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Сегодня, 12:00

В НХЛ тоже есть блат? Сын президента «Вашингтона» стал генменеджером

Крис Патрик стал новым генеральным менеджером «Вашингтона»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Крис Патрик стал новым генеральным менеджером «Вашингтона», где играет Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Перестановки в клубе Овечкина.

Межсезонье-2024 получается очень насыщенным для «Вашингтона». Еще до открытия рынка свободных агентов генеральный менеджер Брайан Маклеллан начал серьезную работу, выменяв из «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа и из «Калгари» — Эндрю Манджапане. А уже после драфта добавил к действующему составу вратаря Томпсона, защитников Роя и Чикрана, а также нападающих для нижних троек Рэддиша и Дюхейма.

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Казалось бы, образцовая работа, учитывая еще и продление ведущего центра Макмайкла на два года за небольшие деньги (2,1 миллиона долларов в год). Но в итоге в «Вашингтоне» впервые за 10 лет сменился генеральный менеджер. Маклеллан занял пост президента по хоккейным операциям, а его обязанности теперь будет исполнять Крис Патрик, который три года работал ассистентом генменеджера «Кэпиталз».

«Мы рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — целеустремленный и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, богатый опыт, хоккейная хватка и умение оценивать игроков делают его идеальным лидером, который будет двигать нашу команду вперед. Мы уверены, что у нас есть динамичная команда лидеров, которая продолжит вести наш отдел хоккейных операций вперед», — заявил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Интересно, что Крис Патрик — сын президента «Столичных» Дика Патрика, который занимает этот пост уже 42 года. При этом Крис работал только в клубе своего отца, постепенно повышаясь в должности с сезона-2009/10. Неужели Патрик-старший пропихивает сына по карьерной лестнице, пользуясь своим положением? Ведь в 1994 году «Вашингтон» и задрафтовал Криса, хотя он и близко не был талантливым игроком — в итоге он закончил с хоккеем спустя четыре года, сыграв всего 20 матчей за Университет Принстона.

Сомневаюсь в этой конспирологической теории: вряд ли Леонсис допустил бы назначение Патрика-младшего, будь тот бездарем. Да и Маклеллан все равно сохранит свое влияние на трансферы клуба.

Главная задача для нового генменеджера на данный момент — разобраться с попаданием под потолок зарплат. После череды подписаний «Вашингтон» превышает его на 4 миллиона долларов. Если Ти Джей Оши решит раньше окончания срока контракта завершить карьеру из-за травм, то он облегчит жизнь Патрику. Но если американский нападающий продолжит играть, генменеджеру нужно будет расставаться с кем-то из ключевых хоккеистов.

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Оценить работу Патрика-младшего можно будет только по истечении предстоящего сезона и драфта. Но после этого межсезонья болельщики «Вашингтона» и все, кто ожидает покорения Александром Овечкиным великого рекорда Уэйна Гретцки, зарядились оптимизмом. И пусть дело не столько в Патрике, сколько в подписаниях его предшественника, можно надеяться, что организация движется в правильном направлении.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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