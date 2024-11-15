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Сегодня, 13:15

Все о 1000 очков Макдэвида в НХЛ: Коннор намного обгоняет Кросби и Овечкина, сильно впереди — только Гретцки и Лемье

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид празднует свое достижение в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ)
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид празднует свое достижение в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).
Фото Getty Images
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Разбираем статистические достижения капитана «Эдмонтона».

Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) и стал 99-м игроком в истории, которому удалось добраться до четырехзначных показателей результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. 1000 баллов канадец выбил в 659 играх, лишь немного уступив по скорострельности легенде «Айлендерс» Майку Босси.

Форвард &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид в&nbsp;матче с &laquo;Нэшвиллом&raquo; (3:2 ОТ) 15&nbsp;ноября. Макдэвид уже выбил 1000 очков в НХЛ: быстрее всех в XXI веке!

Хотя и этот фантастический результат кажется скромным на фоне цифр, которые в начале 80-х показали Уэйн Гретцки и Марио Лемье. «Нефтяник» набрал первую тысячу (он — единственный, у кого была и вторая) за 424 игры, «пингвин» — за 513. Из игроков XXI века в списке лидеров можно заметить только Сидни Кросби, которому понадобилось 757 матчей. Российские лидеры выступили поскромнее: Евгений Малкин потратил на тысячу 848 встреч, Александр Овечкин — 880, Александр Могильный — 947, Сергей Федоров — 965, Алексей Ковалев — 1249.

Кто набирал 1000 очков в НХЛ быстрее чем за 800 матчей

Капитан «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала дебютного для себя чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «Ойлерз» Леона Драйзайтля — он опережает на 139 баллов, Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» — на 170. Четвертое место с отставанием в 187 очков занимает Никита Кучеров, Артемий Панарин — пятый, Александр Овечкин — 11-й (и лучший в рейтинге снайперов). Кстати, больше Макдэвида, помимо второго голеадора в истории, забили Остон Мэттьюс (373), Леон Драйзайтль (357) и Давид Пастрняк (346).

Лучшие бомбардиры НХЛ с сезона-2015/16

Средняя результативность Макдэвида в регулярке стабильно превышает 1,5 балла за игру. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270).

Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,250). Лидерство в российском рейтинге ударным стартом сезона вернул себе Кирилл Капризов (5-е место, 1,224), подвинувший Никиту Кучерова (6-е, 1,212). Неподалеку располагаются и Артемий Панарин (8-е, 1,170) с Евгением Малкиным (11-е, 1,130).

Лидеры по средней результативности в НХЛ в XXI веке

В истории Макдэвид (1,519) занимает четвертое место, уступая только двум звездам самого результативного времени в истории лиги (70-80-е) Уэйну Гретцки и Марио Лемье, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Из других современных игроков бросать вызов звездам далекого прошлого получается только у Кросби.

Лидеры по средней результативности в истории НХЛ

Макдэвид — четвертый игрок, которому удалось набрать 1000 очков в составе «Эдмонтона». Ранее юбилейной отметки достигли Уэйн Гретцки, Яри Курри и Марк Мессье. Причем двоих последних Коннор наверняка потеснит уже в этом сезоне. А вот до главного ориентира еще очень и очень далеко — 668 очков. По числу тысячников «Нефтяники» делят лидерство в лиге с «Детройтом», «Питтсбургом», «Бостоном», «Чикаго» и «Лос-Анджелесом». Причем в ближайшее время состоится гонка за рекордом, главными действующими лицами которой станут Брэд Маршан и Леон Драйзайтль. Немцу, чтобы вывести «Эдмонтон» на первое место, нужно будет отыграть у канадца гандикап в 70 очков (872 балла у Драйзайтля против 942 у Маршана).

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз

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