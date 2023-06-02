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Сегодня, 20:15

Российская серия в Кубке Стэнли продлена. Бобровский станет новым чемпионом или Барбашев войдет в историю с другим клубом?

Российская серия в Кубке Стэнли продлена: Бобровский или Барбашев станут чемпионами НХЛ
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Евгений Малкин, Александр Овечкин и Андрей Василевский: российские чемпионы НХЛ с 2016 года.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин и Сидни Кросби с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press
«Тампа» Андрея Василевского выиграла Кубок Стэнли дважды подряд и затем дошла до финала.
Фото Global Look Press
Валерий Ничушкин в Кубке Стэнли-2022.
Фото Global Look Press
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С 2016 года на главном трофее НХЛ каждый сезон появляются русские имена.

В НХЛ будет абсолютно новый чемпион: финалисты-2023 «Флорида» и «Вегас» еще не выигрывали Кубок Стэнли. У обоих клубов до этого было по одной попытке в главных сериях плей-офф.

«Пантерз» сыграли в финале в 1996 году в третьем сезоне после дебюта в лиге и уступили «Колорадо». «Эвеланш» тогда проводили первый год в Денвере и запустили мощнейшее противостояние с «Детройтом», для лучших команд Запада более выматывающим стал финал конференции.

«Голден Найтс» сыграли в финале в 2018-м в дебютном сезоне и уступили «Вашингтону». «Кэпиталз» тогда закрыли одну из самых длинных серий лиги без чемпионств после создания франшизы.

Сергей Бобровский (справа) вместе с&nbsp;партнерами празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;серии с &laquo;Каролиной&raquo; (4:3) на&nbsp;FLA Live Arena в&nbsp;Санрайзе 24&nbsp;мая. «Никогда такого не было». Бобровский в финале Кубка Стэнли и наслаждается моментом

Теперь «Флорида» и «Вегас» проведут новый финал клубов без побед в Кубке Стэнли. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский — один из ключевых игроков команды-сенсации Пола Мориса и на данный момент один из главных претендентов на приз самому ценному хоккеисту плей-офф. Форвард «Вегаса» Иван Барбашев — игрок ведущего звена «Рыцарей» и лучший россиянин этого Кубка Стэнли из полевых хоккеистов. Имя одного из них появится на трофее в списке чемпионов-2023.

Иван Барбашев. Русский герой плей-офф подпишет контракт жизни? В этом может помочь выигрыш Кубка Стэнли

В новейшей истории НХЛ победителями Кубка Стэнли пока становились 36 российских хоккеистов (четверым удалось взять трофей по три раза, еще десятерым — по два). Вы можете попробовать вспомнить всех в квизе игрового портала «СЭ» (есть еще версия про финалистов этого века).

Активная серия чемпионств россиян в НХЛ длится с 2016 года. В последний раз наши не поднимали кубок в 2015-м, когда в финале «Чикаго» взял верх над «Тампой» (в составе «Лайтнинг» в том сезоне выступали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров). С тех пор было несколько по-настоящему крутых лет.

Евгений Малкин и Сидни Кросби с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press

«Питтсбург»: Малкин

«Питтсбург» взял два Кубка Стэнли в 2016-м и 2017-м и сделал много чего уникального. «Пингвинз» в третий раз в своей истории сыграли в двух финалах подряд (все началось с чемпионств-1991 и 1992), стали первыми в лиге с двумя финалами подряд после своих серий с «Детройтом» (финал-2008 и чемпионство-2009), первыми с двумя кубками подряд после «Ред Уингз» (1997 и 1998) и соответственно первыми в эру потолка зарплат (после локаута-2004/05).

«Питтсбург» начал с победы над выбивавшим его в двух предыдущих сезонах «Рейнджерс». Команда Майка Салливана в обоих плей-офф во втором раунде проходила главного конкурента и тогда лучшую команду регулярного чемпионата — «Вашингтон». В решающих сериях ей противостояли впервые попавшие в финал «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

MVP дважды становился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Евгений Малкин был самым ценным игроком плей-офф в 2009-м и одним из заметных спустя годы. В 2017-м Джино стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли (28 очков, 10+18 в 25 матчах), у Сида — на балл меньше (27, 8+19 в 24).

Три кубка после четырех финалов за десять лет с Кросби и Малкиным взяли Марк-Андре Флери и Крис Летанг (пропустил вторую половину сезона и плей-офф в 2017-м). Другие важные игроки команды Салливана — Крис Кунитц и Фил Кессел. В чемпионских сезонах в «Пингвинз» в качестве тренера по обороне работал экс-защитник, обладатель Кубка Стэнли-2009 Сергей Гончар.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press

«Вашингтон»: Овечкин, Кузнецов, Орлов

«Вашингтон» завоевал первое чемпионство в 43-м сезоне в лиге, капитан и главная звезда в истории «Кэпиталз» Александр Овечкин шел к своей энхаэловской мечте 13 лет. Столичный клуб до этого за все время своего существования лишь раз играл в финале (в 1998-м против «Детройта»), команда Барри Тротца наконец-то разобралась с проклятием первых раундов и дошла до Кубка Стэнли.

«Вашингтон» начал со спасения с 0-2 против «Коламбуса» с Бобровским. Во втором раунде «Кэпиталз» выбили «Питтсбург», который победили только раз в десяти предыдущих попытках с 1994-го и проиграли семь серий подряд. Финал Восточной конференции против «Тампы» растянулся на семь игр, главная серия с «Вегасом» была выиграна в пяти. Вашингтонцы нашли ключи к обороне игравшего пятый в карьере финал Флери и подняли кубок в Лас-Вегасе. Празднование Ови во всех знаковых для него городах получилось не менее легендарным, чем исторический кубковый прорыв.

Овечкин (27 очков, 15+12 в 24 матчах) получил «Конн Смайт Трофи» MVP Кубка Стэнли. Евгений Кузнецов провел выдающийся плей-офф и стал лучшим бомбардиром (32 очка, 12+20 в 24 матчах). Евгений много ассистировал и забивал важные голы, а Александр много работал на команду. Именно так они при участии Дмитрия Орлова провели знаковую шайбу в овертайме заключительной игры серии с «Пингвинз».

Другие важные игроки чемпионского костяка — Брендан Холтби и Джон Карлсон, Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Том Уилсон. Это был первый финал и чемпионство для всех вашингтонцев, кроме одного — экс-защитника «Питтсбурга» Брукса Орпика (2008 и 2009).

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press

«Сент-Луис»: Тарасенко, Барбашев

«Сент-Луис» взял первый Кубок Стэнли после 50 сезонов в лиге. «Блюз» в 2019 году зашли дальше клубных легенд из конца 60-х с тремя подряд финалами. Решающая серия с «Бостоном» стала своеобразным реваншем за финал-1970 и растянулась на семь игр. Команда Крейга Беруби провела в плей-офф 26 матчей и повторила рекорд лиги по числу игр на пути к трофею.

Ассистент тренера, экс-тафгай Беруби возглавил аутсайдера регулярного чемпионата после неудачного старта сезона. С начала нового года «Блюз» совершили прорыв со дна таблицы в кубковую восьмерку Западной конференции, а затем — к чемпионству.

Звездами «Сент-Луиса» стали обменянный перед сезоном Райан О'Райли и вратарь-новичок Джордан Биннингтон. О'Райли был лучшим бомбардиром «Блюз» в регулярке и плей-офф (77 и 23 очка соответственно), забрал приз MVP Кубка Стэнли.

Владимир Тарасенко стал лучшим снайпером команды в регулярке (33 гола) и одним из самых результативных игроков плей-офф (17 очков, 11+6 в 26 матчах). Иван Барбашев после двух лет между НХЛ и АХЛ провел первый полноценный сезон с «Блюз» (17 очков в 80 матчах регулярки и 6 в 25 играх плей-офф). Оба россиянина здорово работали на команду при ее стиле игры, бились и боролись за шайбу и моменты, переигрывали и хитовали соперников.

«Тампа» Андрея Василевского выиграла Кубок Стэнли дважды подряд и затем дошла до финала.
Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй»: Василевский, Кучеров, Сергачев

«Тампа» взяла два Кубка Стэнли в 2020-м и 2021-м и довела число чемпионств клуба до трех (первое в 2004-м). Команда Джона Купера после поражения в финале-2015 оставалась в числе претендентов, билась до семи матчей с будущими чемпионами из «Питтсбурга» и «Вашингтона» за победу в конференции до и после сезона с пропуском плей-офф и выиграла регулярный чемпионат перед стремительным вылетом от «Коламбуса» Бобровского в первом раунде в 2019-м. После этого «Лайтнинг» с двумя чемпионствами и выходом в финал-2022 стала первой командой-династией в эру потолка зарплат.

«Тампа» в Кубке Стэнли-2020 после локдауна лучше всех справилась с игрой с начала августа до конца сентября в «пузырях» Торонто и Эдмонтона и в июле 2021-го повторила кубковый успех после замкнутой в дивизионах регулярки. Чемпионский путь в плей-офф команда Купера начала с победы над «Коламбусом» с пятью овертаймами в первом матче. В финалах «Лайтнинг» противостояли прорывной «Даллас» (с Антоном Худобиным, Александром Радуловым и Денисом Гурьяновым) и сенсационный «Монреаль» (с Александром Романовым).

Обладатель приза лучшему вратарю лиги-2019 Андрей Василевский включал в Кубке Стэнли режим стены и «сушил» решающие матчи серий от финала-2020 до финала-2021. Голкипер был признан самым ценным игроком второго чемпионского плей-офф, а Никита Кучеров на знаменитой пресс-конференции возмущался слишком частым игнорированием друга при вручении индивидуальных наград.

Рекордсмен по набранным очкам и самый ценный хоккеист регулярного чемпионата-2018/19 Кучеров был лучшим бомбардиром в обоих чемпионских плей-офф (34 очка, 7+27 в 25 матчах и 32, 8+24 в 23). При этом Никита из-за повреждений провел неполный сезон-2019/20 и целиком пропустил регулярку-2020/21. Вывод контракта россиянина из-под потолка зарплат стал поводом для обвинений в нечестной игре и потом превратился в мем.

Другие ключевые игроки команды Купера — капитан Стивен Стэмкос, бомбардир Брэйден Пойнт, топ-защитник и MVP Кубка Стэнли-2020 Виктор Хедман и не только. Михаил Сергачев дошел до роли ведущего защитника чемпионов, финал-2021 стал для него особенной историей еще и с учетом обмена в «Тампу» из «Монреаля» летом 2017-го. Александр Волков вписал свое имя на главный трофей НХЛ после участия в заключительной игре финала-2020.

Валерий Ничушкин в Кубке Стэнли-2022.
Фото Global Look Press

«Колорадо»: Ничушкин

«Колорадо» завоевал Кубок Стэнли в 2022-м после классического сезона НХЛ и стал чемпионом в третий раз в истории при трех финалах (ранее — 1996-й и 2001-й). К каждому из кубков приложил руку Джо Сакик — дважды как капитан и один из лидеров «Эвеланш», теперь как генменеджер. Эта версия «Лавин» с тренером Джаредом Беднаром выросла из худшей команды лиги в лучшую за пять лет.

«Колорадо» стал первым на Западе в регулярном чемпионате, в плей-офф выбил «Нэшвилл» и выиграл финал конференции с «Эдмонтоном» в четырех матчах, в шести играх победил «Сент-Луис» и «Тампу». «Лайтнинг» установила немало достижений и первой после «Эдмонтона» с середины 80-х сыграла друг за другом три финала, могла войти в историю как первая команда века с тремя кубками подряд и вообще первая со времен «Айлендерс» из начала 80-х. Но перегруженные играми и травмами «Молнии» не справились с реактивными «Лавинами».

Валерий Ничушкин после всех перепадов своей карьеры стал важным игроком ведущего звена «Колорадо». Форвард провел лучший сезон и яркий плей-офф (15 очков, 9+6 в 20 матчах), одинаково полезно атаковал и оборонялся. Россиянин был одним из дополнительных факторов доминирования «Эвс», пока на первом плане был MVP Кубка Стэнли, лучший бомбардир чемпионов и защитник лиги Кейл Макар, главная звезда клуба Нэйтан Маккиннон и капитан Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен и не только.

Теперь в Кубке Стэнли-2023 Бобровский с «Флоридой» попробует реализовать первый (и нередко единственный для топ-игроков) шанс в карьере, а чемпион-2019 Барбашев способен войти в историю с вернувшимся в финал «Вегасом».

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Валерий Ничушкин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Малкин
Иван Барбашев
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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