Макдэвида дисквалифицировали за грязный прием. Конкурент Кучерова за «Арт Росс» пропустит три матча

Лига оштрафовала лидера «Эдмонтона» за удар клюшкой в голову Конора Гарлэнда.

«Эдмонтон» может быть доволен результатами января. «Ойлерз» выдали классную серию, выиграв восемь матчей из десяти, и забрались на третье место Западной конференции. Учитывая игры в запасе, команда Криса Ноблауха может потеснить «Вегас» и «Виннипег», которым сейчас уступает по очкам. Однако в ближайших матчах «Нефтяники» останутся без своей главной звезды — Коннора Макдэвида. Причина — дисквалификация на три игры, полученная за грязный прием в матче с «Ванкувером».

Концовка прошлой игры с «Кэнакс» получилась жаркой. «Эдмонтон» отчаянно пытался перевести матч в овертайм, но «Ванкувер» выстоял. Заварушка закрутилась на последних секундах. Все, кто находился на льду в этой смене, получили удаления. Макдэвид и защитник хозяев Тайлер Майерс схватили еще и большие штрафы за удары клюшками. После матча НХЛ назначила Коннору слушание, где обсуждается степень санкций за грязный прием. Наказали канадца серьезно: он пропустит три ближайших матча, а еще выплатит штраф на 195 тысяч долларов, который пойдет в Фонд помощи игрокам НХЛ.

Дисквалификация Макдэвида вызвала много споров. Суровым решением лига показала, что правила едины для всех. Главная звезда «Эдмонтона» наказана справедливо. Коннор намеренно двинул клюшкой в лицо Гарлэнду. Это было грязно, и никто не должен обращать внимания, провел этот прием Макдэвид или любой другой хоккеист. Не может быть никаких оправданий за намеренный удар клюшкой в голову. У Макдэвида будет время задуматься о целесообразности поступка, как бы ни пытались соперники из «Ванкувера» вывести лидера «Ойлерз» из себя. Майерс, который ударил клюшкой Эвана Бушара, также остался без хоккея на три матча.

Длинная домашняя серия «Эдмонтона» начнется без Макдэвида. Коннор пропустит игры с «Вашингтоном», «Ванкувером» и «Баффало». Новая встреча с «Кэнакс» обещает быть особенно жаркой. Если Коннор и Майерс останутся на трибунах, то Гарлэнд, отчасти инициировавший потасовку, должен выйти на лед. Любопытно, попытаются ли «Ойлерз» проучить форварда и ответить за отстранение своего лидера.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Дисквалификацией Макдэвида явно остались довольны конкуренты канадца в борьбе за «Арт Росс Трофи». Коннор занимает пятое место среди бомбардиров НХЛ. И в последних играх набрал прекрасный темп: 11 (5+6) очков за 7 матчей. Пока лидирует в гонке Нэйтан Маккиннон, опережающий Макдэвида на 9 очков. Проблемы конкурента — прекрасный шанс увеличить отрыв. Однако, даже пропустив еще три матча, Макдэвид останется претендентом на престижный трофей. После дисквалификации Коннор вернется злым и мотивированным. «Сиэтлу» и «Детройту», с которыми «Ойлерз» сыграют после возвращения своего фронтмена, придется несладко.