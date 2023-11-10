Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ

Сегодня, 15:30
Сезон НХЛ за месяц после старта привычно задал несколько трендов — тем и историй, которые обсуждают и за которыми с интересом следят. Некоторые из них пройдут через всю регулярку и оправдают первое впечатление, другие окажутся вспышкой или пустышкой. Новые надежды или появившиеся опасения касаются перспектив клубов и отдельных игроков.
ESPN и автор сайта американской медиакомпании Грег Вышински выделили десять трендов. Наблюдения и вопросы после первого месяца по командам: сбой «Эдмонтона» в гонке за плей-офф, провал «Сан-Хосе» с потенциальным обновлением антирекорда для худших команд лиги, подъем «Детройта» в число претендентов на кубковую восьмерку, большинство «Нью-Джерси» способно показать лучший результат в регулярке, доминирование «Бостона» на «Востоке», заход «Вегаса» на второе подряд чемпионство.
Два тренда касаются персонально двух российских звезд НХЛ. И эти вопросы могут стать сквозными для всего сезона.
Вышински отмечает: когда «Тампа» перед стартом сезона потеряла Андрея Василевского из-за повреждения и операции как минимум до декабря, возникли серьезные сомнения, как команда Джона Купера отреагирует на ситуацию без подходящей замены основного вратаря. По-видимому, лучшим стало решение дать звездам атаки действовать так, будто они соревнуются в реалити-шоу шеф-поваров. Нападение «Лайтнинг» — в топ-3 по результативности в первый месяц регулярки.
Кучеров сейчас — самый яркий и продуктивный игрок нападения «Тампы». 30-летний форвард забил первый гол этого сезона НХЛ и оформил дубль в первом матче, забросил по две шайбы в трех играх из шести на старте. Никита мощно провел турне в Канаду в начале ноября — 11 (4+7) очков в Оттаве, Торонто и Монреале, после чего вышел на первое место списка бомбардиров лиги с 22 (10+12) очками в 13 матчах. Двукратный обладатель Кубка Стэнли также стал 13-м россиянином с 750 и более очками за карьеру в НХЛ.
В сезоне-2022/23 Кучеров впервые за четыре года провел полноценный регулярный чемпионат и вошел в топ-3 бомбардиров с 113 очками, но отстал на 40 баллов от обладателя «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида. Лучший игрок современности в начале этой регулярки получил повреждение, а «Эдмонтон» за месяц опустился на дно к «Сан-Хосе». У россиянина была возможность создать задел с другими звездами лиги, вместе с ним тройку бомбардиров месяца возглавили лидер «Ванкувера» Элиас Петтерссон (обошел Никиту в новый игровой день) и Артемий Панарин (собрал в «Рейнджерс» результативную серию со старта сезона).
Кучеров один раз выигрывал гонку бомбардиров: в сезоне-2018/19 форвард был признан самым ценным хоккеистом НХЛ, обновил национальный рекорд результативности и был лучшим ассистентом лиги — 128 очков (из них — 87 передач). Тогда 48 очков россиянин набрал в большинстве, при розыгрыше численного преимущества все эти годы он остается одним из самых опасных игроков. Уникальная техника, креативность и непредсказуемость, лазерный бросок не только из правого круга вбрасывания и многое другое делают неулыбчивого нападающего одним из тех, за кем с восторгом следят. Сейчас он доминирует в звене с центрфорвардом Брэйденом Пойнтом.
Если Куч не остановится и будет здоров, способен претендовать на «Арт Росс».
Вышински отмечает: звездный капитан «Вашингтона» начал сезон с отставанием от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в 72 гола, после 10 матчей нового регулярного чемпионата дистанция до Великого в этой гонке сократилась всего до 70 шайб. Лишь два гола за одну восьмую регулярки после ее старта — нехарактерная статистика Овечкина, но все же не что-то экстраординарное для всей его выдающейся карьеры.
В сезоне-2008/09 Ови забил третий гол только в 12-м матче, зато закончил регулярный чемпионат с 56 шайбами в 79 играх (второй снайперский результат в карьере после рекордных 65). В сезоне-2012/13 после завершения локаута и возвращения из КХЛ российский снайпер провел третий гол в 11-м матче, в укороченной регулярке забросил 32 шайбы в 48 играх (пятый результат в карьере по среднему числу голов за матч — 0,67).
38-летний Овечкин в начале своего 19-го сезона в НХЛ собрал серии из матчей без голов и даже без попадания в створ ворот, но пока в его статистике бросков не видно глобального отклонения от предыдущих лет. Все нападение «Кэпиталз» на старте играло не очень результативно и было вторым с конца в лиге по голам — в среднем 1,90 в 10 матчах, а реализация большинства претендовала на худший показатель в истории клуба с начала отслеживания этого показателя — 9,7 процента.
В этом году на «Вашингтон» смотрели так, что главная забота всего клуба — гонка Овечкина за рекордом Гретцки. «Кэпиталз» после непопадания в Кубок Стэнли и смены тренера на старте этого сезона падали на дно Восточной конференции и стали ближе к уровню середняка у зоны плей-офф (в таком же направлении проследовали конкуренты из «Питтсбурга» при всей результативности Евгения Малкина).
Новый главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери в том числе озабочен вопросом, как помочь капитану выглядеть лучше, особенно при розыгрыше численного преимущества. Менеджмент, болельщики, партнеры и сам форвард рассчитывают, что голов будет намного больше. Пока же Александр первым в истории НХЛ забил 300 голов в большинстве и в шаге от рекорда Гретцки по шайбам в пустые ворота (55 против 56), при возможности играет на партнеров и набрал 8 (2+6) очков в 8 матчах перед новым периодом засухи.
Ожидание: Овечкин вместе с «Вашингтоном» прибавит в проценте реализации бросков, капитан забьет больше прогнозируемых на данный момент 16 голов. И вероятность того, что суперснайпер не забросит 30 шайб, сейчас оценивается как 1 из 10. Русская машина должна скоро снова включиться в погоню за рекордом Гретцки.