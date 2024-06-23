Кубок Стэнли: все чемпионы НХЛ из России

Легенды Русской пятерки и «Тампы», Овечкин и Малкин.

К ним могут присоединиться вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов из «Флориды».

1994 — «Рейнджерс»: Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев, Сергей Немчинов

Защитники Сергей Зубов и Александр Карповцев, нападающие Алексей Ковалев и Сергей Немчинов стали первыми в истории российскими хоккеистами — обладателями Кубка Стэнли. В плей-офф «Рейнджерс» прошли «Айлендерс» (4-0), «Вашингтон» (4-1) и в финале Восточной конференции вырвали победу у соседей из «Нью-Джерси» (4-3). В финальной серии Кубка Стэнли ньюйоркцы в семи матчах взяли верх над «Ванкувером» (4-3). Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ «Конн Смайт Трофи» получил защитник Брайан Лич, американец набрал 34 очка (11+23) в 23 матчах. Синерубашечники вернули трофей на Манхэттен впервые с 1940 года, после чего началась новая кубковая засуха.

1995 — «Нью-Джерси»: Сергей Брылин, Валерий Зелепукин

Обладателями Кубка Стэнли в 1995 году с «Нью-Джерси» стали нападающие Сергей Брылин и Валерий Зелепукин. В плей-офф «Дэвилз» прошли «Бостон» (4-1), «Питтсбург» (4-1) и «Филадельфию» (4-2). В финале команда Жака Лемэра сенсационно в четырех матчах обыграла «Детройт» (4-0). У Зелепукина в том плей-офф — 3 (1+2) очка в 18 матчах, у Брылина — 3 (1+2) очка в 12 играх. Для «Нью-Джерси» этот Кубок Стэнли стал первым в истории.

1996 — «Колорадо»: Алексей Гусаров, Валерий Каменский

Защитник Алексей Гусаров и нападающий Валерий Каменский завоевали Кубок Стэнли с «Колорадо» в первом сезоне после переезда клуба «Квебек Нордикс» в Денвер. «Лавины» прошли «Ванкувер» (4-2), «Чикаго» (4-2) и в эпичном финале Западной конференции взяли верх над «Детройтом» (4-2). Противостояние «Эвеланш» с «Ред Уингз» вышло далеко за рамки хоккея и стало одной из обложек лиги второй половины 90-х. В финальной серии денверцы обыграли «Флориду» в четырех матчах (4-0). Гусаров в плей-офф набрал 9 (0+9) очков в 21 матче, Каменский — 22 (10+12) очка в 22 играх.

Русская пятерка «Детройта»: Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

1997 — «Детройт»: Вячеслав Козлов, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов

Победителями Кубка Стэнли в 1997 году в составе «Детройта» стали пять российских хоккеистов, которые образовали легендарную Русскую пятерку: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

«Ред Уингз» в плей-офф прошли «Сент-Луис» (4-2) и «Анахайм» (4-0), в финале конференции команда Скотти Боумена взяла реванш у «Колорадо» (4-2) и затем в финальной серии обыграла «Филадельфию» (4-0). Фетисов и Константинов набрали по 4 (0+4) очка в 20 матчах (каждый), Ларионов — 12 (4+8) в 20, Козлов — 13 (8+5) в 20, Федоров — 20 (8+12) в 20. Для «Красных крыльев» эта победа в Кубке Стэнли стала первой с 1955 года.

Радость от успеха «Детройта» была омрачена трагедией. 13 июня 1997 года после командного мероприятия в гольф-клубе в аварию по вине водителя попал лимузин с Константиновым и Фетисовым. Последний избежал серьезных повреждений из-за того, что сидел спиной по направлению движения. Константинов получил тяжелые травмы, впоследствии оказался прикован к инвалидному креслу и с трудом смог общаться. Непростое восстановление потребовалось еще одному пассажиру автомобиля — массажисту команды Сергею Мнацаканову.

«Мне повезло: я сидел с задранными ногами, и удар пришелся на бедро и грудь, — писал Фетисов в своей книге «Овертайм». — А ребята полетели головами вперед в перегородку, меня же сперва закрутило, и уже потом я на них упал».

В 1997 году Кубок Стэнли впервые привезли в Россию. Главный трофей НХЛ побывал в Москве и Воскресенске.

1998 — «Детройт»: Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Дмитрий Миронов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов (не играл)

В 1998 году Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов и Владимир Константинов во второй раз в карьере стали обладателями Кубка Стэнли, еще один россиянин из «Детройта», защитник Дмитрий Миронов, — в первый. Имя Константинова нанесли на чашу в виде исключения — как дань уважения трагически завершившему карьеру хоккеисту. Появления Владимира в инвалидном кресле на решающей игре финала стало сюрпризом для команды, во время церемонии награждения его спустили на лед к одноклубникам.

В плей-офф «Детройт» прошел «Финикс» (4-2), «Сент-Луис» (4-2) и «Даллас» (4-2). В финальной серии команда Боумена всухую победила «Вашингтон» (4-0). Миронов записал на свой счет 3 (0+3) очка в семи матчах, Ларионов — 13 (3+10) в 22, Козлов — 14 (6+8) в 22, Федоров — 20 (10+10) в 22. Фетисов набрал 3 (0+3) очка в 21 матче, после этого сезона завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси».

«В хоккей я играл, как вы знаете, 23 года, — говорил Фетисов в интервью «Коммерсантъ». — Первую игру провел в ЦСКА, когда мне было 17 лет. Честно говоря, думал даже, что закончу играть годом раньше. Последний сезон был слишком эмоциональным: Кубок Стэнли, трагедия, которая произошла буквально через неделю... И я отложил свой уход на сезон. Потому что Володя Константинов был не просто мой партнер, но и друг, так что мне приходилось играть «за того парня». Не только мне, но и всей команде».

Сергей Зубов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

1999 — «Даллас»: Сергей Зубов

Единственным российским обладателем Кубка Стэнли-1999 в составе «Далласа» стал защитник Сергей Зубов. Для него этот трофей стал вторым после чемпионства пятилетней давности с «Рейнджерс». «Старз» прошли «Эдмонтон» (4-0), «Сент-Луис» (4-2) и в финале Западной конференции победили «Колорадо» в семи матчах (4-3). В финале команда Кена Хичкока переиграла «Баффало» (4-2). Зубов набрал 13 (1+12) очков в 23 матчах плей-офф. Для «Звезд» эта победа в Кубке Стэнли стала первой в истории (и до сих пор остается единственной).

Сергей Брылин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

2000 — «Нью-Джерси»: Сергей Брылин, Владимир Малахов, Александр Могильный, Сергей Немчинов, Вячеслав Фетисов (тренер), Владимир Буре (тренер)

В составе чемпионов НХЛ-2000 из «Нью-Джерси» выступали четыре российских хоккеиста — защитник Владимир Малахов, нападающие Сергей Брылин, Сергей Немчинов и Александр Могильный. Еще двое россиян — Вячеслав Фетисов и Владимир Буре — стали обладателями главного трофея НХЛ в качестве тренеров «Дэвилз». «Нью-Джерси» в плей-офф прошли «Флориду» (4-0), «Торонто» (4-2) и «Филадельфию» (4-3), а затем победили «Даллас» (4-2).

У Малахова в этом розыгрыше Кубка Стэнли — 5 (1+4) очков в 23 матчах, у Брылина — 8 (3+5) в 17, у Немчинова — 5 (3+2) в 21, у Могильного — 7 (4+3) в 23.

2002 — «Детройт»: Павел Дацюк, Игорь Ларионов, Сергей Федоров

В 2002 году «Детройт» вернул Кубок Стэнли, в составе команды Скотти Боумена в третий раз в карьере обладателями трофея стали Сергей Федоров и Игорь Ларионов, впервые — еще один российский центрфорвард, Павел Дацюк. В плей-офф «Ред Уингз» обыграли «Ванкувер» (4-2), «Сент-Луис» (4-1) и в финале конференции — «Колорадо» (4-3). В финале «Крылья» победили «Каролину» (4-1). Федоров набрал 19 (5+14) очков в 23 матчах, Ларионов — 11 (5+6) в 18, а Дацюк — 6 (3+3) в 21.

«Дацюк допускал ошибки в первых матчах за «Детройт», — вспоминал Ларионов. — Я, Халл, Стив Айзерман и другие опытные ребята подсказали ему, что не нужно бояться продолжать делать то, что ты умеешь. К счастью, наш тренер Скотти Боумен был достаточно мудрым. Он увидел его потенциал. В другой команде и с другим тренером этого могли не оценить. Дацюк не остался бы в НХЛ».

В 2002 году Дацюк привез Кубок Стэнли в родной Екатеринбург.

2003 — «Нью-Джерси»: Сергей Брылин, Олег Твердовский, Владимир Буре (тренер)

Кубок Стэнли-2003 вместе с «Нью-Джерси» завоевали защитник Олег Твердовский и нападающий Сергей Брылин. Для отличавшегося надежной игрой в обороне форварда этот трофей стал третьим в карьере. В тренерский штаб команды снова входил Владимир Буре. В плей-офф «Девилз» прошли «Бостон» (4-1), «Тампу-Бэй» (4-1) и «Оттаву» (4-3), в финале в семи матчах обыграли «Анахайм» (4-3). На счету Твердовского — 3 (0+3) очка в 15 играх, у Брылина — 4 (1+3) в 19.

2004 — «Тампа-Бэй»: Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин

В 2004 году «Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли впервые в истории, чемпионом в составе клуба из штата Флорида стали два россиянина — вратарь Николай Хабибулин и нападающий Дмитрий Афанасенков. В плей-офф «Лайтнинг» обыграли «Айлендерс» (4-1), «Монреаль» (4-0) и «Филадельфию» (4-3), в финале одержали победу над «Калгари» (4-3). Хабибулин в победном Кубке Стэнли провел 23 матча в старте с 16 победами при проценте отраженных бросков 93,3. На счету Афанасенкова — 3 (1+2) очка в 23 матчах.

2006 — «Каролина»: Антон Бабчук, Олег Твердовский

В 2006 году «Каролина» завоевала первый Кубок Стэнли в своей истории (и до этого времени — единственный). В составе клуба из Роли выступали двое россиян — защитники Олег Твердовский и Антон Бабчук. В плей-офф «Харрикейнз» победили «Монреаль» (4-2), «Нью-Джерси» (4-1) и «Баффало» (4-3), в финале одержали победу над «Эдмонтоном» (4-3). Твердовский провел пять матчей и не набрал очков, Бабчук не выходил на лед в Кубке Стэнли, но принял участие в 22 играх и набрал 5 (3+2) очков в регулярном чемпионате. Главный тренером «Кейнз» в чемпионском сезоне был Питер Лавиолетт, а капитаном — возглавивший команду много лет спустя Род Бриндамор.

2007 — «Анахайм»: Илья Брызгалов

В 2007 году «Анахайм» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории (и до этого времени единственный). Чемпионом вместе с «Дакс» стал вратарь Илья Брызгалов. Российский голкипер был дублером Жана-Себастьяна Жигера, в плей-офф провел пять матчей и одержал три победы при проценте отраженных бросков 92,2. Команда Рэнди Карлайла прошла «Миннесоту» (4-1), «Ванкувер» (4-1), «Детройт» (4-2) и в финале переиграла «Оттаву» (4-1).

Павел Дацюк. Фото Global Look Press

2008 — «Детройт»: Павел Дацюк

Единственным победителем Кубка Стэнли-2008 из России в составе «Детройта» стал Павел Дацюк, который завоевал второй чемпионский титул в НХЛ. Дацюк в том сезоне получил награду лучшему нападающему оборонительного плана «Фрэнк Дж. Селки Трофи» и приз «Леди Бинг Трофи» за образец джентльменского поведения на льду вкупе с высоким спортивным мастерством. В плей-офф форвард набрал 23 (10+13) очка в 22 матчах. Команда Майка Бэбкока прошла «Нэшвилл» (4-2), «Колорадо» (4-0), «Даллас» (4-2) и в финале переиграла «Питтсбург» (4-2).

«Всегда ставлю Кубок Стэнли выше любого индивидуального достижения. Что делал в первые дни после победы в плей-офф? Спросите лучше жену, потому что сам не помню. Помню, как пришел на клубную вечеринку. Но не помню, как ушел оттуда», — приводил «Советский спорт» слова россиянина.

В 2008 году Дацюк во второй раз привез в Екатеринбург выигранный кубок Стэнли.

Евгений Малкин (в центре) с Кубком Стэнли в 2009 году. Фото Global Look Press

2009 — «Питтсбург»: Сергей Гончар, Евгений Малкин

В сезоне-2008/09 «Питтсбург» вышел в финал Кубка Стэнли во второй раз подряд и со второй попытки завоевал трофей. В составе команды из штата Пенсильвания чемпионами стали два российских хоккеиста — форвард Евгений Малкин и защитник Сергей Гончар. Нападающий «Пингвинз» с 113 (35+78) очками в 82 матчах был лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В плей-офф Малкин набрал 36 (14+22) очков в 24 играх и первым из россиян получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли. У Гончара в плей-офф — 14 (3+11) очков в 22 матчах. «Пингвинз» с капитаном Сидни Кросби в трех раундах Восточной конференции прошли «Филадельфию» (4-2), «Вашингтон» (4-3) и «Каролину» (4-0). В финале команда Дэна Байлсмы в семи матчах переиграла «Детройт» (4-3).

После победы в Кубке Стэнли в 2009 году Малкин привез трофей в родной Магнитогорск.

Вячеслав Войнов привез кубок в Челябинск. Фото Игорь Золотарев

2012 — «Лос-Анджелес»: Вячеслав Войнов, Андрей Локтионов

В 2012 году «Лос-Анджелес» стал обладателем кубка Стэнли впервые в истории. В составе «Кингз» играли два россиянина — защитник Вячеслав Войнов и нападающий Андрей Локтионов. В плей-офф Войнов набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах, Локтионов — 0 очков в двух играх. Команда Дэррила Саттера прошла «Ванкувер» (4-1), «Сент-Луис» (4-0) и «Финикс» (4-1), в финальной серии обыграла «Нью-Джерси» (4-2).

В 2012 году Войнов привез кубок Стэнли в родной Челябинск, а Локтионов — в Воскресенск.

«Впервые в своей карьере я играл в июне — и работал скорее на автопилоте, через не могу, — говорил Войнов о победе в Кубке Стэнли в интервью «СЭ» в 2012 году. — Честно, последние три недели никаких сил уже не было! С приходом Саттера у нас все кардинально изменилось. Если при его предшественнике Терри Мюррее мы могли провалиться в обороне, то теперь за защиту отвечает вся пятерка плюс голкипер, который закрывает определенные зоны у борта. Команда стала единым механизмом».

2014 — «Лос-Анджелес»: Вячеслав Войнов

В 2014 году «Лос-Анджелес» выиграл второй Кубок Стэнли и спустя два года вернул главный трофей НХЛ в Калифорнию, а Вячеслав Войнов стал двукратным чемпионом. Защитник провел в плей-офф 26 матчей и набрал 9 (2+7) очков. Команда Дэррила Саттера прошла «Сан-Хосе» (4-3), «Анахайм» (4-3), «Чикаго» (4-3), а в финале обыграла «Рейнджерс» (4-1).

В 2014 году Войнов во второй раз в своей карьере привез кубок Стэнли в Челябинск.

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин

В 2016 году Евгений Малкин вместе с «Питтсбургом» завоевал второй кубок Стэнли. В плей-офф центрфорвард набрал 18 (6+12) очков в 23 матчах. Команда Майка Салливана в трех раундах Восточной конференции победила «Рейнджерс» (4-1), «Вашингтон» (4-2) и «Тампа-Бэй» (4-3). В финальной серии «Пингвинз» взяли верх над «Сан-Хосе» (4-2).

«Я очень счастлив, — цитировал Малкина сайт НХЛ. — Хочу сказать спасибо моей семье, жене. Они проделали огромную работу. Они заботились о моем сыне. Потрясающий год для меня. Он был очень нелегким, и я рад, что он закончился таким образом.В плей-офф мы верили себя. Считали, что можем победить любую команду. Победили «Рейнджерс», «Вашингтон»... Мы сотворили историю. Я выиграл второй Кубок Стэнли. Это потрясающе».

На этот раз Малкин привез кубок Стэнли в Москву и вместе с женой Анной Кастеровой позировал с трофеем в Кремле.

2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин, Сергей Гончар (тренер)

В 2017 году «Питтсбург» стал чемпионом во второй раз подряд, а Евгений Малкин вместе с канадскими звездами команды Сидни Кросби и Крисом Летангом завоевал третий в карьере кубок Стэнли. В плей-офф магнитогорец набрал 28 (10+18) очков в 25 матчах. Другой россиянин, экс-защитник Сергей Гончар, вошел в число чемпионов в качестве одного из тренеров. «Пингвинз» на пути к титулу одолели «Коламбус» (4-1), «Вашингтон» (4-3), «Оттаву» (4-3) и в финале победили «Нэшвилл» (4-2).

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

2018 — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов

В 2018 году «Вашингтон» выиграл первый в своей на тот момент 44-летней истории Кубок Стэнли. В составе «Кэпиталз» выступали три россиянина — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов. Капитан «Столичных» Овечкин завоевал заветный трофей после 13-летней карьеры в Северной Америке, набрал в плей-офф 27 (15+12) очков в 24 матчах и получил приз «Конн Смайт Трофи» лучшему хоккеисту Кубка Стэнли. Кузнецов стал лучшим бомбардиром розыгрыша — 32 (12+20) очка в 24 матчах, у Орлова — 8 (2+6) очков в 24 играх.

«Вашингтон» в первом раунде «Востока» победил «Коламбус» (4-2), затем выбил вечных соперников из «Питтсбурга» (4-2), а в финале конференции взял верх над «Тампа-Бэй» (4-3). В финальной серии «Кэпиталз» обыграли дебютанта лиги «Вегас» (4-1) и оформили чемпионство на льду «Голден Найтс».

В 2018 году Овечкин, Кузнецов и Орлов устроили турне с кубком Стэнли по своим родным городам — привезли трофей в Москву, Челябинск и Новокузнецк.

«Чувствую себя почти как во сне, — приводил сайт НХЛ слова Овечкина. — Это был долгий и трудный сезон. Мы ждали этого момента долго, очень долго. Я ждал его с первого дня. И я счастлив, что оказался связан с этой организацией и провел в ней все эти 13 или 14 лет. Я сейчас невероятно взволнован, и мне сложно говорить».

Иван Барбашев. Фото Global Look Press

2019 — «Сент-Луис»: Иван Барбашев, Владимир Тарасенко

В 2019 году «Сент-Луис» впервые в своей более чем полувековой истории выиграл Кубок Стэнли, чемпионами стали два россиянина — форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. В плей-офф Барбашев набрал 6 (3+3) очков в 25 матчах, Тарасенко — 17 (11+6) в 26. Команда бывшего тафгая Крейга Беруби прошла путь от аутсайдера регулярного чемпионата до лучшего клуба лиги, выбила «Виннипег» (4-2), «Даллас» (4-3) и «Сан-Хосе» (4-2), в финале победила «Бостон» (4-3).

Тарасенко и Барбашев в 2019 году привезли кубок Стэнли в Новосибирск и Москву.

Никита Кучеров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

2020 — «Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев

В 2020 году в составе «Тампы-Бэй» Кубок Стэнли завоевали четыре россиянина — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков. Плей-офф стартовал после паузы из-за пандемии коронавируса и получил предварительный раунд. Василевский провел 25 матчей с 18 победами при проценте отраженных бросков 92,7. У Сергачева — 10 (3+7) очков в 25 играх. Кучеров стал лучшим бомбардиров Кубка Стэнли-2020 — 34 (7+27) очка в 25 матчах. Волков появился на льду в заключительной игре финала, что позволило ему войти в число чемпионов.

Команда Джона Купера в первом раунде Восточной конференции победила «Коламбус» (4-1), затем взяла верх над «Бостоном» (4-1) и «Айлендерс» (4-2), а в финале обыграла «Даллас» (4-2). Кубок Стэнли не был привезен в Россию из-за пандемии.

«Конечно, я счастлив! Но, если честно, ничего не помню. Словно какое-то затмение. Хотя нет, помню, что позвонил родителям. И все», — говорил Кучеров осенью 2020 года о чемпионстве в интервью пресс-службе НХЛ.

2021 — «Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев

В 2021 году «Тампа-Бэй» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров стали двукратными чемпионами. Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф. Вратарь провел 23 матча с 16 победами при проценте отраженных бросков 93,7. На счету Сергачева — 3 (0+3) очка в 23 играх. Кучерова снова стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли после полного пропуска регулярного чемпионата (его зарплата не учитывалась под потолком, сам форвард перенес операцию и прошел восстановление) — 32 (8+24) очка в 23 матчах.

Команда Купера на «Востоке» прошла «Флориду» (4-2), «Каролину» (4-1) и «Айлендерс» (4-3), а в финале переиграла «Монреаль» (4-1).

Василевский, Кучеров и Сергачев привезли кубок Стэнли в 2021 году в Уфу, Москву и Нижнекамск.

Валерий Ничушкин. Фото из соцсетей Валерия Ничушкина

2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин

В 2022 году чемпионом вместе с «Колорадо» стал российский форвард Валерий Ничушкин. В плей-офф нападающий набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах. «Эвеланш» на «Западе» обыграли «Нэшвилл» (4-0), «Сент-Луис» (4-2) и «Эдмонтон» (4-0), а в финале победили чемпионов из «Тампы-Бэй» (4-2).

«После каждого проигранного матча, даже если мы вели в серии, появлялись опасения, что все может пойти не так, — говорил Ничушкин в интервью «СЭ» в июле 2022 года. — Взять хотя бы поражение в пятой встрече с «Тампой». Я сел в машину и на фоне полученной травмы начал психовать. Весь салон разнес, и его надо будет полностью менять. (Смеется.) Жена сидела за рулем, я — на пассажирском, поскольку с травмированной ногой не мог нормально нажимать на педали. Кулаком по «торпеде» несколько раз приложился как следует и чуть бардачок не сорвал. Мне казалось, что мы упускаем победу в финале. Еще и Василевский, который в одиночку способен вытащить две игры подряд, о чем знают все, действовал очень сильно. Определенный страх у нас присутствовал».

2023 — «Вегас»: Иван Барбашев

В 2023 году «Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли после шести сезонов в лиге. В клуб из штата Невада по ходу сезона перебрался чемпион-2019 из «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Российский нападающий в плей-офф набрал 18 (7+11) очков в 22 матчах. «Голден Найтс» в Западной конференции обыграли «Виннипег» (4-1), «Эдмонтон» (4-2) и «Даллас» (4-2), в финальной серии взяли верх над «Флоридой» (4-1).

«Весь плей-офф болельщики гнали нас вперед. Нам очень повезло выиграть дома, на глазах у наших болельщиков. Это было потрясающе, слов нет», — приводил сайт НХЛ слова Барбашева.

В финале Кубка Стэнли-2024 играют «Флорида» и «Эдмонтон». В составе «Пантерз» три россиянина — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и присоединившийся к команде по ходу сезона чемпион-2019 Владимир Тарасенко.