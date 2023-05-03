Невероятное достижение суперветерана: Павелски сделал покер в матче плей-офф!

Правда, для победы команде этого не хватило.

В первом матче серии с «Сиэтлом» Джо Павелски отметился первым в карьере и 37-м в истории Кубка Стэнли покером. 38-летний форвард «Далласа» стал шестым игроком, которому удалось четырежды отличиться в матче плей-офф в XXI веке. До него покеры оформляли Джоффри Лупул, Юхан Франзен, Жан-Габриэль Пажо, Джейк Гюнцель, а также бывший партнер американца россиянин Денис Гурьянов. Рекорд лиги до сих пор принадлежит (и вряд ли падет) Морису Ришару, который трижды огорчал соперников «Монреаля» по четыре раза за матч, по две таких игры набралось у звезд «Эдмонтона» 1980-х Уэйна Гретцки и Яри Курри.

Павелски — второй игрок в истории «Далласа», которому дважды удалось забить более двух голов в матче плей-офф. В 2020 году американский форвард отметился хет-триком в игре с «Калгари». Дважды по три шайбы забрасывал Дино Сиссарелли (в его время команда базировалась в Миннесоте), по разу — Стивен Пэйн, Боб Брук, Йоэль Кивиранта и Роопе Хинтц.

Заодно Павелски стал четвертым хоккеистом в истории, чьего покера команде не хватило для победы. «Даллас», как и «Торонто» Лэнни Макдональда, уступил в овертайме, «Чикаго» Дэни Савара и «Айлендерс» Рэя Ферраро были повержены в основное время.