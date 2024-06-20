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Сегодня, 12:30

Макдэвид должен стать MVP плей-офф. Он уже великий, даже если «Эдмонтон» проиграет в финале

Коннор Макдэвид набрал 42 очка в 23 матчах текущего плей-офф НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Нам повезло видеть игру уникального хоккеиста.

Судьба Кубка Стэнли внезапно повисла в воздухе, хотя еще несколько дней назад престижный трофей готовились торжественно вручать хоккеистам «Флориды». Зато появилась почти стопроцентная уверенность в том, кто именно будет признан самым ценным хоккеистом плей-офф. Реальных альтернатив капитану «Эдмонтона» Коннора Макдэвиду не осталось.

После того, что сотворил он в четвертой и пятой играх, набрав в каждой из них по четыре очка, о нем говорят в настолько хвалебных тонах, словно хоккейный бог сошел на землю и принял его обличье. Потрясающая индивидуальная статистика (42 очка в 23 играх) поставила его в один ряд с выдающимися легендами в истории НХЛ Уэйном Гретцки и Марио Лемье.

Коннор Макдэвид. Макдэвид всего в пяти очках от величайшего достижения Гретцки! Этот рекорд казался вечным

Сергей Бобровский, тащивший «Пантерс» весь плей-офф, подустал. В трех последних матчах он получил в свои ворота 12 шайб, а в четвертой игре был заменен уже во втором периоде при счете 1:5. Лучший бомбардир «Флориды» Мэттью Ткачук набрал 22 очка в 22 матчах, у капитана команды Александра Баркова — 21. При всем уважении в один ряд со статистикой и влиянием Макдэвида на игру их не поставишь.

У его одноклубников по «Ойлерз» Эвана Бушара и Леона Драйзайтля — соответственно 32 и 30 очков. Немец заваливает финал и, вероятно, по причинам, связанным со здоровьем, смотрится бледной тенью себя самого образца первой половины розыгрыша плей-офф.

Хоккеисты Мэттью Ткачук и Коннор Макдэвид
Мэттью Ткачук и Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Макдэвид находится в шаге, чтобы добиться того, что не удалось его великим предшественникам. Почти все эксперты готовы отдать ему приз самого ценного игрока этого плей-офф вне зависимости от того, какая команда станет чемпионом. Выбирают победителя журналисты. Очевидно, что им сложно будет принять что-либо другое, за исключением великолепия лидера «Ойлерз».

В истории лиги всего однажды полевому игроку достался «Конн Смайт Трофи», притом что его команда осталась без чемпионства. В 1976 году нападающий «Филадельфии» Реджи Лич забил 19 голов в 16 матчах, установив рекорд плей-офф, который позднее смог повторить только Яри Курри из «Эдмонтона» спустя девять лет. В остальных случаях приз, становившийся слабым утешением проигравшим, получали вратари.

Коннор Макдэвид празднует гол с&nbsp;Маттиасом Экхольмом и&nbsp;Адамом Энрике в&nbsp;матче &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo; 19&nbsp;июня. Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!

Поклонникам «Ойлерз» от потенциального приза Макдэвида ни горячо, ни холодно. Так же как и ему лично. Им хочется надеяться на чудо в виде еще двух побед. Тогда вопросов о том, кто лучший и почему его надо посреди карьеры досрочно записать в сонм великих и забронировать место в Зале славы, не возникнет. От слова «совсем». Это будет яркая история на все времена.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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