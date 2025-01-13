Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки? И сколько голов забьет в этом сезоне? Прогнозы журналистов «СЭ»

Прогнозы журналистов «СЭ»

Иван Богун

С каждым матчем «Вашингтона» в этом сезоне подбирать слова при попытках описать игру Александра Овечкина становится все сложнее и сложнее. Много ли мы знаем хоккеистов, которые в свои 39 лет начинают сезон с 15 голов 18 матчах? Я никогда не был огромным фанатом Овечкина, просто отдавая дань его уникальности. Вот и даже самый ярый его хейтер должен признать, что Александр Михайлович — действительно величайший снайпер за всю историю хоккея.

Александр Овечкин.

Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис не раз говорил, что он не позволит своей команде уйти в тотальную перестройку до тех пор, пока любимый русский сын не побьет рекорд Уэйна Гретцки. И американец греческого происхождения вместе с генменеджером Брайаном Маклелланом не просто сдержали свое слово, но и прошлым летом по-настоящему усилили «Кэпс», которым так недоставало мастерства.

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Приобретения Джейкоба Чикрана, Мэтта Роя, Пьера-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапане, постепенное раскрытие большого таланта Дилана Строума, а также прогресс молодых парней вроде Алексея Протаса и Коннора Макмайкла вывел «Столичных» на новый уровень. Если в прошлом сезоне для команды под руководством тренера-дебютанта Спенсера Карбери потолком был выход в плей-офф через попадание в зону wild card, то в этом она имеет все шансы выиграть не только Столичный дивизион, но и Восточную конференцию.

В такой резко похорошевшей обстановке Ови словно снова почувствовал себя на 10 лет моложе. До его перелома бездушная проджект-модель EliteProspects прогнозировала, что при отсутствии повреждений россиянин второй раз в карьере выбьет больше 60 шайб и впервые с 2010 года наберет больше ста очков за регулярку.

Александр Овечкин и Тейлор Рэддиш. Фото Getty Images

Поверить в такие цифры было крайне сложно, даже несмотря на великолепную форму Великой Восьмерки. Однако чем черт не шутит? Ему не впервой рвать все шаблоны. Впрочем, куда важнее сейчас закрыть свою главную цель и спустить старину Гретцки на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Думается, что сделать это реально будет уже в начале апреля. Тем более, что Овечкину удастся отдохнуть во время паузы на Турнир четырех наций и перезарядить батарейки перед оставшейся частью регулярки. И почему бы ему параллельно, не пробить свою отметку в 50 шайб за чемпионат?

Михаил Скрыль

Александр Овечкин феноменально начал нынешний сезон. В 39 лет капитан «Вашингтона» идет лучшим снайпером команды, даже отыграв не все матчи. Мы все словно перенеслись лет на 10 назад, когда россиянин по-настоящему доминировал в лиге. За 26 матчей нападающий наколотил 20 голов, и отставание до Уэйна Гретцки сократилось до 21 шайбы. Снайперский темп не приостановила травма. Вернувшись из лазарета, Александр занялся привычном делом и продолжил кошмарить вратарей.

Александр Овечкин.

Уверен, никто и представить не мог, что Овечкин так стремительно погонится за канадской легендой. До конца регулярки осталось провести 40 матчей. Учитывая темп, который Александр задал на старте сезона, я вполне представляю, что обновление снайперского рекорда мы увидим весной 2025 года. Смело предположу, что это произойдет в начале апреля, а всего за сезон форвард забросит 43 шайбы. Лишь бы только Александру Михайловичу не помешали новые травмы.

Михаил Зислис

Александр Овечкин в нынешнем сезоне продолжает делать то, чем занимается вторую половину своей карьеры в НХЛ — опровергает скептиков, злопыхателей и экспертов. Даже обидная травма, выбившая нападающего на полтора месяца, не отравилась на его моральном состоянии. Ветеран «Вашингтона» набрал сумасшедшую форму, забивая в бешеном темпе, и уверенно идет за рекордом Уэйна Гретцки. Забросить 21 шайбу в оставшемся 40 матче — задача непростая, но реалистичная. Не стоит забывать, что еще в сентябре замах на такие показатели воспринимался как фантастика.

Александр Овечкин.

На стороне Овечкина появились новые козыри. «Кэпиталз» улучшили состав в межсезонье, что позволило им действовать более агрессивно и чаще проводить время на чужой половине площадки. Как следствие, результативность команды подросла. Игровое время русской звезды снизилось почти на полторы минуты по сравнению с прошлым годом. Более свежий Овечкин, которому больше не надо тащить на себе «Вашингтон» в одиночку, играет эффективнее.

Рядом со своим капитаном на новый уровень вышли долгое время подававший большие надежды канадец Дилан Строум и белорус Алексей Протас. Они здорово дополняют своего лидера, позволяя ему реализовать свои лучшие качества. Нынешний «Вашингтон» взлетел на самый верх таблицы не чудесным образом, а благодаря умной работе тренерского штаба во главе со Спенсером Карбери. Это позволяет рассчитывать на то, что команда обойдется без затяжных спадов.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

В феврале Овечкин как следует отдохнет, когда в чемпионате будет пауза из-за проведения Турнира четырех наций. Рискну и предположу, что он побьет рекорд Гретцки в домашнем матче против «Каролины» — эта игра состоится 11 апреля в столице США. И еще один прогноз — в этом сезоне Овечкин забросит 44 шайбы.

Артур Хайруллин

Мало кто мог представить перед началом сезона, что Овечкин способен наколотить 15 голов всего лишь за месяц с небольшим. Когда казалось, что рекорд Гретцки точно падет уже в этом сезоне, совершенно некстати подобралась травма, которая выбила Александра на месяц с лишним. И ведь не надломила его! Как только Овечкин вернулся в состав «Вашингтона», он забил четырежды в пяти матчах. На данный момент ему осталось забить 21 гол, и с большой долей вероятности Александр подойдет к рекорду в последних матчах.

Александр Овечкин.

Ставлю на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в начале апреля и остановится на отметке в 44-45 голов, а это событие придаст невероятный заряд эмоций «Вашингтону» перед плей-офф: сейчас команда выглядит способной на большие свершения.

Алексей Шевченко

Мне абсолютно все равно, когда Александр Овечкин побьет рекорд, а в том, что он это сделает, я ничуть не сомневаюсь. Очень хочу, чтобы к концу регулярного чемпионата это случилось. И знаете, почему? Моментально «Вашингтон» превратится в фаворита Кубка Стэнли. С таким-то Александром, с таким эмоциональным подъемом они точно там устроят хоть кому головомойку.

Второй кубок — станет для Александра главным призом. А после окончания сезона он может закончить. Если рекорд будет побит в этом чемпионате, то я не представляю, с какой мотивацией он будет готовиться к следующему чемпионату. Да, контракт. Но он подписан только для рекорда. Провести прощальный сезон, объехать все города, как в НБА Дирк Новицки или Кобе Брайант? Можно, но хоккей слишком травматичный вид спорта. Да и потом к сезону надо готовиться, а сил не будет. Надеюсь, что все будет закончено с этим рекордом в этом чемпионате. К апрелю.

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Эксперты проекта «Великая Погоня» от FONBET

Компания FONBET, амбассадором которой является Александр Овечкин, перед стартом сезона предположила, что Овечкин забросит примерно 27 шайб — именно на отметке 26,5 был паритет по коэффициентам (1.85). Но по прошествии половины сезона все изменилось. 41 шайба с коэффициентом 1,72 — именно так прогнозирует результативность Овечкина крупнейший букмекер страны.

Разумеется, главная причина этому — результаты «Вашингтона» на старте чемпионата. Эффективные трансферы привели к промежуточному первому месту в дивизионе, а сам Овечкин улучшил эффективность бросков — для первых 15 голов хватило всего 63 броска, реализация буквально на космическом уровне — 23.8%. Сейчас этот показатель — 20,2 % (20 голов с 99 бросков),и это все еще лучший результат в карьере.

Александр Овечкин.

Вероятность побития рекорда все еще велика, даже несмотря на пропущенную часть сезона. Сейчас эксперты предполагают, что это случится в марте-апреле. Довольно часто Александр играет результативными сериями, а март традиционно является лучшим для «Великой Восьмерки». Будет интересно посмотреть на того болельщика, который отправится на матч «Вашингтона» и «Коламбуса» 14 апреля в рамках акции «Рекорд своими глазами» от FONBET. Это будет последний домашний матч в регулярном чемпионате, а «Блю Джекетс» стабильно пропускают от Овечкина. Скоро мы узнаем имя счастливчика, а Александру пожелаем пройти этот сезон без травм, побить рекорд (коэффициент 1.90) и взять еще один Кубок Стэнли с «Вашингтоном» (коэффициент 20).

И не забываем, что каждая шайба Александра Овечкина — это 1 миллион рублей на благотворительность от программы ДоброFON в рамках социального проекта Великая Погоня за добром. На сайте проекта можно принять участие в благотворительном аукционе шайб с автографом Ови и увидеть адресатов помощи. Более 20 млн рублей направлено на добрые дела, и это прекрасный пример, когда рекорды еще и помогают тем, кто нуждается в помощи.

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