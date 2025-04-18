Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:10

Будущее российского хоккея против настоящего! Битва Овечкина и Демидова в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Хоккеисты Александр Овечкин и Иван Демидов
.Александр Овечкин и Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
В субботу, 19 апреля, стартует розыгрыш Кубка Стэнли-2025.

Бобровский против Василевского. Капризов против Барбашева и Дорофеева. Демидов и Никишин в своем первом плей-офф НХЛ. Ничушкин, которому нужно заставить всех забыть нехоккейные косяки во время ключевых матчей. И, конечно, главные герои регулярки Кучеров и Овечкин на пути к тому, чтобы сделать свои очередные великие сезоны окончательно неповторимыми.

Число российских интриг в Кубке Стэнли уже больше обычного, даже несмотря на непривычное непопадание в плей-офф Панарина и Шестеркина и уже более привычное — Малкина.

Еще год назад участие «Вашингтона» в плей-офф казалось случайностью, команда в серии с «Рейнджерс» (как все поменялось!) выглядела настолько явным аутсайдером, что за «Кэпс» было немного неудобно. Сейчас уже сами «столичные» обязаны без проблем проходить «Монреаль». С 2018 года, когда «Вашингтон» взял Кубок, из лидеров остались только Овечкин, Карлсон и Уилсон — эта команда с Чикраном, Строумом и Протасом менее мастеровита, чем с Кузнецовым и Бэкстремом, но максимально эффективна. Пока, правда, это можно было проверить только в регулярке.

Иван Демидов.Демидов сыграет против Овечкина в Кубке Стэнли! «Монреаль» победил и все-таки вышел в плей-офф

Вряд ли стоит уже сейчас воспринимать пару с «Монреалем» как реальное противостояние Овечкина и Демидова. Слишком пока непонятна роль нашего суперталанта после всего двух матчей в НХЛ, уж очень он молод и непохож, в том числе по стилю, на Ови. Но как же интересно посмотреть в одной серии на настоящее и будущее российского хоккея — только ради этого стоило отпустить Ивана на концовку сезона за океан из Санкт-Петербурга. Демидов уже покорил болельщиков «Канадиенс», но усиление из СКА получила и «Каролина» — за нее должен дебютировать лучший защитник КХЛ последних лет Никишин.

Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов
Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Самая интересная пара первого раунда, в которой есть и наши звезды, и реальная интрига, — «Тампа» — «Флорида». И если год назад в такой же серии «Лайтнинг» и «Пантерз» легко победили будущие чемпионы, то сейчас расстановка сил другая. «Тампа» собрала более глубокий состав, Василевский после пары средних сезонов наконец в топ-форме, а Кучеров опять лучший бомбардир НХЛ. Без возвращения Бобровского образца двух последних плей-офф «Флорида» почти наверняка долго не протянет.

Россияне есть в 14 из 16 командах Кубка Стэнли — их нет только в «Торонто» и «Нью-Джерси». Так что вероятность, что продлится восьмилетняя серия чемпионств наших хоккеистов в НХЛ, очень высока. А кто-то, как Овечкин, Барбашев, Орлов, Ничушкин, Бобровский или Куликов, может взять трофей во второй раз. Кучеров и Василевский — даже в третий.

Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и&nbsp;Никита Кучеров.Василевский и Шестеркин вне конкуренции, Кучеров вновь выше Макдэвида. Игроки НХЛ назвали лучших в лиге

Хоккейная кубковая весна продолжается! В КХЛ уже прошло полтора классных раунда, теперь время НХЛ. Ждем еще больше отличного хоккея.

2
Александр Овечкин
Иван Демидов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Читайте также
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Овечкин против Демидова, Кучеров против Бобровского — прогнозы на первый раунд Кубка Стэнли
НХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли
Определилась вся сетка плей-офф НХЛ
«Монреаль» стал последним участником плей-офф НХЛ
Овечкин: «Хотелось бы привезти Кубок Стэнли в Россию, но надо сначала выиграть его»
Александр Овечкин оценил шансы «Вашингтона» завоевать Кубок Стэнли
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя