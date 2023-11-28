Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

Такого в лиге еще не было.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Воронков — 4 (Чинахов), 15:52 — 1:0. Проворов — 2 (Иржичек, Силлинджер), 25:38 — 2:0. Чинахов — 2, 36:42 — 3:0. Марченко — 7 (бол., Дженнер, Лайне), 44:51 — 4:0. Пойтрас — 5 (Макэвой, Хейнен), 48:24 — 4:1. Дэнфорт — 6 (п.в., Керали, Дженнер), 53:41 — 5:1. Бишер — 4 (Шаттенкирк, Фредерик), 57:40 — 5:2.

Вратари: Мартин — Суэймен (Ульмарк, 26:14, 52:40 — 53:41).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (13+19+8) — 33 (11+9+13).

Наши: Воронков (14.40/3/+3), Марченко (18.21/3/-1), Проворов (24.30/2/+2), Чинахов (13.55/1/+3) — -.

28 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

Слухи о возможном возвращении нападающего Дмитрия Воронкова из «Коламбуса» в «Ак Барс» разрастались все сильнее. Признал наличие проблемы с адаптацией и генеральный менеджер «Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен: «Мы решаем этот вопрос внутри команды. Для молодого игрока время от времени тосковать по дому — это нормально. Мы с этим разбираемся».

Пока Воронков никуда не уехал, и в «Коламбусе» продолжают делать на него ставку. Дмитрий выходит на левом фланге второй тройки с Фантилли и Лайне, но свой гол забил в сочетании с Силлинджером и Чинаховым. Воспитанник «Авангарда» протолкнул шайбу вдоль борта, ее подхватил Воронков и издевательски легко обыграл в силовой борьбе опытного защитника Форборта. Не выручил «Бостон» и вратарь Суэймэн, пропустивший в ближний угол.

Сыграл важную роль Воронков и при втором голе своей команды. Силлинджер и Йиричек вывели на бросок Ивана Проворова, а 10-й номер «Коламбуса» идеально закрыл обзор вратарю гостей.

А ближе к концу второго периода гол на свой счет записал и Чинахов, умело воспользовавшийся подарком Грызлика.

Для полного российского счастья оставалось забить только Кириллу Марченко, и он это сделал уже в третьей двадцатиминутке.

Такого в истории НХЛ еще не было — сразу четыре игрока из России, выступающие за одну команду, отметились заброшенными шайбами в одном матче! Знаменательный день совпал для «Коламбуса» с важной победой над одним из лидеров конференции. «Жакеты» потихоньку выходят из кризиса, выиграв три из последних четырех матчей, но куда важнее, что с такой молодежью из России у клуба отличное будущее. Если, конечно, никто не вернется домой.