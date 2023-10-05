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Сегодня, 09:00

Двое русских зажигают тусклый «Коламбус». Проворов и Марченко — надежда команды в новом сезоне

Михаил Зислис
Обозреватель
Кирилл Марченко (в центре).
Фото USA Today Sports
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Еще двое — Воронков и Чинахов — будут отчаянно биться за место в основе.

НХЛ. Предсезонный матч
«Коламбус» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Наши: Проворов (0+2), Марченко (1+1) — -.

«Коламбус» провалил прошлый сезон и подходит к новому чемпионату без больших ожиданий. Команде для начала неплохо бы стать конкурентноспособным коллективом на уровне НХЛ, регулярно набирающим очки. Уверенная победа над «Баффало» — шаг на пути к этой минимальной цели.

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В межсезонье менеджмент серьезно пересобрал оборону. Теперь в ней одну из важных ролей занимает приобретенный у «Филадельфии» Иван Проворов. Его пара с Дэймоном Сиверсоном пока выглядит очень солидно. Дело не только в двух голевых передачах россиянина — это лишь приятный бонус. Кажется, что в более провинциальном и спокойном Огайо защитник чувствует себя комфортнее, не испытывая каждодневного стресса, неизбежного в «Филадельфии» из-за пристального внимания СМИ. Справедливости ради надо отметить, что «Баффало» явно не доставало своих лидеров нападения Тейджа Томпсона и Джеффа Скиннера, оставшихся вне заявки. Это облегчило задачу обороне «Блю Джэкетс». Первым голом на предсезонке отметился юный форвард Адам Фантилли, второй номер последнего драфта. Именно ему ассистировал Проворов.

Придавать большое значение предсезонным играм, в которых задействовано большое количество молодежи и тех, кому начертано судьбой с вероятностью в 99 процентов провести ближайший год в АХЛ, не имеет смысла. В этих матчах можно подметить лишь отдельные моменты, больше связанные с состоянием конкретных хоккеистов. Например, в какой он находится форме и насколько здорово взаимодействует с партнерами. Кирилл Марченко, пропустивший начало тренировочного лагеря из-за растяжения мышц спины, прилично выглядел в первом звене и, похоже, это место уже никому не отдаст. Тренерский штаб команды наигрывает его с Джонни Годро и Патриком Лайне, причем финн, известный как прирожденный снайпер с пушечным щелчком, выходит на позиции центрфорварда! Непонятно, вырастет ли из этого эксперимента что-то постоянное. Важнее другое — Марченко пользуется большим доверием и заходит в сезон в качестве одного из лидеров нападения. А вот к шансам выйти в первой игре регулярного чемпионата Егора Чинахова, который восстанавливается после небольшого повреждения, и Дмитрия Воронкова необходимо отнестись пока без особого восторга. Оба пропустили сегодняшний матч и, судя по конкуренции в третьем-четвертых звеньях, им придется выгрызать себе место в составе в яростной борьбе.

Егор Чинахов
Иван Проворов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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