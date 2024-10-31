Кучеров снова показал свою гениальность. Выдал суперпас и набрал три очка

А «Колорадо» серьезно страдает от вратарского вопроса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Кучеров — 9 (Пойнт, Хедман), 1:01 — 0:1. Гюнцель — 3 (Кучеров, Макдона), 3:36 — 0:2. Джики — 2 (Чирелли, Хагель), 5:32 — 0:3. Иван — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 14:56 — 1:3. Гюнцель — 4 (Пойнт, Кучеров), 26:28 — 1:4. Макар — 4 (Рантанен, Маккиннон), 50:57 — 2:4. Чирелли — 2 (п.в., Хагель), 58:40 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен (57:09 — 58:40) — Василевский.

Штраф: 26 — 17.

Броски: 35 (8+14+13) — 21 (10+9+2).

Наши: Коваленко (12.06/0/-2) — Кучеров (16.36/2/+2).

31 октября. Денвер. Ball Arena.

В дуэли Кучерова и Маккинона — соревновании за звание лучшего — сейчас есть одно большое но. Назвать слабой команду с Макаром и Маккиноном в составе попросту невозможно, однако уже второй сезон «Колорадо» страдает от вратарской игры. И в первую очередь — из-за регресса Георгиева.

Он стал основным вратарем с сезона-2022/23 — с прихода из «Рейнджерс». Из них приличным вышел только первый год с процентом отраженных бросков в 91,8. Но чем дальше — тем слабее. Теперь его переигрывают как вчерашний бэкап Юстус Аннунен, так и дебютант «Колорадо» Каапо Кяхкенен. От Аннунена есть хоть какая-то стабильность и 90,5% отраженных бросков. Хотя сами понимаете: эта статистика далека от действительно топовых показателей по лиге. Но даже он, с такими слабыми показателями, — полноценная звезда команды, пока Георгиев играет как эмхаэловец.

В этом году его статистика стала еще слабее, а количество отраженных бросков упало до 82,2%. Если в офисе «Эвс» уже всерьез подумывают отправить Георгиева на драфт отказов, то удивляться нечему. Не поможет ему даже передача в прошлом матче. Гораздо более адекватными выглядят финны. Но, в чем сложно понять тренерский штаб, россиянину пока продолжают доверять. Хотя Георгиев в воротах расстраивает уже и самих игроков: когда он караулит шайбу, мандраж у всей команды. Тогда как с финнами в воротах полевые «Колорадо» чувствуют себя увереннее. Против Кучерова доверили сыграть Кяхконену, которого получили летом от «Дэвилз». Можно, конечно, для порядка удивиться: с чего бы главный тренер Джаред Беднар кинул под «Тампу» не слишком опытного вратаря? А потому что больше некого. В плане вратарей «Колорадо» сейчас в патовом положении.

Радости составу не добавляют и травмы. Наверное, «Эвс» сейчас самый несчастный клуб в этом плане: у них семеро игроков в лазарете. Среди них Лехконен, а также продолжает быть недоступным Валерий Ничушкин. Последний, кстати, уже выходит постепенно на лед, и примерно через две недели «Эвс» смогут его использовать. Вопрос только, в каком состоянии он вернется и сколько займет встраивание в команду.

Три гола с пяти бросков за шесть минут — как вам такое начало? Заодно и наглядно показывает, в каком состоянии находятся вратари «Колорадо». На 61-й секунде первым же броском в створ «Тампы» отличился Никита Кучеров после круга за воротами от Брэндона Пойнта. Это девятая шайба нападающего в сезоне и далеко не последнее очко в матче, в котором он нанес два броска.

На исходе четвертой минуты «Лайтнинг» удвоили преимущество. Опять-таки — не без помощи Кучерова. Никита провез шайбу от ворот до ворот и, когда хотел по методу Пойнта пойти на круг, гениально скинул назад Генцелу на полупустой угол. Кахконен и весь «Колорадо» думать забыли про второго нападающего, сосредоточив внимание на Кучерове, пропустив скрытую и красивую скидку.

К шестой минуте периода «Лайтнинг» вели уже в три шайбы. Но «Эвс» немного помог Василевский: он удалился за подножку на Кэйле Макаре, и это удаление хозяева реализовать смогли — стараниями легендарного Ивана Ивана, который зарабатывает себе популярность уже не только необычным именем. А Кэйл Макар сделал передачу на его гол и стал вторым защитником в истории НХЛ с результативной серией в 11 и более игр на старте сезона. Рекордсмен здесь Бобби Орр — у него в сезоне-1983/84 было 15 матчей с очками. На старте второго отрезка «Тампа» вернула себе удобное преимущество — с передачи Никиты Кучерова.

Кэйл Макар в свой день рождения смог также и забить — в середине третьего периода. Тем самым возглавив таблицу лучших бомбардиров лиги. Но точку в матче все равно поставила «Тампа»: голом в пустые ворота. Как ни забавно, но три очка не позволяют Кучерову вернуть статус лучшего российского бомбардира лиги. Кирилл Капризов все равно опережает Никиту, но теперь всего на одно очко. Не обогнал он пока и Маккиннона: канадец опережал Кучерова по очкам еще до начала встречи. Однако против «Тампы» сделал две передачи и пока опережает россиянина на один результативный балл.