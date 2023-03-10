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НХЛ

Сегодня, 10:15

«Это катастрофа!» Капризов выбыл на месяц, и теперь его команда может не попасть в плей-офф

Андрей Жданюк
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий получил серьезную травму.

«Миннесота» в концовке регулярного чемпионата нашла свою игру и набрала очки в 11 матчах подряд. Это лучшая действующая серия в НХЛ, а «Уайлд» в последний раз показывали такой результат более трех лет назад. Однако все это резко стало не таким важным. Из-за травмы команда лишилась Кирилла Капризова, и сегодня стало известно, что российский нападающий пропустит три-четыре недели. «Дикари» полностью зависят от игры своего лидера, и эта потеря может серьезно повлиять на гонку за плей-офф.

Инцидент произошел в матче с «Виннипегом», где Кирилл отметился голевой передачей. В третьем периоде форвард попал под силовой прием защитника «Джетс» Логана Стэнли и не смог продолжить игру. Стокилограммовый канадец навалился своим весом на Капризова, хотя, по его словам, делал он это ненамеренно. «Я попытался завершить свой силовой прием, и он просто упал. Я немного потерял равновесие. Совершенно не ожидал, что он упадет. Это просто неудачное стечение обстоятельств», — сказал Стэнли.

На данный момент «Уайлд» уверенно держатся в зоне плей-офф и пока опережают «Колорадо». У команды Дина Эвасона есть преимущество в десять очков относительно «Калгари», возглавляющих погоню за плей-офф на Западе. На бумаге этого вполне достаточно для путевки в розыгрыш Кубка Стэнли. Однако Капризов сейчас — это больше, чем половина «Миннесоты». Без своего главного форварда команда может легко просесть и растерять задел. Он на 17 шайб опережает второго снайпера «Уайлд» и на 15 очков второго бомбардира.

Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Болельщики «дикарей» в социальных сетях паникуют, и некоторые из них уже делятся пессимистичными прогнозами. «Это катастрофа! Без Капризова наша команда даже близко не похожа на уровень плей-офф», — пишет один из пользователей. В регулярном чемпионате «Миннесоте» осталось провести 16 игр, а последняя пройдет 16 апреля в Нэшвилле. Вся организация надеется, что восстановление Кирилла пройдет хорошо и вместе с ним команда зайдет в плей-офф. Сейчас будет хорошая проверка на прочность для коллектива и возможность показать себя без лидера.

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«Миннесота» уже вызвала из АХЛ 23-летнего форварда Сэмми Уолкера, который лидирует в фарме по голам (23), голам в большинстве (9), рейтингу полезности (+17), и с 44 очками делит первое место в списке бомбардиров АХЛ среди новичков. Звучит интересно, но полноценно заменить Капризова будет непросто любому игроку. Кирилл забил 21,8 процента голов своей команды, и это впечатляющий показатель. Однако даже с такой яркой игрой россиянина голы даются «дикарям» очень непросто. «Уайлд» находятся в десятке худших команд лиги по голам и по голам в формате «пять на пять».

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«Капризов не просто так суперзвезда в НХЛ. Конечно, есть матчи, в которых забивает только он. Поэтому Кирилл очень элитный хоккеист», — говорит нападающий «Миннесоты» Райан Ривз. Остается лишь надеться, что Кирилл не поставил точку в нынешнем сезоне и еще порадует болельщиков своей выдающейся игрой. В 65 матчах чемпионата он набрал 74 (39+35) очка, и, судя по всему, достигнуть ста баллов и забить 50 голов уже не получится. Очередное подтверждение тому, как травма может в один миг разрушить спортсмену все планы и задачи. Все-таки будет здорово, если «дикари» еще пошумят в плей-офф.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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