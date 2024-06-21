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Сегодня, 17:30

Задрафтован «Медвешчаком», играет в дырявых носках, брат — бизнесмен. Факты о Макдэвиде, которые вы могли не знать

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид играет в дырявых носках
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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Семь историй из жизни лучшего хоккеиста планеты.

Чтобы описать талант и могущество Коннора Макдэвида, подходит короткий, но емкий эпитет — лучший хоккеист планеты. Набрав 8 (3+5) очков за два последних матча финала Кубка Стэнли, нападающий «Эдмонтона» повысил свои шансы в борьбе за «Конн Смайт Трофи».

Игрой форварда можно восхищаться бесконечно. За безумием, которое Макдэвид творит на льду, скрываются малоизвестные факты из его жизни. Представляем подборку историй о лидере «Ойлерз».

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Задрафтован «Медвешчаком»

Драфт КХЛ, существовавший до 2016 года, затронул и будущих энхаэловских звезд. В расчете на локаут или спортивную деградацию менеджеры наших клубов выбирали молодых топ-проспектов, которые не связывали свою жизнь с Россией. Забытая хорватская франшиза «Медвешчак» участвовала в драфте наравне с другими клубами.

В 2014 году команда из Загреба выбрала под 77-м номером еще не засветившегося в НХЛ Коннора Макдэвида. «Медвешчак» закрепил права на канадца в КХЛ, но, конечно, до Хорватии будущая суперзвезда ожидаемо не доехала. Выбор Макдэвида до сих пор остается главной хохмой кахаэловского драфта.

Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид
Фото USA Today Sports

Играет в дырявых носках

Спортсмены — люди суеверные. Приметы и обычаи нередко переходят рамки здравого смысла. Не лишен суеверий и лучший хоккеист планеты. Макдэвид играет в дырявых носках, фотографии которых давно облетели социальные сети.

Как объяснял сам Коннор, эту модель уже не производят. Идут годы, но дышащие носки Макдэвида остаются с ним. То ли на удачу, то ли для комфорта — об этом, думается, сам нападающий никогда точно не расскажет.

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Болел за «Торонто» в детстве

Коннор родился в небольшом городе Ричмонд-Хилл из провинции Онтарио. Территориально ближайшая хоккейная франшиза — «Торонто». Неудивительно, что в детстве Макдэвид, подружившись с коньками и клюшкой уже в четыре года, болел за «Мэйпл Лифс».

Детские симпатии нападающий раскрыл позднее в одном из интервью. Перед драфтом в 2015 году Коннор спокойно отнесся к тому, что его выбрал не «Торонто», хотя журналисты, конечно, припомнили хоккеисту его поддержку «Мэйпл Лифс».

Снялся в клипе вместе с собакой

Популярность накрыла Макдэвида повсеместно. В 2020 году Коннор вместе со своей собакой Ленни снялся в клипе кантри-певца Бретта Кисселя на песню A Few Good Stories. Хоккеист получил второстепенную роль и появился в кадре на несколько секунд. В титрах после клипа указано, что Макдэвид сыграл самого себя.

Брат-бизнесмен

Старший брат Макдэвида — Кэмерон — тоже играл в хоккей, но не прошел дальше юниорского уровня. Закончив карьеру, Кэмерон занялся образованием: окончил Ivey School of Business и устроился в бизнес-индустрию.

Кэмерон Макдэвид занимает должность вице-президента DW Healthcare Partners — частной компании, которая базируется в Торонто и занимается инвестициями в сфере здравоохранения. И пусть у Кэмерона не сложилась профессиональная карьера, своим примером он в том числе вдохновил младшего брата на успехи в хоккее.

Кэмерон Макдэвид — вице-президент DW Healthcare Partners.

Мог стать лыжником

У Макдэвида спортивная семья. Папа сам играл в хоккей и тренировал сыновей. Мама занималась лыжами и хотела, чтобы Коннор посвятил себя этому спорту. Однако желание играть в хоккей перевесило. Со временем родители поняли, что сыну приятнее проводить время на коньках, чем на лыжах. Хотя, кто знает, возможно, Канада лишилась суперзвезды лыжных гонок?

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Макдэвида тренировал отец

Огромный вклад в карьерные перспективы Коннора внес его отец. Брайан Макдэвид обучил сына базовым навыкам: катанию, владению клюшкой, броскам.

Макдэвид-старший работал детским тренером и, как никто другой, знал, что нужно ребенку для развития. Дома они тренировались в том числе на роликах. И когда Коннор впервые пришел на каток, он владел коньками ничуть не хуже и даже лучше сверстников, которые занимались в секции.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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