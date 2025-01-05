Кто остановит русского гиганта из «Коламбуса»? У Воронкова очередной дубль и семь голов в последних шести матчах

Кирилл Марченко тоже забил, у Ивана Проворова — три ассиста.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 6:4 (1:0, 1:0, 4:4)

Голы: Воронков — 14 (Веренски, Проворов), 19:01 — 1:0. Марченко — 17 (бол., Монахэн, К. Джонсон), 22:15 — 2:0. Пюхтия — 4 (мен., Проворов, Монахэн), 43:44 — 3:0. Кайру — 17 (бол., Холлоуэй, Шенн), 44:54 — 3:1. Фантилли — 8 (Веренски, Фаббро), 45:25 — 4:1. Фаулер — 4 (Холлоуэй, Кайру), 46:55 — 4:2. Воронков — 15 (Монахэн, Харрис), 47:24 — 5:2. Парэйко — 7 (Бучневич, Тексье), 52:54 — 5:3. Шенн — 8 (Фаулер, Нейберс), 56:16 — 5:4. Оливье — 10 (п.в., Проворов, Силлинджер), 58:59 — 6:4.

Вратари: Мерзликинс — Хофер (55:35 — 56:16, 58:07 — 58:59).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 39 (18+8+13) — 33 (7+9+17).

Наши: Воронков (21.40/5/+3), Марченко (21.28/5/+3), Проворов (23.39/2/0) — Бучневич (18.26/1/0), Торопченко (11.05/1/-2).

5 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Уже вторая подряд игра «Коламбуса» в 2025 году может ассоциироваться у болельщиков с камбэком. Но если в матче с «Детройтом» в роли догоняющих были хоккеисты «Блю Джекетс», то теперь они оказались в редкой для себя роли хозяев положения, оберегающих хороший счет. «Коламбус» провел два образцовых периода: с хорошим движением и комбинациями. В том числе снова отлично сыграли российские хоккеисты команды. Но третий период едва не перечеркнул все хорошее, что было в первые 40 минут.

С тех пор, как Дмитрий Воронков вернулся после повреждения, утекло много воды и набралось много очков. Теперь он среди лидеров «Коламбуса» — после игры с «Сент-Луисом» у него 26 (15+11) очков в 31 матчах — в среднем 0,83 балла. Сегодня Дмитрий оформил дубль, а всего в последних шести матчах у него семь голов. В этой игре он открыл счет — в самом конце первой двадцатиминутки удачно добавил на пятаке после броска Зака Веренски.

Большинство «Коламбуса» них держится на приличном уровне — 21,9% реализации. Подтвердил это Кирилл Марченко на старте второго периода: чтобы увеличить разрыв в счете, ему и команде потребовалось 14 секунд. Момент, кстати, был очень похож на гол Воронкова — последний в той же позиции стоял под воротами, но на этот раз шайба зашла сразу после броска Марченко. Это его 17-й гол и 43-е очко в 40-м матче в сезоне.

Успокоившаяся со стороны «Джекетс» игра в третьем периоде едва не привела к камбэку «Блюз». Да, В начале третьего периода «Коламбус», воспользовавшись слабым большинством «Сент-Луиса», забросил в формате «четыре на пять». Примерно после этого все посыпалось окончательно, хотя уже вялое начало отрезка не предвещало ничего хорошего. «Джекетс» провели мастер-класс под названием «как почти упустить выигранный матч». И за третий период позволили «Блюз» забить сразу четыре гола и несколько раз подобраться максимально близко к равному счету. Но каждый раз «Коламбус» отвечал шайбой и вновь отрывался от соперника. Победный пятый гол «Джекетс» — вновь на счету Воронкова.

Третий гол «Сент-Луиса» забил Колтон Парэйко с передачи Павла Бучневича, которого в том моменте можно назвать полноценным героем. Всю атаку он не отходил от шайбы, несколько раз сохранил ее в зоне атаки, и лишь после этого ее забросил стоявший в сторонке Парэйко.

Менее заметный герой встречи — Иван Проворов. Он поучаствовал в атаке во время первого гола Воронкова, ассистировал в меньшинстве Микаэлю Пююхтия и помог Мэттью Оливье забросить в пустые ворота шестой гол команды. По итогам встречи россиянина признали третьей звездой матча. А на первом месте, конечно, оказался автор дубля Воронков.