Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:20

Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

Отдел хоккея «СЭ»
Четыре россиянина забили за «Коламбус» в матче с «Бостоном».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Такого в лиге еще не было.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Бостон» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Воронков — 4 (Чинахов), 15:52 — 1:0. Проворов — 2 (Иржичек, Силлинджер), 25:38 — 2:0. Чинахов — 2, 36:42 — 3:0. Марченко — 7 (бол., Дженнер, Лайне), 44:51 — 4:0. Пойтрас — 5 (Макэвой, Хейнен), 48:24 — 4:1. Дэнфорт — 6 (п.в., Керали, Дженнер), 53:41 — 5:1. Бишер — 4 (Шаттенкирк, Фредерик), 57:40 — 5:2.
Вратари: Мартин — Суэймен (Ульмарк, 26:14, 52:40 — 53:41).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (13+19+8) — 33 (11+9+13).
Наши: Воронков (14.40/3/+3), Марченко (18.21/3/-1), Проворов (24.30/2/+2), Чинахов (13.55/1/+3) — -.
28 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

Слухи о возможном возвращении нападающего Дмитрия Воронкова из «Коламбуса» в «Ак Барс» разрастались все сильнее. Признал наличие проблемы с адаптацией и генеральный менеджер «Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен: «Мы решаем этот вопрос внутри команды. Для молодого игрока время от времени тосковать по дому — это нормально. Мы с этим разбираемся».

Пока Воронков никуда не уехал, и в «Коламбусе» продолжают делать на него ставку. Дмитрий выходит на левом фланге второй тройки с Фантилли и Лайне, но свой гол забил в сочетании с Силлинджером и Чинаховым. Воспитанник «Авангарда» протолкнул шайбу вдоль борта, ее подхватил Воронков и издевательски легко обыграл в силовой борьбе опытного защитника Форборта. Не выручил «Бостон» и вратарь Суэймэн, пропустивший в ближний угол.

Сыграл важную роль Воронков и при втором голе своей команды. Силлинджер и Йиричек вывели на бросок Ивана Проворова, а 10-й номер «Коламбуса» идеально закрыл обзор вратарю гостей.

А ближе к концу второго периода гол на свой счет записал и Чинахов, умело воспользовавшийся подарком Грызлика.

Для полного российского счастья оставалось забить только Кириллу Марченко, и он это сделал уже в третьей двадцатиминутке.

Такого в истории НХЛ еще не было — сразу четыре игрока из России, выступающие за одну команду, отметились заброшенными шайбами в одном матче! Знаменательный день совпал для «Коламбуса» с важной победой над одним из лидеров конференции. «Жакеты» потихоньку выходят из кризиса, выиграв три из последних четырех матчей, но куда важнее, что с такой молодежью из России у клуба отличное будущее. Если, конечно, никто не вернется домой.

Егор Чинахов
Иван Проворов
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
3
Обсудить
Читайте также
Сгущенка на льду. Чем отличились Валиева и другие фигуристы на «Гран-при» в Москве
Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Макдэвид гонится за Кучеровым! Канадская суперзвезда вернулась после травмы и разрывает НХЛ