Брал Кубок с Овечкиным, а теперь ведет «Вегас» к чемпионству за смешные деньги

Еще один герой «Рыцарей».

Кажется, в каждой чемпионской команде должен быть как минимум один стереотипный недооцененный герой, который играет за скромные деньги и зачастую находится в тени признанных звезд, но приносит огромную пользу. В прошлом году такими можно было назвать Валерия Ничушкина и Арттури Лехконена, в 2020-м — Алекса Киллорна или Блэйка Коулмэна, в 2019-м — Пэта Маруна, в 2018-м — Ларса Эллера. Теперь же настала очередь 29-летнего канадца из «Вегаса» Чандлера Стивенсона, про которого пишут незаслуженно мало в сравнении с партнерами.

До переезда в игорную столицу США нападающий из четвертого звена слыл мало чем примечательным ролевиком, которому посчастливилось выиграть Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018-м.

В том чемпионском плей-офф он от звонка до звонка оттрубил 24 матча в четвертой тройке «Кэпс», набрав 7 (2+5) очков, и точно не был среди обласканных вниманием парней Барри Тротца. Правда, навсегда врезаться в память болельщикам «Столичных» у Стивенсона точно получилось. Как минимум благодаря своей бешеной скорости и голу, подаренному Деванте Смит-Пелли в шестом матче, когда «Вашингтон» горел 2-3 в серии. Забыть его забег против Брэйдона Коберна и великолепный слепой пас на Черного властелина уже невозможно.

В «Вашингтоне» больших перспектив в двухстороннем канадце не видели и редко поднимали выше третьего звена. Поэтому, когда через два года сезона боссу «Кэпиталз» Брайану Маклеллану пришлось расчищать место под потолком, он сразу же скинул неликвидный для себя актив с зарплатой 1 млн долларов в «Вегас», получив взамен всего лишь выбор в пятом раунде драфта.

Вряд ли тогда менеджер предполагал, что ртутный канадец станет настоящей звездой «Голден Найтс». Кажется, куда больше потенциал моторного форварда с опцией игры в центре знал президент «Вегаса» по хоккейным операциям Джордж Макфи — человек, который в 2012-м и задрафтовал его в «Кэпс» в третьем раунде.

Фото USA Today Sports

Из чеккера в топ-центра

Сложно сказать, рассчитывал ли менеджмент «Рыцарей», что на тот момент крепкий работяга из боттома непременно превратится в железобетонного игрока топ-6. Сделать ставку на развитие Стивенсона генменеджеру «Найтс» Келли Маккриммону пришлось во многом вопреки здравому смыслу. После коронавирусного плей-офф в Неваде решили отказаться от дорогущего и провалившегося в пузыре ветерана-центра Пола Штясны и потратить оставшиеся под потолком деньги на Алекса Пьетранджело. И ради приобретения защитника первой пары «Вегасу» пришлось пожертвовать глубиной нападения. А если быть конкретнее — глубиной центральной оси, в которой помимо подсевшего Вильяма Карлссона остались только проблемный талант Коди Гласс, прямолинейный здоровяк Николя Руа и как раз таки Стивенсон.

Появляться в первых звеньях «Вегаса» бывший чернорабочий «Вашингтона» начал еще при Штясны, получив место рядом с Марком Стоуном и Максом Пачиоретти. При этом по средней результативности их звено в оставшейся части сезона-2019/20 уступило только убойной тройке из «Тампы» Стэмкос — Пойнт — Кучеров (5,4 гола за 60 минут игрового времени), а в следующей регулярке стало первым по количеству голов в равных составах (38), обойдя на три шайбы денверское сочетание Рантанен — Маккинон — Ландескуг.

Даже при всем этом многие аналитики считали Стивенсона лишь хорошим дополнением к двум элитным нападающим, которое регулярно набирает очки за счет игры с ними. В чьих-то замшелых умах сказочное преображение из ролевика четвертого звена в топ-центра казалось противоестественным и искусственным. Особенно забавно этот скептицизм выглядел на фоне того, что подобной трансформации в Неваде подвергся златовласый швед Вильям Карлссон.

«Я играл против Чандлера в юниорском возрасте, и он был классным игроком, который регулярно играл в топ-6 и был лучшим центром своей команды. Но в «Вашингтоне» он попал в ситуацию, когда у «Кэпиталз» были Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем — одних из лучших центров в мире. Он приехал сюда, ему дали возможность сыграть, и он проделал хорошую работу», — пытался вразумить журналистов Стоун два года назад.

Фото USA Today Sports

Доказал, что хорош и без Стоуна

Настоящий прорыв экс-партнера Овечкина случился еще в прошлом сезоне, когда «Вегас» из-за россыпи травм лидеров нападения (Смит, Карлссон, Пачиоретти, Стоун) впервые в своей истории пролетел мимо плей-офф. В нем Стивенсон не только уступил всего два балла в гонке за звание лучшего бомбардира команды Джонатану Маршессо, установил личный рекорд результативности (64 очка в 78 матчах) и долгое время шел по графику «очко за матч», но и действительно вел за собой потухшую команду, которой не хватило всего двух побед до попадания в кубковую восьмерку «Запада». Как итог, стрессовая ситуация показала его реальную важность для нынешних «Рыцарей» и доказала, что он способен давать результат и без премиальных партнеров. И это при том, что его результативность не падала ни с кризисным Дадоновым, ни с юниором Кребсом, ни с силовиком Каррье.

Довольно внушительную часть прошедшей регулярки Стивенсон провел на краю в первом звене с Айкелом и Стоуном. Но, получив на дедлайне Ивана Барбашева, Брюс Кэссиди видоизменил свой топ-6 и отправил шустрого универсала центрить во вторую тройку с Бреттом Хауденом, не став разводить его с капитаном «Вегаса».

Черной ямой для 20-го номера «Найтс», как и для других лидеров «Рыцарей», стал отрезок во второй половине января, когда парни из Невады проиграли 7 из 8 матчей, а сам Чандлер надел шапку-невидимку и никак не мог забросить. К счастью, 8 января в победном матче с «Нэшвиллом» Стивенсона вместе со своей командой прорвало, и они покатили к плей-офф так, что больше ни у кого не возникало вопросов относительно претендентского статуса «Вегаса».

Нынешний финал — уже второй в его карьере. Иронично, что в первом он оставил без Кубка Стэнли именно свою будущую команду. Глобальное отличие лишь в одном. Если в 2018-м Чандлер был парнем, который исключительно таскал рояль и выходил выматывать соперника своей нереальной скоростью, кидаясь на шайбу, как голодная собака на мясо, то теперь он сам бьет пальцами по клавишам.

Главное оружие — скорость

Переоценить значение Стивенсона для этого, почти чемпионского «Вегаса», сложно. Он играет важную роль в первой спецбригаде большинства, регулярно выходит в меньшинстве и забрасывает по-настоящему важные шайбы. Вы ведь помните, кто забил победную в овертайме тяжелейшего второго матча серии с «Далласом»? А еще Стиви сплачивает команду вне льда, регулярно приглашая партнеров к себе домой и угощая их ребрышками с гриля.

«Очевидно, что у него большой опыт. Стивенсон великолепен в тяжелых ситуациях в таких больших играх». Он делал это все время, сколько играет за «Вегас». Чандлер — такая большая часть этой команды, что я даже не могу описать, сколько он делает для команды на льду и вне его », — восхищался автором дубля в четвертом матче Райлли Смит.

По большому счету, единственное исключительное оружие Стивенсона — это его скорость. И нужно сказать, что им Чандлер пользуется на все 100 процентов. Неслучайно он принимал участие в конкурсе «круг на скорость» на последнем Матче звезд. Еще в «пузыре» бросалось в глаза одно простое наблюдение — как только «Вегас» после атаки соперника завладевает шайбой в своей зоне, ежик Соник с 20-м номером на спине сразу же несется за спину чужим защитникам в надежде, что партнеры сделают ему «заказ на вынос». Гол в ворота Антона Худобина — идеальное тому доказательство. Только, в отличие от японского побратима, канадец предпочитает собирать не кольца, а чемпионские перстни.

«Скорость — его лучший актив. Я чувствую, что куда бы вы его ни поставили, это сразу же ставит другую команду на пятки, что создает некоторое пространство для таких парней, как Стоун, для игры шайбой. Вы даете таким парням, как Стоун, шайбу, и те получают лишнее время и пространство, так как скорость Стиви заставляет соперника играть с ним намного плотнее и открывать коридоры для других», — отмечал бывший главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур.

Помогают его быстрые ноги и умение мгновенно улетать в отрыв и при обороне. Например, когда «Вегас» защищается со Стивенсоном на льду, то заметно, как защитники соперника стараются не ходить слишком глубоко в чужую зону и предпочитают сыграть понадежнее, памятуя об угрозе, исходящей от канадца. В результате из-за этой осторожности частенько образуются разрывы между защитниками и нападающими соперника, которые прилично ослабляют давление на оборону «Рыцарей». Про полезность же в активном прессинге и игре на возврате и говорить не нужно — в этих компонентах «двадцатка» Кэссиди один из лучших нападающих лиги.

Смешной контракт

Отдельно можно остановиться на другом важном качестве Стивенсона — умении классно бросать без долгой подготовки. Вторая шайба в четвертом матче с «Флоридой» — хрестоматийный пример того, сколько времени ему нужно, чтобы «подготовить» выстрел. При этом ему не нужно постоянно бросать, чтобы отличаться голами. Достаточно посмотреть на простой факт — 10 голов в этом плей-офф он забил, нанеся 35 бросков в створ: 28,5% реализации — сумасшедший показатель!

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