Именитый канадский тренер Майк Бэбкок был уволен из «Коламбуса» всего через два месяца после назначения.

Бэбкок доигрался и, кажется, навсегда закрыл себе дорогу в НХЛ. В произошедшем ему стоит винить исключительно себя. С североамериканской культурой отмены и собственной репутацией, запятнанной с ног до головы, он вряд ли еще когда-нибудь дождется интересного предложения. Лучше всего в качестве характеристики поведения Бэбкока подойдет старинная фраза о том, что «горбатого могила исправит».

Мало кто ставит под сомнение его тренерские качества даже после сравнительно неудачного периода работы в «Торонто». Куда больше смущает токсичное и высокомерное поведение специалиста в бытовом плане — об этом неоднократно в публичном пространстве заявляли игроки, ранее с ними пересекавшиеся. История с нападающим Митчем Марнером, которого Бэбкок подставил перед остальными партнерами по «Мэйпл Ливз», была крайне скандальной. Опытный специалист попросил юного форварда составить список, ранжирующий хоккеистов команды по отношению к своим обязанностям, и затем раскрыл его для остальных. Разумеется, Марнер чуть не провалился от стыда перед своими товарищами. Позднее тренер оправдывался, утверждая, что ненароком сделал ошибку. Но ему почти никто не поверил.

На днях ведущий популярного подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт обвинил Бэбкока в том, что тот заставлял хоккеистов «Блю Джэкетс» показывать себе личные фотографии со своих смартфонов. Лидеры «Коламбуса» Бун Дженнер и Джонни Годро в ответ выступили с заявлением, что ничего страшного не случилось, а вообще все проходило в милой и дружеской обстановке. Более молодые игроки, как оказалось, были другого мнения относительно произошедшего инцидента.

В дело вмешались исполнительный директор NHLPA Марти Уолш и его заместитель Рон Хэйнси, когда-то выступавший именно в «Коламбусе». После встречи в четверг с игроками команды вопрос далее обсуждался уже на уровне профсоюза и лиги. В расследовании, как сообщил авторитетнейший североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, были задействованы хоккеисты «Торонто», ранее работавшие под руководством Бэбкока. Стало очевидно, что спасти его от увольнения способно только чудо. В нынешнее время старорежимное поведение тренера не могло быть проигнорировано. Теперь разглядывание фотографий на чужом телефоне приводит к большим проблемам.

Клуб решил не тянуть с решением и в воскресение выпустил официальное заявление об отставке. Вместо Бэбкока на повышение пошел Паскаль Венсан, работавший ранее в штабе «Коламбуса» ассистентом. Для российского контингента команды это скорее минус в профессиональном плане. Жесткая школа выживания по Бэбкоку могла стать для Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова не только хорошим тестом на психологическую устойчивость, но и, вероятно, серьезным толчком к прогрессу.

Вопрос о том, что будет с канадским тренером дальше, на данный момент не ясен. В Северной Америке Бэбкоку почти наверняка уготована роль пенсионера. Европа его никогда не привлекала. Более года назад он общался с менеджментом омского «Авангарда» на предмет переезда в Россию для замены Бобу Хартли. Однако даже минимального интереса к этому варианту не проявил.

Сомнительно, что, зная о его человеческой сущности, ему сейчас кинутся наперебой звонить клубы КХЛ. Хотя у меня есть на уровне фантастического предположения идея, от которой многие взвыли бы в СКА. Но она как минимум заслуживает внимания. Роман Ротенберг остается на посту генерального менеджера клуба, а его место на скамейке занимает Майк Бэбкок. А почему бы и нет? Это была бы невероятно крутая история.