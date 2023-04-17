Успех «Рейнджерс» и провал «Тампы»: чего ждать от первого раунда плей-офф НХЛ

Оцениваем шансы в каждой паре.

Длинный марафон регулярного чемпионата наконец-то завершен, и в НХЛ стартует долгожданный плей-офф. Уже сегодня ночью пройдут четыре матча первого раунда, который по традиции обещает быть очень упорным и вряд ли обойдется без неожиданностей. Разумеется, огромное внимание уделяется «Бостону», одержавшему наибольшее число побед в регулярном чемпионате за всю историю лиги и установившему рекорд по очкам. У «Флориды» есть уникальный шанс сотворить главную сенсацию первого раунда, но сделать это будет крайне непросто.

Восточная конференция

«Бостон» — «Флорида»

В прошлом сезоне «Брюинз» уступили в первом раунде «Каролине» (3-4) и бесславно отправились в отпуск. В этот раз команда из штата Массачусетс сделает все для того, чтобы не повторить этот сценарий. В истории НХЛ было немало случаев, когда обладатель президентского кубка рано вылетал из плей-офф, но сами игроки понимают, что расслабляться ни в коем случае нельзя. «Это уже клише, но ребята настроены серьезно. У нас перед глазами есть плохие примеры, но мы проложим свой собственный путь», — говорит форвард Ник Фолиньо.

Интересно, что в последний раз победители двух подряд регулярных чемпионатов встречались между собой в первом раунде плей-офф в далеком 1964 году. «Флорида» уже совсем не похожа на себя образца предыдущего сезона, но может доставить немало проблем даже такому сопернику. В четырех матчах регулярки «Пантерз» забросили в ворота «Бостона» 15 шайб, и это очень солидный результат. Проблемы в обороне флоридцев никуда не делись, но атака по-прежнему представляет угрозу. Кроме того, «пантеры» — самая бросающая команда регулярного чемпионата (36,8).

Для российских болельщиков главная интрига заключается в том, кто же начнет серию в воротах «Флориды». Сергей Бобровский пропустил две последние недели из-за болезни, а в составе «Пантерз» неожиданно зажег американский голкипер Алекс Лайон. В восьми матчах он одержал шесть побед и отразил более 94 процентов бросков. Однаков НХЛ у 30-летнего вратаря всего 39 матчей и ни одного в плей-офф. Скорее всего, тренерский штаб сделает ставку на опыт Бобровского.

«Каролина» — «Айлендерс»

Рассчитывать здесь на результативный хоккей вряд ли приходится. Обе команды системные, а их голкиперы могут решать исходы матчей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал лидером сезона НХЛ по числу игр на ноль (6), а по проценту сэйвов (92,4) занял третье место после Линуса Улльмарка (93,8%) и Филипа Густавссона (93,1%). Соотечественник Сорокина защитник Александр Романов пропустит первый матч серии из-за травмы, которую получил 2 апреля. При этом главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт не сказал, отправится ли вообще игрок на выезд.

Однако для болельщиков «островитян» есть и хорошие новости. В клубе ожидают, что Мэтью Барзал сыграет в первом матче серии. 25-летний форвард пропустил последние 23 игры регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела, но в пятницу он тренировался с командой и сказал, что отлично себя чувствует. «Айлендерс» вернулись в плей-офф после провала в прошлом году и не забыли выход в финал конференции в 2020-м и 2021-м годах. Опыта у команды достаточно, а потери Андрея Свечникова и Макса Пачиоретти «островитянам» могут сыграть на руку.

Правда, у «Харрикейнз» и без того хватает сильных аспектов. Команда лидирует в этом сезоне по голам среди защитников (59), имеет второе в лиге меньшинство, а также наносит почти 35 бросков в среднем за матч (третье место). «Каролина» в «регулярке» уступила по очкам только «Бостону», но в плей-офф команда Рода Бриндамора уже неоднократно демонстрировала прямолинейность в атаке и отсутствие запасного плана. Номинально «ураганы» — очевидные фавориты в этой паре, однако это не гарантирует им легкой прогулки. Оба соперника довольно похожи по стилю и в этой паре нельзя исключать даже семь матчей.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Битва за Гудзон возвращается в плей-офф впервые за 11 лет. Потенциально — это одна из самых ярких серий первого раунда. Молодые и дерзкие «Девилз» против игравших в прошлом сезоне в финале конференции «Рейнджерс». В последний раз команды встречались в матчах на вылет в 2012 году, когда «дьяволы» одержали победу в шести играх и вышли в финал Кубка Стэнли. Безусловно, с тех пор все изменилось, но «Рейнджерс» вряд ли могут рассчитывать на легкую прогулку.

«Нью-Джерси» вернулся в плей-офф, установив командные рекорды за один сезон по победам (52) и очкам (112). Это на 25 побед и 49 баллов больше, чем в прошлом чемпионате. Прогресс более чем впечатляющий. Немаловажно и то, что на команду не давит ситуация. Вылет «Девилз» в первом раунде на данный момент никто не воспримет как провал. А вот «Рейнджерс» не могут себе такого позволить. Патрик Кейн и Владимир Тарасенко приехали в Нью-Йорк не для того, чтобы с ходу отправиться в отпуск.

Для «бродвейцев» немало будет зависеть от игры Игоря Шестеркина. Россиянин трудно вкатывался в сезон, выдавал нестабильные игровые отрезки, но март получился мощным. 11 побед в 15 матчах при проценте отраженных бросков в 93,4. Хороший знак для «Рейнджерс» перед стартом плей-офф. Как и игра Артемия Панарина, который после перехода Тарасенко словно почувствовал воодушевление. Впервые с сезона-1991/92 в составе «Рейнджерс» сразу два игрока набрали 90+ очков (Панарин и Зибанежад). Осталось лишь не захандрить в плей-офф.

«Торонто» — «Тампа»

«Мэйпл Лифс» не играли во втором раунде уже 19 лет. Для команды с такой великой историей — это полный провал. В прошлом сезоне «Торонто» дал мощнейший бой «Тампе» и уступил лишь в семи матчах. Команды снова встретятся в первом раунде, так что у «листьев» есть отличный шанс поквитаться. Можно много говорить о том, что «Лайтнинг» включаются по-настоящему только в плей-офф, но три финала подряд не могут не оставить след на команде в плане физической и психологической истощенности.

И все же есть игроки, которые не могут насытиться хоккеем. Один из таких — Брэйден Поинт. Форвард «Тампы» впервые за карьеру в НХЛ преодолел рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон, набрав 95 очков. «Не знаю, почему он не привлекает к себе много внимания. Мы очень внимательно следили за ним, особенно в последний месяц, когда готовились к серии. Можно понять, почему он добился таких успехов. Он отлично катается и становится опасным уже на своей синей линии, тем более с такой скоростью. С ним придется побороться», — говорит главный тренер «Лифс» Шелдон Киф.

Побороться будет кем. «Торонто» прилично усилил глубину состава такими трудягами, как Райан О`Райлли, Ноэль Аччари и Сэм Лафферти. Однако именно вратарский фактор может выйти в этой серии на первый план. Илья Самсонов уверенно закрепился в «Торонто», но на фоне Андрея Василевского он выглядит не так уверенно. По крайней мере на бумаге. Василевский провел очень неоднозначный регулярный чемпионат, но он все тот же монстр. И тем не менее «Торонто» обязан выдать серию жизни.

Западная конференция

«Вегас» — «Виннипег»

В прошлом году «Вегас» впервые в своей клубной истории пропустил плей-офф, поэтому в команде произошло немало изменений. На роль главного тренера вместо Питера Дебура пришел Брюс Кэссиди, Макс Пачиоретти был обменян в «Каролину», голкипер Робин Ленер выбыл надолго из-за травмы бедра, а в команде стали зажигать россияне в лице Ивана Барбашева и Павла Дорофеева. «Рыцари» достойно вернулись в обойму, выиграли конференцию и установили клубный рекорд по набранным очкам (111).

Возвращение в состав форварда Марка Стоуна, пропустившего вторую половину сезона из-за операции на спине, должно еще больше усилить позиции «Вегаса». «Виннипег» же выглядел не так ярко и испытывал порой серьезные проблемы. Лишь в самой концовке регулярного чемпионата «Джетс» сумели оформить выход в плей-офф, но это может сыграть канадской команде только на руку. Звучит банально, но для «Виннипега», в отличие от «Вегаса», режим плей-офф начался уже давно.

Конечно, «Вегас» в этой паре заслуженно выглядит фаворитом, но в их составе нет такого голкипера, как Коннор Хеллибак. Во многом благодаря его помощи «Джетс» вырвали заветную путевку в плей-офф, а в последних шести матчах канадец одержал пять побед при проценте отраженных бросков почти в 95. Впрочем и «Вегасу» есть чем ответить. Команда заблокировала в этом сезоне 1494 броска, и это лучший показатель в лиге. Даже если вратари не будут тащить, «рыцари» и так знают, как остановить шайбу.

«Колорадо» — «Сиэтл»

Защита титула для «Колорадо» будет очень непростой. Весь сезон команду преследовала эпидемия травм и перед стартом плей-офф ничего в этом плане не изменилось. Капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг не сыграет в матчах на вылет, так как не восстановился после операции на колене, перенесенной в октябре. Изначально ожидалось, что нападающий сможет вернуться во второй половине сезона. В начале апреля защитник Кейл Макар выбыл из-за травмы нижней части тела и его состояние оценивается каждый день. Все это не добавляет настроения команде перед стартом важнейшего отрезка сезона.

«Сиэтл» хоть и сыграет впервые в своей истории в плей-офф, но на мальчика для битья он никак не похож. «Кракены» набрали на 40 очков больше, чем в прошлом году, а также стали самой результативной командой «Запада» после «Эдмонтона».Однако опыт может стать ключевым фактором в этой серии. Несмотря на огромное количество кадровых проблем по сезону, «Колорадо» с 14 января набрал 78,6 процентов очков. Это третий показатель в лиге на этом отрезке после «Бостона» (81,7%) и «Эдмонтона» (78,9%).

И все-таки «Сиэтл» должен как минимум потрепать нервы действующему чемпиону. В составе «кракенов» сразу шесть игроков забили не менее 20 голов, а 13 — не менее 13. Для сравнения, в «Колорадо» лишь трое игроков забили не менее 20 голов, и восемь — не менее 13. Большой проблемой для «Сиэтла» станет отсутствие форварда Андре Бураковского, который не играет с 7 февраля и восстанавливается после операции.Но даже так серия должна получиться веселой и результативной.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Повторение первого раунда прошлого сезона, который тогда затянулся на семь матчей. В этот раз нельзя исключать такой же сценарий. В регулярном чемпионате «Ойлерз» немало намучились в матчах против «Кингз». Однако в этой серии «Лос-Анджелес», возможно, лишился из-за травм двух важнейших форвардов — Габриэля Виларди и Кевина Фиалы. Участие в играх с «Эдмонтоном» под вопросом, а их отсутствие может серьезно сказаться на атакующем потенциале калифорнийцев.

Дополнительную интригу в этой паре добавляет и тренерская дуэль. Тодд Маклеллан ранее тренировал «Ойлерз» и работал с Джеем Вудкрофтом не только в «Эдмонтоне», но и в «Сан-Хосе». Команды, как и их рулевые, хорошо знают друг друга, так что это противостояние точно не будет скучным. Интересно посмотреть, смогут ли «Ойлерз» удержать в плей-офф свой сумасшедший процент реализации большинства, который стал рекордным в истории лиги — 89 голов из 325 попыток.

«Лос-Анджелес» не выиграл ни одной серии в плей-офф с момента победы в Кубке Стэнли 2014 года. Если тенденция продолжится, то будет установлен новый антирекорд клуба. «Короли» настроены крайне серьезно, но выйти во второй раунд будет очень непросто. «Эдмонтон» заметно заматерел. Команда дошла до финала конференции в прошлом году, а Коннор Макдэвид уже не похож на игрока исключительно уровня регулярок. Если кадровые проблемы «Кингз» не будут решены, то пройти в следующий раунд будет сложно.

«Даллас» — «Миннесота»

Эта серия вряд ли получится результативной. Обе команды входят в топ-6 самых малопропускающих в лиге. «Миннесота» крайне удивила, что даже несмотря на не самый мощный состав и большие проблемы с платежкой, смогла выйти в плей-офф. Однако «Даллас» в этой паре все равно выглядит безоговорочным фаворитом. Их команда стабильней и структурней соперника, а ветераны готовы выкладываться словно в последний раз в жизни выходят на лед.

В 2016 году соперники уже встречались в первом раунде и тогда техасцы победили в шести матчах. «Миннесота» не выигрывала серию плей-офф с 2015-го, так что в плане мотивации у «дикарей» проблем не будет. И все же их команде вряд ли поможет даже возвращение Кирилла Капризова. Форвард пропустил из-за травмы нижней части тела почти месяц и вернулся в состав только в самом конце регулярного чемпионата. Не факт, что Кириллу удастся быстро набрать физическую форму, да еще в такой плотной борьбе.