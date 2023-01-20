Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс

Российская звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов быстро добрался до красивой отметки.

Капризов открыл счет в гостевом матче «Миннесоты» с «Каролиной» (2:5) при розыгрыше большинства в середине второго периода. Россиянин отличился после розыгрыша Юэля Эрикссона Эка и Матса Зуккарелло, пробив вратаря Фредерика Андерсена с добивания после атаки своего привычного напарника. И на этом почти все хорошее для «Уайлд» в этот вечер закончилось.

Капризов забил 26-й гол в сезоне и главное — 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Для выхода на эту отметку звезде «Миннесоты» потребовалось провести 180 матчей. Быстрее из действующих хоккеистов сотню выбивали только двое — российский суперснайпер Александр Овечкин (167 игр) и финн Патрик Лайне (179). В топ-5 здесь Остон Мэттьюс (187 игр) и Стивен Стэмкос (194). Кирилл мог обогнать или не уступить Лайне, но перед выездом в Роли обошелся без заброшенных шайб во встречах с «Аризоной» и «Вашингтоном».

Кирилл Капризов открывает счет в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2). Фото USA Today Sports

В декабре 2022-го Капризов вышел на отметку в 200 очков в НХЛ. На это ему потребовалось 167 матчей. За всю историю лиги за такое же или меньшее число игр подобная результативность была у 22 хоккеистов, из действующих — только у троих. Это Сидни Кросби (142 матча), Овечкин (165) и Евгений Малкин (166).

Капризов с момента своего дебюта в Северной Америке в укороченном после пандемии сезоне-2020/21 входит в топ-5 снайперов лиги. За это время больше забивали только Овечкин (104 гола в 170 матчах), Леон Драйзайтль (113 в 181), Коннор Макдэвид (116 в 183) и Мэттьюс (125 в 169).

Лучший новичок НХЛ-2020/21 Капризов дебютировал в лиге 14 января 2021-го в 23 года. С одной стороны, у россиянина есть пригодившийся серьезный опыт выступления в России, с другой — он уступает по времени другим звездам. У 25-летнего Кирилла сейчас 100 голов за 180 матчей (в среднем 0,56 шайбы за игру), а у 25-летнего Мэттьюса — 283 шайбы за 451 игру (0,62). По среднему числу голов за матч американский лидер «Торонто» при намного меньшем числе игр и шайб немного обходит даже Овечкина (стабильные 0,61, сейчас 810 за 1322). Сибиряку из «Уайлд» есть к кому и чему стремиться.

Капризов стал десятым игроком со 100 голами в не самой долгой и насыщенной истории «Миннесоты». При этом все уже привыкли, что Кирилл постепенно переписывает клубные рекорды. Начиная с сезонных, которые сам теперь преследует — в том числе ключевые показатели по голам (47), передачам (61) и очкам (108). После середины этой регулярки россиянин идет в хорошем темпе, у него — 53 (26+27) очка в 44 играх.

Кирилл Капризов в матче «Каролина» — «Миннесота» (5:2). Фото USA Today Sports

Капризов уже сейчас — главная звезда, лидер и символ своего клуба. Не так много игроков в лиге определяют игру команды на MVP-уровне (тем более среди крайних нападающих, а не центрфорвардов), на что обращают внимание эксперты и болельщики. Выбор составов на Матч звезд-2023 — небольшое и очередное подтверждение. Кирилл был вызван лигой, определявшей по одному хоккеисту из каждой команды и назвавшей сразу шесть россиян, но вполне мог победить во время довыборов в голосовании болельщиков.

«О рекорде Александра Овечкина постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один, — рассказал недавно в интервью «СЭ» защитник «Баффало» Илья Любушкин. — Недавно у нас был Кирилл Капризов. Вы не представляете, насколько он популярен. Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался. Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять».

Год назад Капризов поехал на свой первый звездный уик-энд после отказа Овечкина и исполнил номер — посвящение капитану «Вашингтона». Теперь Кирилл и Александр вполне могут придумать что-то совместное во Флориде. Правда, теперь без помощи Евгения Кузнецова.