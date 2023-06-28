Вдохновлялся Кросби, забивал больше Макдэвида. На кого похож главный талант поколения?

Сегодня, 12:30
Игрок поколения. Хоккеист, который изменит всю франшизу. Будущее наследие лиги. Все это знакомые фразы, которые говорят примерно каждые 5-6 лет перед драфтом про одного яркого талантливого парня.
В 2005 году это был Сидни Кросби, выигравший три Кубка Стэнли на сегодняшний день. В 2015-м — Коннор Макдэвид, который до главного трофея пока не добрался, но регулярно забирает пачку личных наград и шесть сезонов из восьми набирал больше 100 очков в регулярном чемпионате.
В 2023-м таким игроком стал Коннор Бедард. И восторженные отзывы он заслужил делом.
Если бы меня попросили одним словом описать Коннора, я бы сказал: профессионал. Талант — это здорово, но просто вспомните, сколько талантливых игроков загубили себе карьеру из-за скверного характера, лени или иных причин. Профессионализм в таком юном возрасте — одна из главных черт, на которых можно будет построить крутую карьеру в НХЛ.
Бедард — как раз из таких. На одном голом таланте далеко не уехать, нужно работать и развиваться. Вы это и так знаете. В драфтовый сезон Коннор индивидуально занимался с тренером по броскам, чтобы отточить и так невероятный кистевой.
А еще парень занялся физической подготовкой. Буквально набрал массы и прилично накачался, но настолько, чтобы не повредить своей фирменной маневренности и скорости.
Коннор хорош во всем: он быстрый, с шикарным броском, идеально видит площадку, а теперь еще и крепкий настолько, чтобы его было трудно выбрасывать с пятака или одним касанием бросать на борт. Бедард разнообразен в атаке. Он без проблем улетит от нескольких игроков соперника, буквально просочится между ними по пути к воротам. Незаменим при розыгрыше шайбы в чужой зоне, да и бросить может вообще из любой позиции.
Главное, что говорят эксперты про его бросок: ты никогда не понимаешь, куда он действительно хочет бросить. Так здорово он его маскирует.
Коннора можно назвать продюсером атак своих команд. Он задает видение и контролирует все, находясь на площадке. Это было заметно на последнем молодежном чемпионате мира, который проходил в Канаде. Из главных минусов, о которых нельзя не сказать: мы не видели его игры против взрослых, поэтому все восторги основаны исключительно на молодежном и юниором уровнях.
Когда мы говорим «профессионал» о канадском или американском хоккеисте, то в первую очередь вспоминаем довольно сухих на эмоции и действия Кросби и Макдэвида, которые действительно лишний раз ничего не скажут и любят отвечать шаблонными фразами. Возможно, юный Коннор научится этому позже, а пока у него вполне неплохо получается подкалывать бывших игроков в прямом эфире.
Коннор об игроке, которым он вдохновлялся: «Это всегда был Кросби. То, что он творил на льду, говорит само за себя. Но для меня было важным увидеть, как он ведет себя вне льда. Какой он в обществе, во время интервью. Как он справляется со всем вниманием и давлением».
Когда Сидни дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбурга», юному Бедарду было всего три месяца. Так что действительно можно сказать: вырос на карьере Кросби.
Всех трех этих игроков объединяет главное: они реально смогли справиться с давлением, которое на них оказывалось. Первые сообщения о невероятном таланте по имени Коннор Бедард появились, когда парню было лет 12. С тех пор он даже поиграл в системе молодежных команд шведского клуба «ХВ-71» (где был сильно младше своих одноклубников и соперников), а затем получил специальный допуск в лигу WHL, чтобы играть вместе с молодыми хоккеистами в 15 лет, и всем доказал, что это было не просто так.
Все трое — ведущие игроки своих команд в преддрафтовый год. Все набирали много очков, но здесь Бедард немного выделяется: он забросил больше шайб, чем остальные. Что неудивительно при сочетании такого броска и скорости рывков.
Разница между ними проявилась только в результатах плей-офф. Да, будущий игрок «Чикаго» набрал 20 (10+10) очков в семи встречах, однако его «Реджайна» вылетела уже в первом раунде. Сказалось отсутствие партнеров высокого уровня в команде. Кроме Коннора, поддерживать высокий уровень было некому. Кросби вывел «Римуски» в финал Мемориального кубка и набрал 31 (14+17) балл за 13 игр (но его команда тоже проиграла). Макдэвид дошел до финала и уступил, а еще набрал невероятные 49 (21+28) очков за 20 матчей плей-офф.
Объединяет их еще и то, что, помимо звания «талантов поколения», было достаточно скептиков по поводу их игры на взрослом уровне. Особенно болельщики ярко помнят драфт2015 года, когда Макдэвида называли чемпионом среди детей с аргументом, что «в НХЛ ему так играть не дадут». В итоге спустя восемь лет никто так и не понял, как его остановить (а вот «Эдмонтон» останавливать у всех хорошо получается).
Но давайте скажем еще о таком: Макдэвид играл в команде рядом с таким игроками, как Дилан Строум (129 очков, больше, чем у самого Макди в сезоне-2014/15) и Алекс Дебринкэт. Оба стали основными в НХЛ, а Алекс так вообще почти элитный снайпер. А вот ситуация у Кросби и Бедарда чуть ближе — оба играли в командах без молодых звезд, то есть приходилось только на своих плечах тащить клуб к победам.
Чтобы понять весь уровень крутости Кросби в сезоне-2004/05, достаточно сказать, что он единственный игрок «Римуски», кто задержался в НХЛ надолго. У Бедарда ситуация чуть лучше, но звездных партнеров все еще не было. Так что это отличная подготовка к ближайшим тяжелым годам в НХЛ.
Коннор Бедард — игрок, талант которого не должен подвергаться сомнениям. Возможно, он не будет «разрывать» лигу с первых матчей, как это делали Кросби и Макдэвид, но свой высокий уровень он покажет даже в такой слабой команде, как нынешний «Чикаго».
Кстати, по прогнозу The Athletic, молодой канадец наберет в районе 72 очков в дебютном сезоне. Что после обмена Тэйлора Холла не выглядит чем-то невероятным.