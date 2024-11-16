Зато забил Николай Коваленко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Келли — 1 (Жирар), 2:00 — 1:0. Врана — 3 (бол., Дюбуа, Овечкин), 4:25 — 1:1. Макмайкл — 11 (Уилсон, ван Римсдайк), 7:48 — 1:2. Макмайкл — 12, 21:53 — 1:3. Коваленко — 3 (Келли, Вуд), 24:03 — 2:3. Чикран — 4 (Дюбуа), 29:21 — 2:4. Сандин — 3 (п.в., Строум, Карлсон), 59:57 — 2:5.

Вратари: Аннунен (Майнер, 21:53, 56:48 — 59:57) — Линдгрен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (5+9+5) — 20 (5+8+7).

Наши: Коваленко (6.31/2/+2), Ничушкин (19.27/1/-3) — Овечкин (18.50/1/+1).

16 ноября. Денвер. Ball Arena. 18083 зрителя.

В центральном матче игрового дня «Колорадо» у себя дома неожиданно беспомощно смотрелся на фоне колючего «Вашингтона». Гости действовали умно, временами очень просто, но самое главное, что почти не давали сопернику проходить на скорости среднюю зону. Хоккеисты «Эвеланш» сподобились всего на 19 бросков в створ — худший показатель для команды в нынешнем регулярном чемпионате.

Валерий Ничушкин, в последний раз принявший участие в официальном матче в середине апреля, выходил во втором звене с Джонатаном Друэном и Кейси Миттелстадтом. Возвращение россиянина получилось не самым удачным. Отсутствие игровой практики ничем нельзя компенсировать. Челябинец не всегда попадал в темп, соображал медленнее обычного и был малозаметен в силовой борьбе. По-настоящему Ничушкин заставил обратить на себя внимание только в третьем периоде, когда упустил неплохой шанс забить. Очевидно, что ему еще требуется время для набора формы.

«Вашингтон» пропустил первым, но настолько спокойно пережил эту неприятность, словно напротив был не один из главных фаворитов Запада, а заурядный середняк. Еще в прошлом сезоне с приходом на пост главного тренера Спенсера Карбери «Кэпиталз» научились действовать скучно и эффективно, если в этом есть необходимость. Ввязываться в открытый хоккей в высокогорном Денвере — безумная идея. В строгой игре на результат Александру Овечкину было сложно выделиться, хотя он, отметившись голевой передачей, продлил свою результативную серию до трех встреч.

Без получившего небольшое повреждение Александра Георгиева, который неплохо смотрелся в последних матчах, «Колорадо» подвел его напарник Юстас Аннунен. Финн пропустил пару необязательных шайб и был заменен в начале второго периода на вызванного из фарм-клуба Трента Майнера. Главные звезды «Эвеланш» — Нэйтан Маккиннон, Микко Рантанен, Кэйл Макар — провели на удивление серый матч, не набрав ни одного очка и нахватав минусов по показателю полезности. За «Колорадо» забивали только нападающие четвертого звена. О Николае Коваленко позабыли на своем пятачке хоккеисты «Вашингтона» и российский нападающий их за это наказал, разобравшись с вратарем Чарли Линдгреном. На этом положительные моменты для хозяев завершились.