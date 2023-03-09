«Бездарный придурок выводит из игры суперзвезду». Болельщики наехал на канадца из-за травмы Капризова

Российский нападающий не смог доиграть матч против «Виннипега».

«Миннесота» обыграла на выезде «Виннипег» (4:2), но эта игра принесла много переживаний болельщикам команды. В столкновении с защитником «Джетс» Логаном Стэнли получил травму лучший бомбардир «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Сам Стэнли не считает себя виноватым в данном эпизоде: «Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, и он просто упал. А я просто упал на него. Я не ожидал, что он упадет. Это просто неудачный эпизод».

Но болельщики «Миннесоты» явно не разделяют мнения Логана. «Я чертовски устал от того, что чиновники НХЛ даже не дисквалифицируют хоккеистов, которые настолько «грязно» играют против Кирилла. К черту Стэнли за то, что он сделал с ним», — пишет в одной из соцсетей пользователь Wild331_.

Согласен с ним пользователь под ником Riley Northcott: «Не понимаю, как официальные лица НХЛ продолжают позволять безнаказанно травмировать Капризова».

На сайте The Athletic пользователь Tim W высказался еще более жестко: «Один бездарный придурок выводит из игры суперзвезду — только НХЛ позволяет случаться подобному».

Chris K сделал оптимистичный прогноз: «Тот факт, что он сам доехал до лавки и сразу же отправился под наблюдение врачей, делает меня оптимистом. Хочется надеяться, что восстановление займет несколько дней, максимум пару недель. Капризов очень нужен команде в плей-офф, а в идеале — еще и для того, чтобы побороться за первое место в дивизионе». Впрочем, главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон уже заявил, что в ближайшее время Капризов пройдет обследование, после которого станет ясно, сколько времени понадобится российскому игроку на восстановление.