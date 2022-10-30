Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей

Обзор событий за океаном.

В первых шести матчах чемпионата Никита Кучеров исправно раздавал результативные передачи, но забить гол у россиянина никак не получалось. Сейчас форвард «Тампы» настроил свой прицел и забросил уже в третьей игре кряду. Сегодня его команда закончила выездное турне на Западное побережье и в напряженной борьбе обыграла «Сан-Хосе».

Никита мог стать антигероем встречи, удалившись в середине третьего периода при счете 3:3, но в итоге исправился за свою оплошность. За минуту до сирены казалось, что уже ничего не помешает матчу перейти в овертайм, но Кучеров оказался в выгодной позиции перед воротами «Шаркс» и с передачи Брэндона Хэйгела забил третий гол в сезоне.

У Андрея Василевского хватало работы, ведь «Сан-Хосе», несмотря на статус очевидного аутсайдера, стал чаще показывать зубы. Команда чередует победы и поражения, а шведский защитник Эрик Карлссон настолько разыгрался, что забросил уже шесть шайб. Российские нападающие «акул» Евгений Свечников и Александр Барабанов остались без очков, но игровое время Евгения заметно выросло, при этом форвард стал выходить в первом звене.

20-летний швед затмил Капризова

Четырехматчевая серия «Миннесоты» с набранными очками прервалась. «Дикари» не сумели обыграть на выезде «Детройт», несмотря на то, что открыли счет уже на второй минуте встречи. Автором единственной шайбы «Уайлд» стал Кирилл Капризов, который забил во второй игре подряд. Этот гол стал для россиянина 80-м за карьеру в НХЛ. Кириллу потребовалось 144 матча для покорения данной отметки, в то время как клубным рекордсменам Эрику Стаалу и Заку Паризе для этого понадобилось на 45 игр больше (189).

Главным героем встречи оказался 20-летний форвард «Детройта» Лукас Рэймонд. В прошлом регулярном чемпионате он стал третьим новичком «Ред Уингс» в XXI веке, забросившим 20+ шайб. От шведа все по праву ждут стремительного прогресса и сегодня он оформил дубль, забив первые голы в текущем сезоне. Пока его команда не может похвастаться стабильностью и это лишь вторая победа «Детройта» в последних пяти матчах, но с такой молодежью можно смело смотреть в будущее.

Черная полоса «Сент-Луиса»

«Блюзмены» продолжили разочаровывать своих болельщиков. Команда проиграла четвертый матч подряд, а в последних двух встречах пропустила 13 голов. Если у Райана О'Райлли показатель полезности имеет «-10» (худший результат в лиге), то пора точно бить тревогу. Казалось, что возвращение после травмы в состав Павла Бучневича поможет команде встряхнуться, но нет. Единственный светлый момент для «Сент-Луиса» в сегодняшнем матче это то, что Владимир Тарасенко прервал пятиматчевую серию без голов.

«Монреаль» же выдал один из самых ярких матчей сезона и отыгрался со счета 1:3. Главными героями встречи стали нападающие Кристиан Дворак, на счету которого хет-трик, а также Коул Кофилд (2+1) и Ник Сузуки (1+2). Евгений Дадонов в заявку на игру не попал и, кажется, в его случае делу поможет только обмен.