«Уайлд» обыграли «Коламбус» 3:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Росси — 2 (Тренин, Фолиньо), 12:40 — 0:1. Капризов — 2 (бол., Фэйбер, Болди), 42:52 — 0:2. Зуккарелло — 3 (Капризов, Меррилл), 48:26 — 0:3. Чинахов — 3 (Монахэн, Иржичек), 58:35 — 1:3.

Вратари: Тарасов (58:42) — Густавссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (4+12+8) — 35 (14+6+15).

Наши: Марченко (21.53/1/0), Проворов (21.35/1/-1), Чинахов (21.11/4/0) — Капризов (21.06/6/+1), Тренин (10.44/0/+1), Хуснутдинов (12.19/0/0).

20 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

«Миннесота» была бесспорным фаворитом матча еще до его начала. Хороший старт быстро обеспечил ей минимальное преимущество — после назад передачи от Якова Тренина смог отличиться Марко Росси. Многострадальный «Коламбус» смог нанести только четыре броска за весь период. Из положительного — только спасение Даниила Тарасова после броска убежавшего «один в ноль» Эрикссона Эка.

В актив «Коламбусу» можно занести второй период. И то — не обошлось без ошибки игрока «Миннесоты». Тренин разбил клюшкой лицо Егору Чинахову. С последним обошлось без серьезных повреждений, а вот игроку «Уайлд» пришлось присесть в штрафной бокс на четыре минуты. Большинство ничем не увенчалось: средними бросками, хорошим розыгрышем — но не голом.

На старте третьего периода «Блю Джекетс» подставили сами себя, удалившись за задержку игры и подножку. При игре «пять на три: отличился Кирилл Капризов. После выигранного Эрикссоном Эком вбрасывания на розыгрыш понадобилось лишь пять секунд — и вантаймер Кирилла отправил шайбу в ворота.

Очки Капризова на этом не закончились: он заработал и ассистентский балл, отдав пас Зукарелло под клюшкой Ивана Проворова. По итогам нападающий был признан второй звездой матча. Всего Кирилл шесть раз бросил по воротам и заработал личный xG 0,54.

«Коламбус» играет хоть и слабо, но в этом сезоне хотя бы результативно. До этого матча в среднем команда забивала 3,4 гола. Но сегодня гол Чинахова за полторы минуты до конца стал единственным светлым пятном в игре полевых «Коламбуса». Когда вся «Миннесота» должна была беспокоиться о сухаре Густафссона, чтобы получилось идеальное окончание матча, Чинахову окончательно надоело, что у команды не получается откровенно ничего и решил довериться себе. После сольного прохода к воротам единственный гол «Блю Джекетс» все же случился. Но с созданием хороших моментов «Коламбусу» было очень тяжело.

Вратари «Коламбуса» в новом сезоне играют страшно, словно готовятся пугать людей на Хэллоуин. И Мерзликинс, и Тарасов пропускают почти по четыре шайбы за матч, а процент отраженных бросков у обоих не превышает 88 процентов. Против «Миннесоты» вышел Даниил Тарасов — и выдал пока что лучший матч сезона. Только его стараниями у «Коламбуса» оставались хоть какие-то шансы после двух периодов.