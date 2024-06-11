«Это был просто хит, а не какая-то грязь». В финале Кубка Стэнли случились тяжелые разборки

Суперзвезда «Эдмонтона» Драйзайтль вырубил суперзвезду «Флориды» Баркова.

Фол или просто силовой?

Это случилось. «Эдмонтон» пропустил в меньшинстве впервые с серии с «Ванкувером». Оборонительные спецбригады «Ойлерз» держались на протяжении 34-х удалений подряд. Однако сегодня погорели на абсолютно ненужном хите Леона Драйзайтля, который полетел бить в челюсть Александра Баркова, и стали жертвой разыгравшегося в финале Эвана Родригеса.

За девять минут до конца третьего периода при счете 2:1 в пользу «Флориды» немец чересчур грубо атаковал завозившегося у борта с шайбой капитана «Пантерз», оторвав в момент исполнения силового приема обе ноги ото льда. Как итог, русский финн долгое время не мог прийти в себя и покинул площадку, укатив с концами в раздевалку, а лидер «Нефтяников» получил вполне заслуженные две минуты за грубость, подарив сопернику еще один гол и комфортное преимущество в концовке матча.

Правда, сам Драйзайтль свой силовой грязным не считает: «Это был просто хит. Не думаю, что там была какая-то грязь. Может быть, я высоковато попал. У меня не было намерения нанести ему травму или что-то в этом роде», — сказал он сразу после игры.

Другого мнения придерживается ставший аналитиком на ESPN Пи Кей Суббан, углядевший в этом эпизоде большой штраф и призвавший Департамент безопасности игроков досконально изучить откровенный удар локтем. Стоит ли говорить про фанатов «котов», которые уже призывают Мэттью Ткачака, Никко Микколу и Дмитрия Куликова устроить охоту за головой 29-го номера парней из Альберты в следующей встрече?

А вот главный тренер «Флориды» Пол Морис оценивать действия Драйзайтля не стал, заявив, что его эмоции имели бы значение, находись он на шоу Опры Уинфри. Не раскрыл канадец также характер повреждения Баркова, не дав никаких обновлений по его состоянию. Поддержали своего коуча и хоккеисты «Пантерз», которые после игры коллективно ослепли и повально заявляли, что не видели момента удара. И теперь всем непосвященным придется жить двое суток в неведении относительно участия обладателя «Селке Трофи» в третьей игре.

Леон Драйзайтль. Фото USA Today Sports

Драйзайтль занялся не своим делом

Как оценить поступок лучшего друга Коннора Макдэвида? С одной стороны, Леон как бы показал всем, что готов участвовать в кубковой мясорубке на общих основаниях и играть без прокатов. С другой, глядя на нули в личной статистике после двух стартовых матчей финала, сейчас он явно занимается не своим делом — для устрашения и террора на льду у «Ойлерз» есть люди вроде Эвандера Кейна и Уоррена Фогеле. Поэтому сейчас ему приходится с опущенной головой констатировать перед прессой, что он обязан давать команде больше. Как бы то ни было, дома у немца будет возможность реабилитироваться и вместе с остальными лидерами «Нефтяников» переломить ход серии.

Понять «молчанку» «котов» относительно здоровья своего лучшего бомбардира несложно — в военное время секреты не разглашают. Во-первых, до тех пор пока лига не рассмотрит момент с его повреждением и не вынесет решение, статус Баркова лучше оставлять в подвешенном состоянии. Во-вторых, зачем заранее давать сопернику информацию о своем потенциальном ростере на следующий матч?

Ответить на вопрос, как скажется возможный вылет первого центра на «Флориде», пока крайне сложно. В концовке второй игры «Пантерз» сумели наказать Драйзайтля за грязь и сыграть за своего капитана. Однако до сегодняшней ночи они не оказывались этой весной в ситуации, в которой приходилось бы обходиться без ключевого игрока. Теоретически глубина ростера позволяет Морису относительно безболезненно пережить потерю Баркова — выйти на месте центра в топ-6 могут играющие на фланге Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Эван Родригес. Но станет ли кто-нибудь из них той глыбой, которая успевала и делать разницу в атаке, и практически наглухо прикрывать лидеров «Тампы», «Бостона» и «Рейнджерс»?

Переоценить значение 16-го номера для южан невозможно. Во многом именно скромный русский парень из Тампере, которого Уэйн Гретцки назвал сильнейшим оборонительным центром НХЛ со времен Брайана Троттье, стал причиной сухой поездки в Санрайз Макдэвида и Драйзайтля. На старте финала он сумел посадить двух монстров из Альберты к себе в нагрудный карман. Сможет ли это кто-то сделать с тем же успехом вместо него?