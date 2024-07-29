Марченко получит от «Коламбуса» больше 11 миллионов долларов. Но такому контракту сильно радоваться не стоит

Средний вариант и для игрока, и для клуба.

Кирилл Марченко и «Коламбус» не стали доводить дело до арбитражного заседания, намеченного на 31 июля, договорившись о новом контракте без посторонней помощи. Оценить однозначно, кто вышел победителем в сделке сроком на три года и общую сумму в 11,5 миллиона долларов, сложно. Скорее ей подойдет вердикт «ни вашим, ни нашим».

По сообщениям североамериканских инсайдеров и журналистов, игрок и его агент Дэн Мильштейн изначально были нацелены на долгосрочный контракт. Видимо, сторонам по деньгам договориться не удалось, поэтому дело едва не дошло до разбирательства в арбитраже. Клуб не собирался ставить ультиматумы и вести себя максимально жестко, если верить тому, что до сегодняшнего решения писали о ситуации за океаном.

Дон Уодделл — опытнейший функционер, знающий все нюансы своей профессии вдоль и поперек. Но его только недавно назначили на пост генерального менеджера «Блю Джекетс», поэтому сразу делать слишком смелые ходы ему не имеет смысла. Для начала стоит присмотреться, оценить положение дел и понять, с кем можно двигаться дальше и на какой срок.

Кирилл Марченко (в центре). Фото USA Today Sports

В ближайшем сезоне команде с точки зрения турнирных перспектив мало что светит, несмотря на смену главного тренера. Дин Эвасон способен создать боеспособный коллектив из текущих кадров, чтобы бороться за очки в каждом матче, а не выдавать яркую игру стихийно, как было в прошлом сезоне. Однако прочный фундамент и правильный баланс у «Коламбуса» на данный момент отсутствует. Многое тренерскому штабу придется выстраивать чуть ли не с нуля.

По окончании нынешнего контракта права на игрока еще год будут принадлежать «Коламбусу», что можно записать в плюс Уодделлу. Марченко провел два неплохих сезона за «Блю Джекетс», забросив в каждом из них больше 20 шайб. Но пока нет уверенности, что он сможет дорасти до нападающего первого звена, стабильно набирающего по 70-75 очков в регулярном чемпионате. Россиянин остается игроком момента и больше нацелен на бросок.

В ближайшее время клуб собирается обменять вернувшегося из программы помощи хоккеистам финского снайпера Патрика Лайне. Это означает, что Марченко в начале предстоящего чемпионата продолжит выходить в ударном звене и первой бригаде большинства вместе с лучшим бомбардиром команды Джонни Годро. Прекрасная возможность сразу создать хороший задел на будущее, поскольку Эвасон — тренер старой школы, который не стесняется активно тасовать звенья.

Марченко предстоит добиться его доверия — цифры в новом контракте помогут только на первых порах. Хорошая результативность в составе безнадежного аутсайдера еще ни о чем не говорит. Зарплата в 3,85 миллиона не такая огромная, чтобы держать игрока безвылазно в первой тройке на протяжении даже десяти матчей подряд. На месте россиянина радоваться новому контракту следует недолго.