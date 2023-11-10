Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ

Два главных вопроса первого месяца регулярного чемпионата.

Сезон НХЛ за месяц после старта привычно задал несколько трендов — тем и историй, которые обсуждают и за которыми с интересом следят. Некоторые из них пройдут через всю регулярку и оправдают первое впечатление, другие окажутся вспышкой или пустышкой. Новые надежды или появившиеся опасения касаются перспектив клубов и отдельных игроков.

ESPN и автор сайта американской медиакомпании Грег Вышински выделили десять трендов. Наблюдения и вопросы после первого месяца по командам: сбой «Эдмонтона» в гонке за плей-офф, провал «Сан-Хосе» с потенциальным обновлением антирекорда для худших команд лиги, подъем «Детройта» в число претендентов на кубковую восьмерку, большинство «Нью-Джерси» способно показать лучший результат в регулярке, доминирование «Бостона» на «Востоке», заход «Вегаса» на второе подряд чемпионство.

Два тренда касаются персонально двух российских звезд НХЛ. И эти вопросы могут стать сквозными для всего сезона.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров?

Вышински отмечает: когда «Тампа» перед стартом сезона потеряла Андрея Василевского из-за повреждения и операции как минимум до декабря, возникли серьезные сомнения, как команда Джона Купера отреагирует на ситуацию без подходящей замены основного вратаря. По-видимому, лучшим стало решение дать звездам атаки действовать так, будто они соревнуются в реалити-шоу шеф-поваров. Нападение «Лайтнинг» — в топ-3 по результативности в первый месяц регулярки.

Кучеров сейчас — самый яркий и продуктивный игрок нападения «Тампы». 30-летний форвард забил первый гол этого сезона НХЛ и оформил дубль в первом матче, забросил по две шайбы в трех играх из шести на старте. Никита мощно провел турне в Канаду в начале ноября — 11 (4+7) очков в Оттаве, Торонто и Монреале, после чего вышел на первое место списка бомбардиров лиги с 22 (10+12) очками в 13 матчах. Двукратный обладатель Кубка Стэнли также стал 13-м россиянином с 750 и более очками за карьеру в НХЛ.

В сезоне-2022/23 Кучеров впервые за четыре года провел полноценный регулярный чемпионат и вошел в топ-3 бомбардиров с 113 очками, но отстал на 40 баллов от обладателя «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида. Лучший игрок современности в начале этой регулярки получил повреждение, а «Эдмонтон» за месяц опустился на дно к «Сан-Хосе». У россиянина была возможность создать задел с другими звездами лиги, вместе с ним тройку бомбардиров месяца возглавили лидер «Ванкувера» Элиас Петтерссон (обошел Никиту в новый игровой день) и Артемий Панарин (собрал в «Рейнджерс» результативную серию со старта сезона).

Кучеров один раз выигрывал гонку бомбардиров: в сезоне-2018/19 форвард был признан самым ценным хоккеистом НХЛ, обновил национальный рекорд результативности и был лучшим ассистентом лиги — 128 очков (из них — 87 передач). Тогда 48 очков россиянин набрал в большинстве, при розыгрыше численного преимущества все эти годы он остается одним из самых опасных игроков. Уникальная техника, креативность и непредсказуемость, лазерный бросок не только из правого круга вбрасывания и многое другое делают неулыбчивого нападающего одним из тех, за кем с восторгом следят. Сейчас он доминирует в звене с центрфорвардом Брэйденом Пойнтом.

Если Куч не остановится и будет здоров, способен претендовать на «Арт Росс».

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Александр Овечкин забьет меньше 30 голов?

Вышински отмечает: звездный капитан «Вашингтона» начал сезон с отставанием от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в 72 гола, после 10 матчей нового регулярного чемпионата дистанция до Великого в этой гонке сократилась всего до 70 шайб. Лишь два гола за одну восьмую регулярки после ее старта — нехарактерная статистика Овечкина, но все же не что-то экстраординарное для всей его выдающейся карьеры.

В сезоне-2008/09 Ови забил третий гол только в 12-м матче, зато закончил регулярный чемпионат с 56 шайбами в 79 играх (второй снайперский результат в карьере после рекордных 65). В сезоне-2012/13 после завершения локаута и возвращения из КХЛ российский снайпер провел третий гол в 11-м матче, в укороченной регулярке забросил 32 шайбы в 48 играх (пятый результат в карьере по среднему числу голов за матч — 0,67).

38-летний Овечкин в начале своего 19-го сезона в НХЛ собрал серии из матчей без голов и даже без попадания в створ ворот, но пока в его статистике бросков не видно глобального отклонения от предыдущих лет. Все нападение «Кэпиталз» на старте играло не очень результативно и было вторым с конца в лиге по голам — в среднем 1,90 в 10 матчах, а реализация большинства претендовала на худший показатель в истории клуба с начала отслеживания этого показателя — 9,7 процента.

В этом году на «Вашингтон» смотрели так, что главная забота всего клуба — гонка Овечкина за рекордом Гретцки. «Кэпиталз» после непопадания в Кубок Стэнли и смены тренера на старте этого сезона падали на дно Восточной конференции и стали ближе к уровню середняка у зоны плей-офф (в таком же направлении проследовали конкуренты из «Питтсбурга» при всей результативности Евгения Малкина).

Новый главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери в том числе озабочен вопросом, как помочь капитану выглядеть лучше, особенно при розыгрыше численного преимущества. Менеджмент, болельщики, партнеры и сам форвард рассчитывают, что голов будет намного больше. Пока же Александр первым в истории НХЛ забил 300 голов в большинстве и в шаге от рекорда Гретцки по шайбам в пустые ворота (55 против 56), при возможности играет на партнеров и набрал 8 (2+6) очков в 8 матчах перед новым периодом засухи.

Ожидание: Овечкин вместе с «Вашингтоном» прибавит в проценте реализации бросков, капитан забьет больше прогнозируемых на данный момент 16 голов. И вероятность того, что суперснайпер не забросит 30 шайб, сейчас оценивается как 1 из 10. Русская машина должна скоро снова включиться в погоню за рекордом Гретцки.