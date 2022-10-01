Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик

Обзор событий игрового дня предсезонки НХЛ.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов до сегодняшней ночи еще не играли за «Вашингтон» на этой предсезонке — в матчах с «Баффало» и «Филадельфией» тренерский штаб больше проверял новичков. Российские нападающие вышли на лед вместе, третьим в их сочетании оказался Ти Джей Оши. Более привычный для наших парней Том Уилсон из-за травмы может пропустить значительную часть сезона, так что Оши — самый очевидный вариант.

Кузнецов сделал результативную передачу на Джона Карлсона, ставшего автором победного гола, а вот Овечкин ушел со льда без голов. При этом Александр нанес четыре броска и не уходил со льда в большинстве, отыграв полные четыре минуты при формате «5 на 4». Но сегодня Овечкин остался в тени. Впрочем, время до начала регулярного чемпионата еще есть.

Панарин уже забивает

Виталий Кравцов получал уже не один шанс закрепиться в «Рейнджерс», но сейчас, пожалуй, для него важнейший момент. Кравцову дают шанс закрепиться в топ-6 и наигрывают в тройке с соотечественником Артемием Панариным. Сегодня они вышли на лед вместе, а центрфорвардом тройки стал чех Филип Хитил.

Кравцов в итоге стал автором результативной передачи, а Панарин отличился впервые на предсезонке. Есть потенциал у этой тройки?

Хет-трик не гарантия места в НХЛ

Даниил Гущин считался одним из самых талантливых хоккеистов России 2002 года рождения, но его переход во взрослый хоккей затянулся. В прошлом сезоне он сыграл три матча за фарм-клуб «Сан-Хосе», но этого явно мало для игрока, которому 20 лет. Тем не менее в системе «Шаркс» в Гущине видят потенциал, а эту предсезонку он использует по максимуму.

Несколько дней назад Даниил забил «Анахайму» и стал первой звездой матча, а сегодня оформил хет-трик в ворота «Вегаса». Очень круто, вот только это совсем не говорит о том, что двери в основной состав «Шаркс» для Гущина открыты. Для начала ему наверняка потребуется заиграть в фарм-клубе. Хотя вряд ли кто-то будет против, если Даниил с ходу окажется в НХЛ. Это будет невероятная история.