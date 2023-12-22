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Сегодня, 06:30

Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» переиграл в овертайме «Коламбус» и поднялся на пятое место Востока.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).
Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).
22 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

Для «Вашингтона» матч против «Коламбуса» стал вторым за два дня. Накануне «Кэпиталз» в овертайме переиграли «Нью-Йорк Айлендерс», и Спенсер Карбери после этой игры не стал вносить изменения в состав.

Первый опасный момент в игре создало третье звено. Иван Мирошниченко, который до этого действовал немного невпопад, доставил шайбу на пятак, где у Мэттью Филлипса были все шансы переправить ее в пустые ворота.

Однако главное оружие команды, в которой играет Александр Овечкин — это большинство. Он может катиться на прямых ногах и особо не участвовать в розыгрыше лишнего, но стоит только шайбе дойти до него, и Ови сразу создает угрозу.

В этот раз Александр отправил шайбу на пятак, где трудились Том Уилсон и Энтони Манта. Последний и переправил шайбу в ворота Элвиса Мерзликина. Это 14-й ассист Овечкина в сезона и 1504-е набранное очко в НХЛ.

Ассисты — это, конечно, здорово. Но от Овечкина все ждут только голов. Последний раз он забрасывал 19 ноября именно «Коламбусу». В основное время россиянин мог прервать свою неудачную серию, но на пути шайбы то оказывалась штанга, то щиток Элвиса Мерзликина.

У «Коламбуса» в абсолютном огне русская тройка. Сочетание Марченко — Воронков — Чинахов в последних матчах разносит все, что видит перед собой. Отличилась эта тройка и сегодня: Воронков здорово сохранил шайбу у борта и выдал пас на Чинахова. Егор же мощным кистевым отправил шайбу в ворота. 10-е результативное действие в последних 6 матчах у форварда, который еще совсем недавно был недоволен своим положением в клубе.

Гол Чинахова перевел матч в овертайм, где вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин решил испытать судьбу и подрался с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном, за что вполне заслуженно и получил две минуты штрафа.

Дальше уже все по классике: большинство, пас на Овечкина в офис, гол. 828-й в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 66 шайб. Александр не забивал целых 14 матчей!

Удивительно, но «Вашингтон», который все успели похоронить еще перед началом сезона, плотно засел в топ-8 Востока. В 30 матчах «Кэпиталз» набрали 38 очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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