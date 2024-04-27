«Эдмонтон» повел в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв в гостях.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Голы: Хаймэн — 5 (Экхольм), 6:42 — 0:1. Драйзайтль — 2 (Кейн, Нерс), 15:36 — 0:2. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Драйзайтль), 18:34 — 0:3. Даути — 2 (Байфилд, Андерсон), 25:32 — 1:3. Кейн — 1 (Сиси, Нюджент-Хопкинс), 27:39 — 1:4. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 46:37 — 1:5. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:38 — 1:6.

Вратари: Тэлбот — Скиннер.

Штраф: 47 — 55.

Броски: 28 (8+10+10) — 41 (16+10+15).

Наши: Гавриков (20.06/1/-1) — -.

Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Счет в серии: 1-2

«Эдмонтон» считался фаворитом в паре с «Лос-Анджелесом», но домашние матчи выдались для «Ойлерз» непростыми. В стартовом матче «Нефтяники» накидали сопернику семь шайб, но на протяжении всей игры действовали в обороне безалаберно и вполне могли пропустить больше. Во втором матче же «Эдмонтон» постоянно догонял соперника, но в итоге пропустил решающий гол в овертайме, упустив из виду не сдающего позиции ветерана Анже Копитара.

Как ни удивительно, но первый выездной матч сложился для Коннора Макдэвида и его команды намного проще. Сначала Зак Хайман с пятака затолкал уже свою пятую шайбу в этом плей-офф, а затем Леон Драйзайтль воспользовался остроумной передачей Эвандера Кейна. Ну а под занавес стартового периода свой первый гол в этой серии забил Коннор Макдэвид.

В третьем периоде Макдэвид добавил еще две результативные передачи, увеличив отрыв в списке лучших бомбардиров от одноклубников Хаймана и Драйзайтля. Теперь у Коннора 9 (1+8) очков, и по показателю ассистов в первых трех матчах плей-офф он добился второго результата в истории. Больше, девять, было только у Уэйна Гретцки в плей-офф-1986/87. Просто невероятно.

Хоть «Эдмонтон» сегодня и был заметно сильнее по качеству игры, «Лос-Анджелес» точно не хотел уступать. В начале третьего периода шведский защитник «Кингс» Андреас Энглунд ударил локтем в голову Кейна, и это спровоцировало массовую потасовку. Два главных действующих лица момента сцепились между собой, и Кейн побеждал, но Энглунд в итоге завалил оппонента на лед.

Продолжение серии обещает быть интересным, и одна из главных интриг — сколько еще достижений установит Макдэвид? Оборона «Лос-Анджелеса» пока очень доброжелательна к нему. Впрочем, сегодня свой рекорд есть и у «Королей». Копитар провел за команду 95-й матч в Кубке Стэнли и вышел на первое место в истории «Кингс» по этому показателю. Наверняка словенцу хочется выбить сотню уже в этом плей-офф, но пока это выглядит не слишком реально.