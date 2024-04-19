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НХЛ

Сегодня, 07:15

Великий! Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ второй раз в карьере

Маккиннон набрал 2 очка в победном матче «Колорадо» против «Эдмонтона»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Ни Маккиннон, ни Макдэвид не смогли догнать россиянина.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Эдмонтон» — 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)
Голы: Ничушкин — 27 (Лехконен, Миттельштадт), 1:19 — 1:0. Рантанен — 42 (Тэйвз, Маккиннон), 5:48 — 2:0. Ничушкин — 28 (бол., Маккиннон, Макар), 7:37 — 3:0. Мэнсон — 8 (Уокер, Тренин), 10:17 — 4:0. Холлоуэй — 6 (бол., Броберг, Кулак), 15:22 — 4:1. Паризе — 5 (Колтон, Вуд), 32:00 — 5:1.
Вратари: Аннунен — Скиннер (Пикар, 20:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (13+10+4) — 26 (7+7+12).
Наши: Ничушкин (18.59/6/+1), Тренин (13.04/1/+1) — -.
19 апреля. Денвер. Ball Arena. 18 129 зрителей.

Интрига в гонке лучших бомбардиров регулярки оставалась даже после очередного фееричного матча Никиты Кучерова, когда форвард «Тампы» набрал два очка с «Торонто» и оторвался от ближайшего преследователя на 6 очков. В любой другой ситуации отставание заранее бы признали недосягаемым. Когда же речь идет о таких фигурах, как Нэйтан Маккиннон, кажется, что все невозможное возможно.

Однако канадского чуда не случилось. «Колорадо» разгромил «Эдмонтон», а Маккиннон сделал только две передачи. Нэйтан установил рекорд «Эвеланш» по очкам за сезон (140), но не догнал Кучерова.

Завершилась бомбардирская гегемония Коннора Макдэвида, который не расставался с «Арт Росс Трофи» три сезона. Последним обладателем приза не из «Эдмонтона» как раз был Кучеров. Спустя пять лет Никита вновь забрался на бомбардирский олимп.

Собственные цифры сезона-2018/19 удалось значительно улучшить. За 81 матч нападающий набрал космические 144 (44+100) очков. Кучеров еще и обновил российский рекорд результативности за сезон. Другой статистический факт: 144 очка Никиты — второй результат в НХЛ в XXI веке. Опережает лидера «Тампы» только Макдэвид, который в сезоне-2022/23 насобирал 153 балла.

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в&nbsp;матче &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (6:4). «Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

О гениальности Кучерова сказано много. Шедевральные матчи в исполнении Никиты заставляют восхищаться талантом игрока снова и снова. Российский нападающий весь сезон поражал умением создавать моменты из воздуха, не растерял очковый темп и заслуженно победил в гонке за «Арт Росс».

Выиграв второй бомбардирский трофей, Кучеров еще выше поднялся в ряду великих игроков в истории НХЛ. Все, конечно, и раньше знали, насколько Никита хорош, но после нынешней регулярки и установленных в ней рекордов это понимание только укрепилось.

Значимость Кучерова для «Тампы» велика. «Лайтнинг» постепенно выходят из пула топ-клубов, претендующих на Кубок Стэнли. Без магии Никиты у «Молний» возникли бы большие проблемы с досрочным попаданием в плей-офф.

Простой факт: Кучеров участвовал в половине голов команды (144 из общих 288). «Лайтнинг» столкнулись с разными трудностями на протяжении регулярки. Начать сезон пришлось без основного вратаря Андрея Василевского, надолго травмировался Михаил Сергачев, не хватало поддержки от нижних звеньев. Отыгравший регулярку от звонка до звонка Кучеров своими рекордами и неугасаемой энергией вытаскивал «Тампу» и помог выйти в плей-офф.

Никита Кучеров. У Кучерова — 100 передач за сезон! Только четверо хоккеистов в истории НХЛ смогли сделать это до него

Никто сейчас не скажет, что бомбардирская гонка получилась неполноценной из-за травм Макдэвида. Коннор пропустил пару матчей в начале сезона, а затем еще несколько в концовке регулярки.

Проблемы канадца не должны волновать Кучерова. Никита заработал хороший отрыв и сильно провел последние матчи. В начале апреля был отрезок, когда форвард четыре игры подряд набирал по три очка. Поразительная результативность!

Никита Кучеров. Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Личная коллекция Кучерова может пополниться не только «Арт Россом». С таким влиянием на команду Никита поборется с Маккинноном за «Харт Трофи». Если посмотреть на бомбардиров «Молний», то Брэйдена Пойнта россиянин опережает на 54 очка. Этот сезон — лучший для Кучерова в карьере. Теперь осталось не растерять задор в кубковых матчах и постараться пошуметь в плей-офф. В первом раунде «Тампа» сыграет с «Флоридой».

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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