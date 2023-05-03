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Сегодня, 16:30

Невероятное достижение суперветерана: Павелски сделал покер в матче плей-офф!

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеист Джо Павелски
Джо Павелски.
Фото USA Today Sports
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Правда, для победы команде этого не хватило.

В первом матче серии с «Сиэтлом» Джо Павелски отметился первым в карьере и 37-м в истории Кубка Стэнли покером. 38-летний форвард «Далласа» стал шестым игроком, которому удалось четырежды отличиться в матче плей-офф в XXI веке. До него покеры оформляли Джоффри Лупул, Юхан Франзен, Жан-Габриэль Пажо, Джейк Гюнцель, а также бывший партнер американца россиянин Денис Гурьянов. Рекорд лиги до сих пор принадлежит (и вряд ли падет) Морису Ришару, который трижды огорчал соперников «Монреаля» по четыре раза за матч, по две таких игры набралось у звезд «Эдмонтона» 1980-х Уэйна Гретцки и Яри Курри.

Форвард &laquo;Далласа&raquo; Джо Павелски. «Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»
Все покеры в матчах плей-офф НХЛ в XXI веке

Павелски — второй игрок в истории «Далласа», которому дважды удалось забить более двух голов в матче плей-офф. В 2020 году американский форвард отметился хет-триком в игре с «Калгари». Дважды по три шайбы забрасывал Дино Сиссарелли (в его время команда базировалась в Миннесоте), по разу — Стивен Пэйн, Боб Брук, Йоэль Кивиранта и Роопе Хинтц.

Все случаи, когда хоккеисты «Далласа» забрасывали больше двух шайб в матче плей-офф НХЛ

Заодно Павелски стал четвертым хоккеистом в истории, чьего покера команде не хватило для победы. «Даллас», как и «Торонто» Лэнни Макдональда, уступил в овертайме, «Чикаго» Дэни Савара и «Айлендерс» Рэя Ферраро были повержены в основное время.

Все случаи, когда покер игрока не помог его команде победить в матче плей-офф НХЛ
Джо Павелски
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
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