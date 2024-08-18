Капризов сыграл на Матче звезд в Норвегии. Ради этого пришлось лететь через Турцию и Швецию, а потом на вертолете

Российского нападающего пригласил на благотворительный матч партнер по «Миннесоте» Матс Зукарелло.

Кирилл Капризов в отпуске не теряет время зря. Нападающий «Миннесоты» работает над ОФП с бывшим тренером сборной России Дмитрием Яшанькиным. На днях по социальным сетям разлетелось видео, как форвард перетягивает канат с Ильей Ковальчуком. И лидер «Уайлд» проиграл 41-летней легенде. В предсезонный план Кирилл включил поездку в Норвегию. Партнер по команде — Матс Зукарелло — организовал в Лиллехаммере благотворительный матч с участием энхаэловцев и пригласил воспитанника «Кузни».

Капризова ждал непростой маршрут, чтобы добраться до столицы Олимпиады-1994. Кирилл, в отличие от прошлого года, вернулся на лето в Россию. Первую остановку нападающий сделал в Стамбуле. Это вынужденная мера после ограничения международных рейсов из Москвы. Из столицы Турции Капризов отправился в Гетеборг — помогло то, что год назад, когда «Уайлд» проводили в Швеции вынесенные матчи НХЛ, Кириллу оформили визу на год. Уже до Лиллехаммера россиянин добирался на вертолете. Два города разделяет шестичасовая дорога на машине, но хоккеист выбрал нетривиальный способ передвижения.

Зукарелло не первый год устраивает подобные мероприятия на родине. Нынешний Матч звезд — уже 10-й для норвежца. И лидер «Миннесоты» Капризов стал главным героем (после Матса, разумеется) мероприятия. Компанию Кириллу составили Брок Фэйбер, Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала и другие известные хоккеисты, которые сыграли против сборной местного чемпионата. На арене появился специальный брендинг, собрались почти полные трибуны.

Матс Зукарелло. Фото Global Look Press

Популярность и значимость Зукарелло для Норвегии сравнима с Александром Овечкиным в России. 15 сезонов в НХЛ, лучший бомбардир, снайпер и ассистент, человек, поигравший в «Рейнджерс» и «Миннесоте». Матс — как местный посол спорта. Разумеется, нападающий не забывает родные края и стабильно радует местных любителей хоккея разными мероприятиями. Для Норвегии каждый приезд звезд НХЛ — большое событие. Внутренний чемпионат не отличается обилием сильных хоккеистов, а увидеть в деле таких игроков, как Капризов, Фиала и Эрикссон Эк, болельщики могут разве что по трансляции.

А еще форвард «Миннесоты» помогает детям и молодежи участвовать в массовых спортивных мероприятиях через свой фонд «Zuccarello Foundation». Такими темпами после завершения карьеры хоккеист может претендовать на должность министра спорта Норвегии. Зукарелло не упускает возможность пригласить на родину и звезд НХЛ. С Капризовым они сдружились, когда играли в одной тройке.Учитывая, какой маршрут пришлось проделать Капризову до Лиллехаммера, россиянин явно уважает Зукарелло. Их связка сработала даже на Матче звезд: Кирилл забил победный гол с передачи Матса.