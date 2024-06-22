Макдэвид больше не угрожает суперрекорду Гретцки, а его партнер превзошел Овечкина и Кросби. Цифры финала Кубка Стэнли

Статистические итоги шестого матча.

«Эдмонтон» в третий раз подряд победил «Флориду» (5:1) и сравнял счет в финале Кубка Стэнли. Всего лишь в десятый раз в истории НХЛ одной из команд удалось отыграться со счета 0-3 в серии.

В четырех предыдущих случаях у авторов камбэка получалось дожать оппонента, еще в пяти — соперники возвращались и забирали противостояние.

В финалах подобная история фиксировалась два раза — в классической битве 1940-х «Детройт» — «Торонто» (оба раза сильнее были канадцы, испытавшие на себе оба пути в историю).

В шестом матче серии неожиданно промолчал лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которому так и не удалось подобраться к рекорду Уэйна Гретцки, набравшему в финале 1988 года 13 (3+10) очков.

У наследника великого канадца перед седьмой игрой осталось 11 (3+8) баллов — второй результат в XXI веке.

Относительная неудача в Эдмонтоне практически лишила Макдэвида шансов на другое вечное достижение Гретцки.

На пути к Кубку Стэнли-1985 99-й номер «Нефтяников» набрал в плей-офф невероятные 47 очков. Чтобы переписать рекорд на себя, Коннору нужно будет набрать в Флориде шесть баллов, что выглядит совершенно нереальным.

А вот карьерный максимум другой канадской суперзвезды Марио Лемье все еще под угрозой. От него Макдэвида отделяют только два очка.

При молчании Макдэвида роль покорителя рекордов взял на себя его партнер по атаке Зак Хайман. Канадский форвард оказался первым игроком в XXI веке, забившим 16 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее рекорд делили два главных бомбардира века — Сидни Кросби и Александр Овечкин, которые отметили свои походы за Кубком 15 заброшенными шайбами.

Однажды забив в седьмой встрече, Хайман ворвется в элитный снайперский клуб, в котором сейчас насчитывается семь фамилий, дубль позволит ему сравняться с выдающимся Джо Сакиком, а хет-трик — повторить рекорд лиги.

Сейчас достижение делят «летчик» Реджи Лич и «нефтяник» Яри Курри, сыгравшие, правда, намного меньше матчей.

А вот другому достижению (правда, со знаком «минус») состояться все-таки не пришлось.

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов принял участие в единственной голевой комбинации своей команды и набрал первое очко в нынешнем плей-офф (в 23-м матче!). Российский защитник избежал попадания в компанию хоккеистов, прошедших весь Кубок Стэнли без баллов за результативность.

До рекорда, который удерживают «ураганы» — однофамильцы Кевин и Крэйг Адамсы, добраться было нельзя, но поделить третью строчку с Тимом Хантером, Брэнденом Морроу и Романом Полаком — вполне реально.