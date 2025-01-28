Капризов гнался за престижным призом. Но потенциально лучший сезон в карьере убивает травма

Кириллу предстоит операция.

Не успели болельщики «Миннесоты» нарадоваться возвращению Кирилла Капризова, пропустившего около месяца из-за травмы нижней части тела, как их команда снова будет вынуждена обходиться без российского форварда.

На прошлой неделе Кирилл вернулся в игру и успел провести три матча, набрав в них 2 (0+2) очка. Однако сегодня генеральному менеджеру «Уайлд» Биллу Герину после утренней тренировки пришлось выйти к прессе и сообщить, что пропустившему занятие лидеру «Дикарей» все же потребуется операция.

Как сообщает The Athletic, лечь под нож сибиряк должен уже в эту пятницу. При этом журналист издания Марк Руссо утверждает, что Капризов на протяжении последнего месяца покидал Сент-Пол, чтобы обратиться к специалистам из других городов за помощью в решении проблем, которые беспокоили его с середины декабря.

Из-за неназванного повреждения нападающий «Миннесоты» пропустил 12 игр в период с 27 декабря по 20 января. По словам Герина, на этот раз восстановительный период Капризова составит минимум четыре недели. Впрочем, утешить фанатов «Уайлд» может сразу два факта. Во-первых, Кирилл точно должен успеть вернуться на лед до начала плей-офф. Во-вторых, из-за Турнира четырех наций, который пройдет в промежуток с 9 по 21 февраля, часть реабилитации форварда придется как раз на паузу.

А ведь до злосчастной травмы Долларовый Кирилл с 50 очками в 34 играх шел в топ-5 бомбардиров регулярки и считался главным претендентом на «Харт Трофи». Именно уроженца Кузедеева члены Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов в опросе от ESPN назвали фаворитом гонки за званием MVP регулярного чемпионата. Правда, сам Капризов не так давно уверял, что не думает об индивидуальных наградах и просто был счастлив долгожданному возвращению после месячного простоя.

Как бы то ни было, отметка в сто очков за регулярку 97-му номеру «Дикарей» во второй раз за карьеру этой весной не покорится. Хотя при отсутствии проблем со здоровьем у него были все шансы вклиниться в гонку за «Арт Росс» и пободаться за трофей с Никитой Кучеровым и Нэйтаном Маккинноном.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Найти адекватную замену Капризову команде Джона Хайнса, само собой, нереально. В том числе из-за отсутствия пространства под потолком зарплат. Однако предыдущее отсутствие своего лучшего бомбардира «Миннесота» смогла пережить более чем достойно, сумев взять очки больше чем в 50 процентах матчей на том отрезке. Причем среди побежденных оказались «Каролина», «Вашингтона», «Колорадо» и «Даллас». Подвинуть «Виннипег» с первой строчки Центрального дивизиона без Кирилла будет архисложно. А вот сохранить место в топ-3 и пободаться за вторую позицию с «Далласом» вполне реально.