроком в плане созидания. Вместе с тем крайний форвард выделяется умением бороться и добывать шайбу в любой точке площадки, прибавлять в разных аспектах и прогрессировать в оборонительной игре. В том числе за это его ценит главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

«Он смотрит и перестраивается, если ему чего-то недостает. Он не надеется и не ждет, пока другой парень сыграет в защите и переведет в атаку. Я думаю, его понимание игровых ситуаций, времени и счета заметно выросло. И считаю, что это позволяет не просто быть элитным хоккеистом в этой лиге, а тем элитным хоккеистом, который помогает своей команде демонстрировать победный хоккей. Это можно видеть все больше и больше, его влияние на атаку очевидно, но очевидно его влияние на игру с шайбой и без, как это отражается на всей команде. Он заслужил свой выход в ситуациях «пять на шесть». Когда другая команда убирает вратаря, он там [на льду]. Это потому, что его игра без шайбы гарантирует ему участие в подобных моментах», — сказал Хайнс.

Капризов подчеркивает значение игры без шайбы. Вместе с тем важно получать удовольствие от хоккея и результата.

«Я знаю, что в этой лиге, если хочешь выиграть больше матчей, нужно отрабатывать так же и без шайбы, помогать своим партнерам в зоне обороны, в бэкчеке и подобных вещах. Так легко играть, когда все делают одно и то же в зоне обороны», — сказал форвард «Уайлд» в том же интервью сайту НХЛ.

Россиянин также заметил: «Когда команда побеждает, в раздевалке становится веселее, все чаще улыбаются и просто счастливы каждый день, не ворчат по утрам. Вроде как «о, вот ты снова». (Смеется.) Это улыбка каждый день, немного веселья, кругом шутки. Это приятно. Легко играть, когда тебе весело с командой, тогда впереди еще больше побед».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«У него определенно все есть»

Капризов для многих не только самый результативный, но и лучший хоккеист лиги «здесь и сейчас». Форвард создает и доминирует от матча к матчу при всем противодействии соперников. В конце ноября за лидера «Миннесоты» стало тревожно после того, как из-за повреждения в матче с «Эдмонтоном» он пропустил игру с «Калгари». К счастью, Кирилл быстро вернулся на лед. Потом появился повод для шуток про новую угрозу — обед на День благодарения. Россиянин заранее заговорил о стремлении быстрее переключиться с праздничного стола на следующий игровой день с ранним временным слотом.

Ведущий автор ESPN Грег Вышински назвал Капризова лучшим хоккеистом первой четверти сезона и явным претендентом на приз MVP по итогам регулярки. Кирилл входит во многие рейтинги главных кандидатов на приз «Харт Трофи» самому ценному игроку лиги.

«Таких игроков всегда легко выделять, но в случае с Капризовым в связке с 174 голами в первых 300 матчах НХЛ идет отменная трудовая этика. Кирилл был ракетным топливом для бурного старта «Уайлд», играя хорошо во всех аспектах и лидируя в лиге по очкам. Его статистика не должна быть единственным признаком кандидата в MVP, но это очень прочная основа. Он восхитительно доминирующий игрок», — написал Вышински в объемном материале о главных героях и разочарованиях осени.

Капризов начал пятый сезон в НХЛ на невероятном уровне и прошел отметку в 300 матчей за карьеру в лиге с 366 (174+192) очками. Пока соперники пытаются его остановить, болельщики и партнеры по команде ждут продолжения.

«У него такая страсть к игре. Он выдающийся талант, который обожает все аспекты хоккея. Он любит эту игру. Первым выходит [на каток], последним уходит [со льда]. Отличный хоккеист, здорово работает, в невероятной физической форме, обучаемый, его легко тренировать. Он стремится стать лучше и узнать, как может прибавить еще. Думаю, это сочетание — то, благодаря чему очень талантливый хоккеист может стать действительно элитным, суперзвездой с таким набором качеств. У него определенно все это есть», — сказал Хайнс.