Молодой ноунейм спас «Даллас» от вылета! В финал Запада вернулась суперинтрига

«Вегас» проиграл два матча подряд.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Западная конференция. Пятый матч

«Вегас» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Барбашев — 6 (Айкел, Маршессо), 13:36 — 1:0. Гленденинг — 2 (Харли), 15:24 — 1:1. Стивенсон — 8 (Теодор, Маршессо), 23:20 — 2:1. Робертсон — 7 (Сутер, Павелски), 25:29 — 2:2. Делландреа — 2 (Кивиранта, Харли), 50:35 — 2:3. Делландреа — 3 (Доми), 52:02 — 2:4.

Вратари: Хилл (56:43 — 59:43) — Эттингер.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 29 (10+9+10) — 34 (13+11+10).

Наши: Барбашев (17.49/1/0) — -.

28 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 546 зрителей.

Счет в серии: 3-2

В истории НХЛ было всего четыре случая, когда команда побеждала в серии, отыгравшись с 0-3. «Даллас» пока далек от того, чтобы стать пятыми, но сегодня техасцы совершили еще одно маленькое чудо. «Старз», несмотря на отсутствие Джейми Бенна и Евгения Дадонова, одержали в гостях волевую победу, так что теперь «Вегасу» придется вернуться в Техас. Цена ошибки крайне высока, а преимущество «рыцарей» уже не выглядит таким мощным.

«У нас нет выбора, кроме как верить в себя. Мы в такой ситуации. Я верю. Всегда может найтись команда, которая оказывается в таком положении и выбирается из него. Такое происходит непостоянно, но бывает. Почему бы нам не повторить?» — говорил перед игрой Питер Дебур. Однако для его команды все началось неважно. Во второй половине первого периода Иван Барбашев классно укрыл шайбу корпусом и забил свой шестой гол в плей-офф.

Гости понимали, что унывать некогда, и через две минуты Люк Гленденинг сравнял счет. У «Далласа» было небольшое игровое преимущество, однако «Вегасу» это никак не мешало проводить размашистые атаки. Сразу после перерыва хозяева снова вышли вперед, а точным броском отметился Чендлер Стивенсон. У «Голден Найтс» хороший баланс в нападении, и канадец стал третьим игроком команды с восемью голами в текущем плей-офф.

«Даллас» не стал изменять традиции матча и снова быстро ответил. Для Джейсона Робертсона непросто складывается нынешний розыгрыш Кубка Стэнли, но именно в этой серии форвард стал вспоминать, на что способен. В прошлой игре он стал автором дубля, а сегодня вновь огорчил Эдина Хилла. Тем не менее голкипер «Вегаса» провел хороший матч и в концовке второго периода совершил невероятный сейв, остановив бросок Йоэля Кивиранты.

После такого спасения игроки «Вегаса» словно почувствовали запал и заметно прибавили в плане остроты. Команды обменялись классными атаками, но вскоре громче всех заявил о себе форвард нижних звеньев Тай Делландреа. 22-летний канадец до этого момента забил всего один гол в плей-офф, а сегодня за полторы минуты оформил дубль. На драфте 2018 года «Даллас» выбрал его в первом раунде под 13-м номером, и, вероятно, этот матч на данный момент стал главным в его карьере.

«Рыцари» не ожидали такой оплеухи и организовать достойный ответ не смогли. В одном из эпизодов Алек Мартинес попал с дальней дистанции в штангу, но на этом шансы «Вегаса» испарились, и теперь серия переезжает в Техас. В следующем матче в состав «Старз» вернется капитан Джейми Бенн, так что ему придется приложить максимум усилий для того, чтобы реабилитироваться за нелепую дисквалификацию. Шансы на спасение у его команды все еще есть.