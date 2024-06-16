Фантастический рекорд Макдэвида: он обогнал самого Гретцки!

Теперь Коннор — лучший в истории Кубка Стэнли по передачам.

«Эдмонтон», оказавшийся на грани сухого поражения в финале Кубка Стэнли, в четвертом матче серии разгромил «Флориду» со счетом 8:1. За всю историю НХЛ только один раз в решающем противостоянии фиксировался более крупный счет — в 1991 году «Питтсбург» в гостях забросил восемь безответных шайб в ворота «Миннесоты». По «-7» отхватывали «Тампа-Бэй», «Ванкувер» и та же «Флорида», в каждом из трех финалов с участием которой случались разгромы. До «Эдмонтона» по «Пантерам» прошлись «Колорадо» (8:1) и «Вегас» (9:3).

Тем не менее «Флорида» имеет отличные шансы стать второй в истории командой, взявшей трофей, несмотря на разгромное поражение в финальной серии. Ранее это удалось только «Монреалю», который в 1947 году стартовал с 0:6 от «Торонто», но добился успеха в шести встречах.

Главным героем пятого матча стал, естественно, Коннор Макдэвид, который добавил к голу три результативных передачи и установил новый бомбардирский рекорд XXI века. Канадец добрался до отметки 38 очков, превзойдя результат Евгения Малкина, установленный в 2009 году. В оставшихся встречах капитан «нефтяников» будет атаковать достижения легенд — Уэйна Гретцки и Марио Лемье. И если до рекорда лиги (а заодно и «Эдмонтона») Коннор вряд ли доберется, то добраться до второго места ему вполне по силам.

Зато по другому важнейшему показателю Макдэвид уже превзошел лучший результат в карьере Гретцки. 97-й номер, сосредоточившийся в нынешнем сезоне на голевых передачах, ассистировал партнерам уже 32 раза. До него 30 передач раздавал только Уэйн (даже дважды). Марио Лемье в лучшем сезоне остановился на 28, Никита Кучеров — на 27, Пол Коффи, Дуг Гилмор и Леон Драйзайтль — на 25.