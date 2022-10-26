Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»

Обзор игрового дня.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кадри — 3 (Манджапане, Дюбе), 14:11 — 1:0. Кадри — 4, 17:41 — 2:0. Юбердо — 1 (бол., Андерссон, Кадри), 23:00 — 3:0. Малкин — 4 (бол., Картер, Пулин), 24:32 — 3:1. Стоун — 2 (Лучич, Ритчи), 31:20 — 4:1.

Вратари: Маркстрем — Десмит.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (20+4+11) — 33 (6+21+6).

Наши: Задоров (20.37/1/+2) — Малкин (19.43/6/0).

26 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17628 зрителей.

Гол Малкина оказался единственным для «Питтсбурга»

От Евгения Малкина в его 36 лет мы уже не ждем особых чудес, как раньше. Летом он с огромным трудом, но все-таки получил свой последний контракт в НХЛ и возможность завершить славную североамериканскую карьеру в ставшем родным для него «Питтсбурге». Теперь за 6 миллионов в год болельщики «Пингвинз» не требуют от своей живой легенды стоочковых подвигов, а просто хотят, чтобы он честно отрабатывал свой кэпхит и достойно тянул лямку второго центра в звене с Джеффом Картером и Дэнтоном Хейненом.

Нынешний Джино — уже не тот доминирующий монстр, каким мы его видели в 2018-м. Однако, как бы его ни сжирали травмы и банальный процесс старения, он не позволяет опускаться ниже графика «очко за игру». Похоже, эта регулярка точно не станет неприятным исключением. В первых шести играх сезона россиянин успел набрать 6 (3+3) результативных баллов и лишь в матче с «Коламбусом» не сумел уйти со льда хотя бы с одним очком. Порадовал магнитогорец и сегодня в выездной встрече с мощным «Калгари» Дэрилла Саттера, классно сыграв на добивании после броска Картера в большинстве.





Жаль только, что четвертая шайба россиянина в этом чемпионате, пришедшая к команде Майка Салливана лишь при счете 3:0 в пользу хозяев, стала для «Питтсбурга» единственной этой ночью и никак не помогла «Пингвинам».

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Дано — 4 (Виларди, Андерсон), 7:20 — 1:0. Хагель — 2, 15:14 — 1:1. Виларди — 5 (бол., Даути, Фиала), 25:03 — 2:1. Лизотт — 1 (Кларк, Калиев), 33:17 — 3:1. Кемпе — 5 (Копитар), 54:30 — 4:1. Кучеров — 1, 57:44 — 4:2.

Вратари: Куик — Василевский (57:18 — 57:44, 58:14).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (7+11+15) — 25 (7+9+9).

Наши: — - Кучеров (25.22/3/+1), Наместников (12.52/0/-1), Сергачев (21.50/0/0).

26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16480 зрителей.

Кучеров забил впервые в сезоне

Вряд ли мы ошибемся, если назовем «Тампу» одним из главных разочарований старта регулярного чемпионата. Могли ли мы всерьез представить, что прошлогодний финалист возьмет всего шесть очков в первых шести матчах и будет идти вне зоны плей-офф?

После побед над «Флоридой» и «Айлендерс» казалось, что стартовая яма парней Джона Купера осталась позади. Только стоило нам немного порадоваться за одну из самых «русских» команд лиги, как она на выезде уступила крайне симпатичному «Лос-Анджелесу», провалив вторую двадцатиминутку.

И все, чему могли порадоваться болельщики «Молний» этой ночью, — это долгожданный гол Никиты Кучерова, молчавшего неприлично долгие для себя шесть игр с начала сезона. Правда, прорвало 86-го номера лишь за пару минут до конца третьего периода при счете 4:1 в пользу хозяев, когда шансы «Болтс» на победу практически испарились.