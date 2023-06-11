Это все? «Флорида» проиграла дома «Вегасу» и рискует остаться ни с чем

«Рыцарям» остался шаг до победы.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Четвертый матч

«Флорида» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Стивенсон — 9 (Уайтклауд, Стоун), 1:39 — 0:1. Стивенсон — 10 (Стоун, Хэг), 27:28 — 0:2. Карлссон — 11 (Хэг, Маршессо), 31:04 — 0:3. Монтур — 8 (Барков), 36:09 — 1:3. Барков — 5 (Монтур, Лунделл), 43:50 — 2:3.

Вратари: Бобровский (57:34) — Хилл.

Штраф: 28 — 4.

Броски: 31 (12+7+12) — 31 (12+11+8).

Наши: — - Барбашев (16.26/3/0).

11 июня. Санрайз. FLA Live Arena. 19 986 зрителей.

Счет в серии: 1-3

Третий матч финальной серии принес невероятный сюжет: «Флорида» отыгралась с 1:2, сравняла счет и вытащила игру. «Пантерз» сохранили интригу в финальной серии, за что их можно только благодарить. Вряд ли кто-то хотел 4-0 в финальной серии.

Но «Вегас» с самого начала четвертого матча решил показать, кто тут хозяин. Уайтклауд вывел на бросок Чендлера Стивенсона, который забил уже девятый гол в этом плей-офф.

А вскоре Стивенсон еще раз наказал соперника.

После третьего гола победа «Вегаса» казалась делом решеным, но «Флорида» продолжала бороться. В конце второго периода Монтюр отыграл одну шайбу.

А в начале третьего периода свой первый гол в финале забил Александр Барков.

Сергей Бобровский спасал свою команду очень часто, но помочь забить он не мог. «Вегас» выиграл в третий раз в финале и находится в шаге от исторической победы.