Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:00

Макдэвид фантастически начал плей-офф — только Гретцки стартовал мощнее

«Эдмонтон» повел в серии с «Лос-Анджелесом»
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Эдмонтон» повел в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв в гостях.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Голы: Хаймэн — 5 (Экхольм), 6:42 — 0:1. Драйзайтль — 2 (Кейн, Нерс), 15:36 — 0:2. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Драйзайтль), 18:34 — 0:3. Даути — 2 (Байфилд, Андерсон), 25:32 — 1:3. Кейн — 1 (Сиси, Нюджент-Хопкинс), 27:39 — 1:4. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 46:37 — 1:5. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:38 — 1:6.
Вратари: Тэлбот — Скиннер.
Штраф: 47 — 55.
Броски: 28 (8+10+10) — 41 (16+10+15).
Наши: Гавриков (20.06/1/-1) — -.
Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
Счет в серии: 1-2

«Эдмонтон» считался фаворитом в паре с «Лос-Анджелесом», но домашние матчи выдались для «Ойлерз» непростыми. В стартовом матче «Нефтяники» накидали сопернику семь шайб, но на протяжении всей игры действовали в обороне безалаберно и вполне могли пропустить больше. Во втором матче же «Эдмонтон» постоянно догонял соперника, но в итоге пропустил решающий гол в овертайме, упустив из виду не сдающего позиции ветерана Анже Копитара.

Как ни удивительно, но первый выездной матч сложился для Коннора Макдэвида и его команды намного проще. Сначала Зак Хайман с пятака затолкал уже свою пятую шайбу в этом плей-офф, а затем Леон Драйзайтль воспользовался остроумной передачей Эвандера Кейна. Ну а под занавес стартового периода свой первый гол в этой серии забил Коннор Макдэвид.

В третьем периоде Макдэвид добавил еще две результативные передачи, увеличив отрыв в списке лучших бомбардиров от одноклубников Хаймана и Драйзайтля. Теперь у Коннора 9 (1+8) очков, и по показателю ассистов в первых трех матчах плей-офф он добился второго результата в истории. Больше, девять, было только у Уэйна Гретцки в плей-офф-1986/87. Просто невероятно.

Хоть «Эдмонтон» сегодня и был заметно сильнее по качеству игры, «Лос-Анджелес» точно не хотел уступать. В начале третьего периода шведский защитник «Кингс» Андреас Энглунд ударил локтем в голову Кейна, и это спровоцировало массовую потасовку. Два главных действующих лица момента сцепились между собой, и Кейн побеждал, но Энглунд в итоге завалил оппонента на лед.

Продолжение серии обещает быть интересным, и одна из главных интриг — сколько еще достижений установит Макдэвид? Оборона «Лос-Анджелеса» пока очень доброжелательна к нему. Впрочем, сегодня свой рекорд есть и у «Королей». Копитар провел за команду 95-й матч в Кубке Стэнли и вышел на первое место в истории «Кингс» по этому показателю. Наверняка словенцу хочется выбить сотню уже в этом плей-офф, но пока это выглядит не слишком реально.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
2
11
Читайте также
Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
РФС назвал отбор на ЧМ-2030 ориентиром для возвращения сборной
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Думаю, я создан для плей-офф». 21-летний тафгай стал звездой игрового дня и забил больше Овечкина