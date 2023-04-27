Действующий чемпион — в шаге от вылета! Что происходит с «Колорадо»?

«Сиэтл» творит сенсацию — 3:2 .

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Пятый матч

«Колорадо» — «Сиэтл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Гики — 2 (Шварц, Веннберг), 26:35 — 0:1. Маккиннон — 3 (Рантанен), 27:55 — 1:1. Картье — 1 (Эберле, Борген), 29:59 — 1:2. Гурд — 1 (Соуси, Бьоркстранд), 41:40 — 1:3. Родригес — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 56:23 — 2:3.

Вратари: Георгиев (56:11 — 56:23, 57:05) — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (8+10+10) — 28 (15+6+7).

Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 2-3.

В последние пару дней все внимание к «Колорадо» было приковано во многом из-за загадочной истории с Валерием Ничушкиным, покинувшим расположение клуба прямо во время выезда в Сиэтл по «личным причинам». Что, где, когда, зачем, почему — на все эти вопросы пока нет никакого ответа. Местные денверские журналисты, которые наверняка в курсе причин исчезновения россиянина, дружно молчат. Не внес ясности и главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, заявивший об отсутствии у него какой-либо информации.

Дать инсайд попытался лишь Фрэнк Серавалли из Daily Faceoff, скупо заявивший о «инциденте, связанном с алкоголем, который произошел в отеле». В остальном же — пугающая тишина.

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Однако теперь у «Лавин» есть проблемы куда серьезнее, что мифический «залет» Ничушкина — после двух поражений подряд со счетом 2:3 команда из Денвера рискует отлететь от дерзкого «Сиэтла», который давно уже не выглядит прошлогодней новообразованной аморфной субстанцией, и закончить постчемпионский сезон уже в первом раунде.

Для кого сегодняшний вечер на «Болл Арене» точно стал по-настоящему особенным и волшебным, так это для 21-летнего нападающего Тая Картье, забившего гол в своем дебютном матче в НХЛ. Перед игрой третий бомбардир фарм-клуба «Сиэтла» экстренно заменил в первом звене травмированного Джареда Маккана, и, оказавшись в сочетании с лидерами, пацан с АХЛ не подвел. На 30-й минуте он улетел вместе с партнерами в контратаку и после великолепного паса Джордана Эберле в касание прошил Александра Георгиева. Ну и конечно, сделал это канадец на глазах своих родителей, которые в этот день просто не могли не оказаться на трибунах.

Причем его шайба надолго обескуражила хозяев, с большим трудом сравнявших счет за пару минут до нее. Кажется, все непонимание происходящего — на лице Нэйтана Маккиннона, которого сразу же выхватили крупным планом режиссеры трансляции. Вылетать из плей-офф сразу в первом раунде капитан «Эвеланш» уже отвык.

Только показали 29-го номера хозяев вовсе не случайно. Все дело в том, что за несколько секунд до второй шайбы «Кракенов» арбитры оставили без внимания явную подножку на нем от Уилла Боргена. И от их бездействия нападающий «Лавин» тут же со всей дури зарядил клюшкой по стеклу, а после матча не стал спускать на тормозах этот момент во время общения с прессой: «Я атакую парня на полборта, а он просто отрубает мне ноги. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Это не 1975 год. Я чувствовал, что это была подножка», — возмущался Маккиннон.

При этом его промедление в углу не позволило быстро выйти на лед и помочь в обороне Джей Ти Компферу, не успевшему подбить клюшку Картье. Впрочем, в конце концов он все-таки признал, что ему нужно быть хладнокровнее, и взял вину за пропущенный гол на себя.

В итоге все, на что хватило «Колорадо» в концовке при дефиците в две шайбы, ­­­­­­- это гол Эвана Родригеса, вернувший интригу матчу с помощью сразу двух рикошетов от игроков «Сиэтла». И есть ощущения, что за несколько минут до финальной лидерам Беднара уже катастрофически не хватало сил. Глядя на игровое время его лидеров, в этом нет ничего удивительного. Если Рантанен и Компфер провели на льду 24 минуты, то Маккиннон отпахал все 27. Да, к такой нагрузке местные звезды давно должны были привыкнуть. Однако силы и возможности их организма далеко не безграничны.

Усугубляет ситуацию в «Эвеланш» и травма крепкого защитника третьей пары Джоша Мэнсона, не доигравшего пятую встречу. Зато в шестом матче точно должен вернуться в состав отдыхавший сегодня Кэйл Макар. Но станет ли он мессией для своей команды в нынешней разобранной форме ­- большой вопрос.

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«Колорадо» — в шаге от вылета, но букмекерская компания ФОНБЕТ оставила «Эвеланш» неплохие шансы на проход в следующий раунд. Взять успех действующего чемпиона в серии перед шестым матчем можно за коэффициент 2.60, что приблизительно 34% вероятности исхода. А вот итоговая победа «Сиэтла» оценена в 1.50 (66%).