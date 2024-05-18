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Сегодня, 09:40

Скандал в НХЛ: судьи чуть не украли победу у «Далласа»!

«Даллас» стал первым полуфиналистом плей-офф НХЛ от «Запада»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
18 мая. «Колорадо» — «Даллас» (1:2 2ОТ). Судья отменяет гол Мэтта Дюшена.
Фото USA Today Sports
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«Старз» все-таки обыграли «Колорадо» и вышли в финал «Запада».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Рантанен — 4 (бол., Друэн, Макар), 25:48 — 1:0. Бенн — 3 (Дадонов, Сегин), 41:56 — 1:1. Дюшен — 2, 91:42 — 1:2.
Вратари: Георгиев — Эттингер.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (9+3+9+9) — 39 (5+8+10+16).
Наши: — - Дадонов (22.22/2/+1).
18 мая. Денвер. Ball Arena. 18126 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

После дисквалификации Валерия Ничушкина и травмы Якова Тренина в составе «Колорадо» остался всего один россиянин — Александр Георгиев. И серия с «Далласом» для него складывалась не самым удачным образом. Зато в шестой игре Георгиев мощно подсобрался и показал ту игру, которую от него всегда ждали в «Эвеланш».

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В основное время голкипер пропустил лишь одну шайбу. В начале третьего периода Джейми Бенн оказался один на один с Георгиевым и довольно легко вратаря переиграл. Надо отметить и шикарный ассист Евгения Дадонова. В этом плей-офф 35-летний россиянин идет по графику 0,5 очка за матч при среднем игровом времени в районе 12 минут.

Шайба Бенна стала лишь второй в игре. Открыл счет в матче Микко Рантанен, сунувший шайбу в ближний угол ворот Оттинджера. Вновь результативным действием отметился защитник Кэйл Макар. Сейчас он третий бомбардир в плей-офф и уступает лишь двум монстрам из «Эдмонтона»: Макдэвиду и Драйзайтлю.

Главный скандал матча, а может, и всей серии случился в овертайме. «Далласу» снова удалось пробить Георгиева, но судьи решили посмотреть, была ли в этом эпизоде помеха голкиперу. Решили, что Мэтт Дюшен Георгиеву все-таки мешал, при этом форвард «Далласа» даже не находился в «краске».

«Не знаю, работает ли этот судья с букмекерской конторой. Но это решение своего рода ерунда», — сказал экс-игрок НХЛ, а ныне ТВ-эксперт Пол Биссоннетт.

В том, что судьи приняли неверное решение, уверен и экс-вратарь НХЛ Мартин Бирон.

«Контакта не было до тех пор, пока Макар не толкнул Дюшена на Георгиева. С моей точки зрения, это гол. Если бы судьи засчитали шайбу на льду, то после просмотра они бы это решение не изменили», — написал он.

Пользователи в сети даже шутили, что НХЛ срочно нужен седьмой матч хотя бы в одной серии второго раунда.

Но несмотря на все судейские решения, «Даллас» в финал «Запада» все же вышел. По иронии судьбы отличился тот самый Мэтт Дюшен.

А Александр Георгиев так и не стал героем «Колорадо».

Александр Георгиев
Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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