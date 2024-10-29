Беда «Эдмонтона»: уничтожили в Коламбусе, Макдэвид сломался

Россияне из «Блю Джэкетс» продлили результативные серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Голы: Монахэн — 4 (бол., Марченко, Веренски), 2:18 — 1:0. Фантилли — 3 (Силлинджер), 10:44 — 2:0. Силлинджер — 2, 14:32 — 3:0. Оливье — 4 (ван Римсдайк), 27:04 — 4:0. Пюхтия — 1 (Фантилли, Силлинджер), 55:15 — 5:0. Монахэн — 5 (Чинахов, Марченко), 56:39 — 6:0. Экхольм — 2 (бол., Нерс, Перри), 59:33 — 6:1.

Вратари: Мерзликинс — С. Скиннер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (6+8+11) — 32 (11+11+10).

Наши: Марченко (17.40/0/+1), Проворов (25.36/0/+2), Чинахов (17.16/1/+1) — Подколзин (13.36/2/-2).

29 октября. Коламбус. Nationwide Arena. 15227 зрителей.

«Коламбусу» предстоит сложная неделя: финалисты прошлого сезона, одна из сильнейших команд лиги, Овечкин и для небольшой разгрузки — «Айлендерс». С учетом коротенькой лавочки «Блю Джэкетс» календарь пугает. Пока Дмитрий Воронков продолжает восстанавливаться после повреждения верхней части тела: утром он вышел на раскатку с командой. Даниил Тарасов впервые за долгое время остался на лавке, а место в воротах занял Элвис Мерзликинс. Признаться, если бы латышский вратарь покинул «жакетов» во время прошлого дедлайна, команда скорее была бы в плюсе. Статистика Мерзликинса изменилась в худшую сторону в этом сезоне, а несколько игр он пропустил из-за травмы руки. Правда, возвращение получилось вполне солидным, хоть и без каких-то суперсэйвов. «Эдмонтон» был не настроен на истинно опасные броски.

Финалисты прошлого сезона начали чемпионат отвратительно и долгое время не могли одержать победы даже за пределами основного времени. Более того: проигрывали нестатусным соперникам с разгромным счетом. Постепенно они нашли свою игру и подходили к матчу со статистикой в 50% очков. С учетом жесткого провала на старте нынешнюю ситуацию можно назвать замечательной: ожили лидеры и уже набрали по десять очков, подтянулись вратари. Но в этом матче «Ойлерз» забыли выйти на лед. Или оставили победный настрой в Детройте, где накануне победили в овертайме.

Шон Монахан стал важнейшим приобретением «Коламбуса» в межсезонье. Брали его под игру с Джонни Гордо, но судьба распорядилась так, что вместе им уже никогда не сыграть. Потому Монахана определили к Кириллу Марченко: и на пару они разрывают настолько, насколько этот глагол вообще применителен к «Джэкетс». Иногда главный тренер Дин Эвансон добавляет к ним Егора Чинахова по ходу встречи, но в большинстве они всегда вместе.

Старт матча ознаменовался неприятным фолом против Мерзликина. Виктор Арвидссон не удержался на ногах после виража (шансов на это особо и не было), и подсек ногу голкипера. Тот в свою очередь назвничь повалился на лед, а судья свистнул две минуты. На лед вышло разрывное сочетание «Коламбуса» Чинахов-Монахан-Марченко. Некоторые американские статисты считают эту линию лучшей по ожидаемому проценту забитых голов. Может быть, звучит немного несообразно при живых Макдэвиде или Маккиноне. Но их стараниями ворота Стюарта Скиннера были распечатаны на третьей минуте. За химией Марченко и Монахана приятно наблюдать: россиянин отдал пас ровно в клюшку канадцу, а после неуловимого движения шайба оказалась в воротах.

Всего в первом периоде «Коламбус» забил трижды, уничтожив весь настрой гостей. Не добавил им радости и другой важный момент: лишь одну смену сыграл Коннор Макдэвид. В начале встречи Зак Веренски на входе в зону подставил подножку, и левый конек неприятно ударился о борт. Судьи пропустили момент (а через несколько секунд удалили игрока «Эдмонтона» за фол против Мерзликинса). Звездный нападающий получил травму нижней части тела и досрочно завершил матч, сыграв лишь 37 секунд. Правда, по предварительным данным из Коламбуса, ничего серьезного с Макдэвидом не произошло. Но пока он возвращается в Эдмонтон для более детального обследования.

В связи с отсутствием главного действующего лица «Эдмонтона», ноль в графе заброшенных не удивителен, хотя на пару шайб они наиграли и большую часть времени перебрасывали хозяев почти в два раза. Но даже приличный xG не помог против куража «Коламбуса» — в обороне в том числе. К 17 минуте третьего периода счет дошел до 6:0: сумел забить Микаэль Пююхтя (это его первый гол в НХЛ, хотя в лиге он уже играет третий сезон), два очка набрал Адам Фантилли. А последний гол был забит при помощи разрывной тройки, о которой мы говорили в начале. После длинной передачи Марченко из-за ворот опасно бросил (но мимо) Чинахов. Удачный отскок от борта пришел прямо к клюшке Монахана и пустому углу ворот Скиннера.

У Мерзликинса от этой победы радость явно скомканная. С одной стороны — отразил 31 бросок. С другой стороны — пропустил единственную шайбу за 27 секунд до конца матча, потеряв таким образом первый «сухарь» в сезоне. Он был бы важен для укрепления ментального состояния вратаря, которого на старте сезона штормит. Подставил голкипера свой же игрок, удалившись за подножку, а реализовал удаление Маттиас Экхольм.